Nơron nhân tạo mô phỏng nhiều vùng não, đột phá hướng tới robot "giống người"

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Nghiên cứu mới phát triển tế bào thần kinh nhân tạo mô phỏng hoạt động nhiều vùng não, thúc đẩy robot cảm nhận và phản ứng như con người.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các nhà khoa học vừa phát triển một loại tế bào thần kinh nhân tạo có thể bắt chước hoạt động của nhiều vùng khác nhau trong não bộ - từ xử lý thị giác đến lên kế hoạch và điều khiển vận động.

Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực điện toán mô phỏng thần kinh (neuromorphic computing), nhằm tạo ra những cỗ máy có khả năng cảm nhận và phản ứng với thế giới giống con người.

Trong bài báo công bố trên Nature Communications, nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Loughborough (Anh) dẫn đầu, với sự tham gia của Viện Salk và Đại học Nam California, cho biết tế bào thần kinh nhân tạo mới của họ - gọi là “transneuron” - có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các kiểu hoạt động đặc trưng của những nơ-ron thị giác, vận động và tiền vận động.

Giáo sư Sergey Saveliev, đồng tác giả, đặt câu hỏi: “Bộ não con người là thiết bị bí ẩn vượt ngoài tầm với, hay chúng ta có thể tái tạo nó bằng điện tử - thậm chí xây dựng thứ còn mạnh hơn?.”

Ông cho biết nhóm đã chứng minh một đơn vị duy nhất có thể được điều chỉnh để mô phỏng hành vi của nhiều loại nơ-ron khác nhau, mở ra khả năng tạo ra các chip điện tử thực hiện những chức năng phức tạp giống não bộ trong các thiết bị nhỏ gọn chỉ dùng vài tế bào thần kinh nhân tạo.

Để kiểm tra, các nhà khoa học đưa tín hiệu điện vào transneuron và đo các xung điện đầu ra, sau đó so sánh với xung thần kinh thật được ghi từ não khỉ macaque. Ba vùng não được chọn gồm: khu vực xử lý thị giác, vùng điều khiển vận động và vùng chuẩn bị hành động - mỗi nơi có “mẫu xung” rất đặc trưng.

Chỉ bằng cách thay đổi thiết lập điện, một transneuron có thể tái hiện tất cả các kiểu xung này với độ chính xác 70-100%.

Trung tâm của transneuron là "memristor", linh kiện nano có khả năng thay đổi trạng thái khi dòng điện chạy qua, giúp “ghi nhớ” tín hiệu trước đó - tương tự cách nơ-ron học từ trải nghiệm.

Bên trong memristor, các nguyên tử bạc tạo và phá vỡ cầu nối siêu nhỏ để sinh ra xung điện. Nhờ đặc tính này, transneuron có thể được “tinh chỉnh” hành vi giống các vùng não khác nhau mà không cần phần mềm điều khiển.

Các nhà khoa học cho rằng công nghệ này có thể được tích hợp thành “vỏ não trên chip”, tạo nền tảng cho hệ thần kinh nhân tạo giúp robot cảm nhận và thích ứng theo thời gian thực. Thiết bị cũng hứa hẹn ứng dụng trong nghiên cứu não bộ và giao tiếp với hệ thần kinh con người.

PV
Nơron nhân tạo robot "giống người"

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Meta giới thiệu tính năng mới bảo vệ tác quyền
Meta giới thiệu tính năng mới bảo vệ tác quyền
(Ngày Nay) - Tập đoàn công nghệ Meta ngày 17/11 đã giới thiệu tính năng bảo vệ nội dung trên mạng xã hội Facebook, được thiết kế để phát hiện khi các video Reels gốc của người sáng tạo được đăng lên Facebook bị sử dụng mà không có sự cho phép của họ. Reels là một tính năng cho phép người dùng tạo các video ngắn.
Các văn kiện ký kết tại Tokyo nhấn mạnh đa dạng hóa khoáng sản, AI, công nghệ lượng tử và năng lượng, tạo nền tảng cho liên minh Mỹ–Nhật trở thành trụ cột kinh tế toàn cầu mới. Ảnh: Bloomberg.
Chiến lược kinh tế mới của Nhật Bản và Mỹ
(Ngày Nay) - Các văn kiện hợp tác kinh tế trị giá hàng trăm tỷ USD được ký kết giữa Mỹ và Nhật Bản tập trung vào thúc đẩy đổi mới công nghệ, bảo vệ chuỗi cung ứng và củng cố vị thế trong khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.