Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Cùng với xu hướng toàn cầu trong ngành viễn thông, eSIM (SIM điện tử) đang trở thành lựa chọn phổ biến thay thế SIM vật lý truyền thống. Nắm bắt xu thế này, từ ngày 1/12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình miễn phí khi khách hàng đổi từ sim vật lý sang sử dụng eSIM trên kênh online của nhà mạng.
Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí

Cụ thể, từ ngày 1/12/2025 đến ngày 15/1/2026, khách hàng sẽ được miễn phí khi đổi eSIM trực tuyến trên app My Viettel hoặc website https://viettel.vn/vx/doi-esim. Đây là chương trình hỗ trợ của Viettel nhằm khuyến khích khách hàng tự chuyển đổi sang sử dụng eSIM, hướng tới mục tiêu số hoá hành trình trải nghiệm khách hàng.

Trên thế giới, nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… đã chuyển dịch mạnh mẽ sang eSIM. Đặc biệt, các hãng smartphone hàng đầu như Apple đã bắt đầu loại bỏ khe SIM vật lý tại nhiều thị trường, khẳng định xu hướng tất yếu: kết nối không khe cắm, không giới hạn.

Theo báo cáo từ GSMA (Hiệp hội Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu), tính đến năm 2030, khu vực Châu Á Thái Bình Dương dự kiến có khoảng 78% người dùng di động chuyển sang sử dụng eSIM. Điều này cho thấy eSIM đang dần trở thành xu thế mới của ngành viễn thông di động, thu hút đông đảo khách hàng chuyển đổi.

Tại Việt Nam, Viettel là một trong những nhà mạng đầu tiên triển khai eSIM từ sớm, hướng đến một tương lai kết nối hoàn toàn số hóa. Trong tương lai, eSIM không chỉ là tiện ích, mà là bước tiến công nghệ mang tính nền tảng giúp số hóa toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng – từ kích hoạt, quản lý đến bảo mật kết nối.

Thẻ SIM vật lý thường dễ cong, gãy, trầy xước hoặc lỏng khe cắm, gây gián đoạn trong liên lạc, đặc biệt khi người dùng đang thực hiện giao dịch, làm việc từ xa hoặc xác thực bảo mật.

Ngược lại, eSIM được tích hợp trực tiếp trong bo mạch điện thoại, giúp duy trì kết nối ổn định và an toàn tuyệt đối. Ngay cả khi thiết bị bị mất cắp, eSIM vẫn có thể được khóa hoặc định danh từ xa, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Bên cạnh đó, việc sử dụng eSIM cũng góp phần giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí ảnh 1

Theo báo cáo từ GSMA (Hiệp hội Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu), tính đến năm 2030, khu vực Châu Á Thái Bình Dương dự kiến có khoảng 78% người dùng di động chuyển sang sử dụng eSIM. Điều này cho thấy eSIM đang dần trở thành xu thế mới của ngành viễn thông di động, thu hút đông đảo khách hàng chuyển đổi.

Khách hàng có thể dễ dàng đổi sang eSIM Viettel trực tiếp trên ứng dụng MyViettel hoặc website viettel.vn. Với chỉ vài thao tác đơn giản, người dùng sẽ được trải nghiệm công nghệ kết nối của tương lai – liền mạch, an toàn và thông minh hơn mỗi ngày.

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tổng đài 1800.8098 để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình.

PV
Viettel eSIM online miễn phí

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí
Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí
(Ngày Nay) - Cùng với xu hướng toàn cầu trong ngành viễn thông, eSIM (SIM điện tử) đang trở thành lựa chọn phổ biến thay thế SIM vật lý truyền thống. Nắm bắt xu thế này, từ ngày 1/12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình miễn phí khi khách hàng đổi từ sim vật lý sang sử dụng eSIM trên kênh online của nhà mạng.
Buổi tọa đàm và giới thiệu sách “Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương” đã bị hoãn lại dù nhóm tác giả và nhà phát hành
Đề xuất quy trình xử lý khiếu nại học thuật - Kỳ 1: Bài học từ tranh cãi về lịch sử trường Mỹ thuật Đông Dương
(Ngày Nay) – Phản hồi của TS Phạm Long và TS Trần Hậu Yên Thế sau khiếu nại về cuốn “Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương” đã mở ra những bàn luận vượt khỏi phạm vi sử học nghệ thuật. Việc dừng phát hành, hủy buổi giới thiệu chỉ vài giờ trước sự kiện không chỉ gây thiệt hại cho tác giả và đơn vị xuất bản, mà còn tạo tiền lệ xấu cho các ấn phẩm tương lai, ảnh hưởng tới chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, nơi xuất bản được coi như một cấu phần quan trọng.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
(Ngày Nay) - Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại thủ đô Vientiane, Lào.
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
(Ngày Nay) - Trong hai ngày 28 và 29/11, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh, do ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại thủ đô Phnom Penh, nhằm tăng cường hợp tác, phát triển khu vực biên giới giữa địa phương với các các tỉnh tiếp giáp biên giới phía Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai nước.
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Australia thực hiện cho thấy một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị ung thư ở người lớn có tiềm năng lớn trong việc chống lại u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) – một dạng ung thư trẻ em nguy hiểm và có tỷ lệ tái phát cao. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí khoa học Science Advances.