Châu Âu thúc đẩy phát triển "siêu nhà máy" AI

(Ngày Nay) - Ủy ban châu Âu (EC) và Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã ký Biên bản ghi nhớ nhằm đẩy mạnh phối hợp hỗ trợ xây dựng các “siêu nhà máy” trí tuệ nhân tạo (AI) tại Liên minh châu Âu (EU), phục vụ mục tiêu bảo đảm độc lập công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của khối.
Ảnh minh hoạ.

Theo Biên bản ghi nhớ ký kết ngày 4/12 (giờ địa phương) được phóng viên TTXVN tại Brussels tường thuật, hai bên sẽ huy động nguồn lực chung để phát triển tối đa 5 siêu nhà máy AI quy mô lớn. Đây là những trung tâm dữ liệu và tính toán có vai trò phục vụ đào tạo các mô hình AI thế hệ tiếp theo, góp phần củng cố nền tảng công nghệ của EU.

Các dự án siêu nhà máy AI có thể được tiếp cận tài trợ từ EU và từ các quốc gia tham gia chương trình Liên doanh Tính toán hiệu năng cao châu Âu (EuroHPC JU). Hiện chương trình này đang triển khai 19 dự án nhà máy AI, trong khi các siêu nhà máy mới sẽ được thực hiện trong khuôn khổ sáng kiến InvestAI.

Chủ tịch EIB Nadia Calviño cho biết việc triển khai các siêu nhà máy AI sẽ mở rộng năng lực tính toán và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới. Theo EIB, mỗi siêu nhà máy dự kiến sử dụng khoảng 100.000 chip AI tiên tiến, gấp 4 lần so với các nhà máy hiện có, đáp ứng nhu cầu tính toán quy mô lớn trong các lĩnh vực như y học, công nghệ sạch và vũ trụ. Các cơ sở này sẽ nối tiếp 19 nhà máy AI đã và đang được đầu tư tại châu Âu bằng nguồn vốn EU.

Nội dung hợp tác giữa EIB và EC bao gồm hỗ trợ tư vấn thông qua Trung tâm Tư vấn InvestEU nhằm nâng cao tính khả thi tài chính của dự án. Cách tiếp cận này giúp chuyển các ý tưởng công nghệ thành dự án gọi vốn và triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ cơ sở hạ tầng AI, doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp đang mở rộng là trọng tâm của chương trình TechEU do EIB thực hiện, với mục tiêu huy động 250 tỷ euro đến năm 2027.

Tháng 2/2025, Chủ tịch EC, Ursula von der Leyen đã công bố gói tài trợ trị giá 20 tỷ euro thông qua sáng kiến InvestAI nhằm xây dựng tối đa 5 siêu nhà máy trên toàn EU. EIB đang xem xét khả năng bổ sung nguồn tài chính bằng các khoản vay, qua đó khuyến khích thu hút đầu tư tư nhân và hỗ trợ hạ tầng AI cho doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà nghiên cứu và các ngành công nghiệp.

