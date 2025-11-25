Bộ sưu tập “di sản” The Golden Signature tại Vinhomes Golden City: Tất đất, tấc vàng, sinh lời cả ngày lẫn đêm

(Ngày Nay) - Trên thế giới, dòng sản phẩm mang tính định danh đang tăng trưởng mạnh, mở ra xu hướng mà các chuyên gia gọi là “di sản không gian” - nơi nhà ở không chỉ là tổ ấm mà còn là thương hiệu cá nhân. Tại Việt Nam, xu hướng này đã lan tới thế hệ thịnh vượng mới tại các trung tâm kinh tế đang trỗi dậy như Hải Phòng. Đây là nền tảng để bộ sưu tập The Golden Signature của Vinhomes Golden City xuất hiện như biểu tượng của phong cách sống mới với giá trị tích sản truyền đời.

Khi “di sản không gian” trở thành chuẩn sống mới

Báo cáo từ Savills và Knight Frank cho thấy, thị trường bất động sản hàng hiệu toàn cầu đã tăng trưởng 180% trong vòng một thập kỷ và được dự báo sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng 10 - 16% mỗi năm. Tại các thị trường mới, “Branded Residences” thường đạt mức giá cao hơn 45% so với các sản phẩm không gắn thương hiệu. Điều này phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn đến những không gian không chỉ để ở mà còn để thể hiện bản sắc riêng.

Lý do được chỉ ra đó là sự thay đổi trong tư duy sở hữu của thế hệ thành đạt mới. Với nhóm 8x - 9x đang bước vào độ tuổi tích lũy cao nhất, những ngôi nhà đại trà không còn được ưa chuộng. Họ tìm kiếm không gian có thể đại diện cho mình, một nơi vừa là chốn trở về, vừa là môi trường làm việc sáng tạo, vừa là “cỗ máy” sinh lời và tích sản lâu dài.

Khái niệm “di sản không gian” xuất hiện từ những thay đổi đó. Một không gian sống được xem là di sản khi hội tụ ba yếu tố: dấu ấn cá nhân, khả năng vận hành đa công năng và giá trị truyền đời.

Tại Việt Nam, đặc biệt ở các trung tâm kinh tế đang tăng trưởng nhanh như Hải Phòng, sự trỗi dậy của tầng lớp doanh nhân trẻ, chuyên gia công nghệ, người Việt thành công ở nước ngoài trở về… đã khiến nhu cầu về những không gian sống độc bản ngày càng mạnh mẽ.

Với định hướng quy hoạch trở thành trung tâm công nghiệp - kinh tế - thương mại mới của Hải Phòng, lại sở hữu quỹ đất rộng và hạ tầng đang tăng tốc, Dương Kinh có nhiều lợi thế để khai mở xu hướng “di sản không gian”. Trong đó, bộ sưu tập The Golden Signature của đại đô thị Vinhomes Golden City là lời đáp cho nhu cầu định danh, với mỗi mét vuông đều như một “chữ ký” cá nhân đánh dấu hành trình thành công của chủ sở hữu.

“Chữ ký định danh” đánh dấu thành công của chủ sở hữu

Bộ sưu tập The Golden Signature gồm ba dòng sản phẩm. Trong đó, The Golden Legacy - Nhà phố liền kề diện tích lớn giữ vai trò nền tảng, phù hợp với những gia đình muốn sở hữu một căn nhà vừa mang tính truyền thống vừa có khả năng kết hợp kinh doanh quy mô vừa và nhỏ.

Dòng sản phẩm này sở hữu lượng khách tự nhiên dồi dào khi nằm kế cận các trục đường chính 15-78m vừa thoáng rộng, vừa sầm uất. Đồng thời, mỗi căn nhà được thiết kế linh hoạt “kép”, giúp chủ sở hữu có thể tách biệt việc kinh doanh nhộn nhịp ở dưới với không gian an cư yên bình của cả gia đình phía trên.

Với nhu cầu kinh doanh lớn hơn, The Golden Signature mang tới dòng sản phẩm The Golden Regal - biệt thự đơn lập đầu hồi, kinh doanh có sân vườn. Đây là lựa chọn hoàn hảo của những chủ nhân đề cao yếu tố vị thế và phong cách cá nhân, tìm kiếm một không gian rộng rãi để tạo nên các Brand độc bản. Do đó, dòng sản phẩm này phù hợp để phát triển các flagship Store, phòng trưng bày cao cấp hoặc không gian làm việc sang trọng...

Cuối cùng là The Golden Retreat - biệt thự ở đơn lập và song lập view sông, công viên, dòng sản phẩm đại diện cho trải nghiệm sống tinh tuyển, đem lại sự riêng tư và khoảng thở cần thiết cho những người mong muốn cân bằng giữa công việc và đời sống nội tâm. Với diện tích vườn lên tới 200m2 và tầm nhìn hướng thủy, mỗi căn nhà tại đây đều gắn với thiên nhiên, tạo nên một cuộc sống thăng hoa và cũng là tài sản tăng giá từng ngày.

Đặc biệt, giá trị của The Golden Signature còn nằm ở khả năng vận hành liên tục cả ngày lẫn đêm. Ban ngày, dòng người sẽ đến từ hàng trăm doanh nghiệp của các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển phía Nam và 48.000 cư dân tương lai của Vinhomes Golden City, tạo điều kiện để các mô hình văn phòng đại diện, dịch vụ, thương mại phát triển bền vững. Buổi tối, không gian biến thành điểm đến của các hoạt động giải trí, ẩm thực và dịch vụ dành cho cư dân trẻ cũng như chuyên gia quốc tế.

Nhịp sống đa trải nghiệm giúp mỗi mét vuông đều trở thành tài sản vừa có giá trị thẩm mỹ và vừa có khả năng sinh dòng tiền khổng lồ. Đây chính là giá trị khiến The Golden Signature trở thành lựa chọn khác biệt trên thị trường, với sứ mệnh kiến tạo chuẩn mực mới của chất sống định danh tại tâm điểm phát triển mới phía Nam Hải Phòng.