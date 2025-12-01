Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí

(Ngày Nay) - Cùng với xu hướng toàn cầu trong ngành viễn thông, eSIM (SIM điện tử) đang trở thành lựa chọn phổ biến thay thế SIM vật lý truyền thống. Nắm bắt xu thế này, từ ngày 1/12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình miễn phí khi khách hàng đổi từ sim vật lý sang sử dụng eSIM trên kênh online của nhà mạng.

Cụ thể, từ ngày 1/12/2025 đến ngày 15/1/2026, khách hàng sẽ được miễn phí khi đổi eSIM trực tuyến trên app My Viettel hoặc website https://viettel.vn/vx/doi-esim. Đây là chương trình hỗ trợ của Viettel nhằm khuyến khích khách hàng tự chuyển đổi sang sử dụng eSIM, hướng tới mục tiêu số hoá hành trình trải nghiệm khách hàng.

Trên thế giới, nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… đã chuyển dịch mạnh mẽ sang eSIM. Đặc biệt, các hãng smartphone hàng đầu như Apple đã bắt đầu loại bỏ khe SIM vật lý tại nhiều thị trường, khẳng định xu hướng tất yếu: kết nối không khe cắm, không giới hạn.

Theo báo cáo từ GSMA (Hiệp hội Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu), tính đến năm 2030, khu vực Châu Á Thái Bình Dương dự kiến có khoảng 78% người dùng di động chuyển sang sử dụng eSIM. Điều này cho thấy eSIM đang dần trở thành xu thế mới của ngành viễn thông di động, thu hút đông đảo khách hàng chuyển đổi.

Tại Việt Nam, Viettel là một trong những nhà mạng đầu tiên triển khai eSIM từ sớm, hướng đến một tương lai kết nối hoàn toàn số hóa. Trong tương lai, eSIM không chỉ là tiện ích, mà là bước tiến công nghệ mang tính nền tảng giúp số hóa toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng – từ kích hoạt, quản lý đến bảo mật kết nối.

Thẻ SIM vật lý thường dễ cong, gãy, trầy xước hoặc lỏng khe cắm, gây gián đoạn trong liên lạc, đặc biệt khi người dùng đang thực hiện giao dịch, làm việc từ xa hoặc xác thực bảo mật.

Ngược lại, eSIM được tích hợp trực tiếp trong bo mạch điện thoại, giúp duy trì kết nối ổn định và an toàn tuyệt đối. Ngay cả khi thiết bị bị mất cắp, eSIM vẫn có thể được khóa hoặc định danh từ xa, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Bên cạnh đó, việc sử dụng eSIM cũng góp phần giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Khách hàng có thể dễ dàng đổi sang eSIM Viettel trực tiếp trên ứng dụng MyViettel hoặc website viettel.vn. Với chỉ vài thao tác đơn giản, người dùng sẽ được trải nghiệm công nghệ kết nối của tương lai – liền mạch, an toàn và thông minh hơn mỗi ngày.

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tổng đài 1800.8098 để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình.