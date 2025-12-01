Cảnh báo mối đe dọa từ những nội dung giả mạo về thiên tai do AI tạo ra

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Người dân giờ đây đang đối mặt với một kỷ nguyên mới, nơi bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các video hoặc hình ảnh có sức thuyết phục cao liên quan đến lũ lụt, bão lốc hoặc bất kỳ thảm họa nào.
Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025.
Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025.

Các video được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng chân thực là một yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng nội dung giả mạo lan truyền trong các thảm họa lũ lụt, gây hoang mang cho công chúng và có nguy cơ gây ra hoảng loạn trên diện rộng, đe dọa an ninh thông tin quốc gia.

Đây là cảnh báo của chuyên gia an ninh Malaysia trong bối cảnh ngày càng có nhiều đợt thiên tai diễn ra do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Tiến sỹ Noor Nirwandy Mat Noordin - một nhà phân tích chiến tranh, an ninh và chính trị thuộc Đại học Công nghệ MARA (UiTM), cho rằng công chúng rất dễ bị ảnh hưởng bởi các video và hình ảnh lừa đảo do AI tạo ra. Người dân giờ đây đang đối mặt với một kỷ nguyên mới, nơi bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các video hoặc hình ảnh có sức thuyết phục cao liên quan đến lũ lụt, bão lốc hoặc bất kỳ thảm họa nào.

Nếu không được kiểm soát, điều này có thể dẫn đến sự hỗn loạn thông tin khi nhiều người vô tình tin vào các nội dung giả mạo lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và góp phần tạo ra những câu chuyện hay nhận thức sai lệch, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng. Vì thế, theo Tiến sỹ Noor, việc xác minh thông tin phải trở thành một chuẩn mực văn hóa và công chúng nên sử dụng các nền tảng kiểm tra thông tin để đảm bảo thông tin họ nhận được là chính xác.

Ông cũng cảnh báo rằng mối đe dọa từ việc thao túng thông tin dựa trên AI có thể ảnh hưởng đến tâm lý công chúng, tác động đến phản ứng của họ và làm suy yếu trật tự công cộng cũng như an ninh quốc gia.

Tiến sỹ Noor đề xuất Malaysia cần thành lập một trung tâm thông tin thảm họa quốc gia và bộ phận chuyên trách kiểm tra thông tin về thảm họa để đảm bảo luồng thông tin được tổ chức nhanh chóng và chính xác hơn. Bên cạnh đó cũng cần xây dựng lịch thảm họa quốc gia như một tài liệu tham khảo định kỳ để giúp công chúng chuẩn bị, trong khi các cơ quan an ninh tập trung vào việc tăng cường phối hợp cứu hộ.

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia phân tích tội phạm Shahul Hamid nhấn mạnh hành vi làm và phát tán các thông tin giả mạo về thiên tai hiện đã được xác định là mối đe dọa mới đối với công tác quản lý khẩn cấp, vì công nghệ tạo hình ảnh hiện nay có thể tạo ra những thước phim lũ lụt chân thực đến khó ngờ chỉ trong vài phút.

Ông cho rằng hiện tượng này đang dẫn đến "thảm họa thông tin" và gây ra những tác động không chỉ giới hạn ở thiệt hại vật chất mà còn còn làm gián đoạn thông tin thật và gây ra hoảng loạn, nhầm lẫn, cản trở giao tiếp thực sự.

Ông Shahul Hamid cảnh báo vấn đề này có thể trở nên tồi tệ hơn nếu trình độ hiểu biết về truyền thông kỹ thuật số của công chúng vẫn còn thấp. Việc phát tán hình ảnh giả mạo cũng có thể làm gián đoạn các hoạt động cứu hộ của sở cứu hỏa và cảnh sát, khi nguồn lực có thể bị chuyển hướng đến các địa điểm sai lệch, trong khi các khu vực bị ảnh hưởng thực sự lại bị bỏ qua. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ lãng phí nguồn lực, gây phản ứng chậm trễ và sai sót trong công tác phối hợp.

Cũng theo chuyên gia Shahul Hamid, các đường dây nóng khẩn cấp cũng có nguy cơ bị quá tải khi công chúng liên tục gọi điện để xác minh tính xác thực của video, đồng nghĩa với việc các cuộc gọi quan trọng có thể không được trả lời. Chưa kể, việc lan truyền thông tin trái ngược với các tuyên bố chính thức cũng làm suy yếu niềm tin của công chúng vào các cơ quan và đội ngũ tình nguyện viên.

Ngoài ra, hình ảnh AI giả mạo cũng có thể bị lợi dụng để lừa đảo, bao gồm việc kêu gọi quyên góp giả mạo, lợi dụng sự đồng cảm của công chúng và thao túng cảm xúc, tạo thêm chiều hướng mới cho các mối đe dọa an ninh số.

Trong bối cảnh công chúng ngày càng khó phân biệt nội dung thật với video do AI tạo ra, việc thiếu đào tạo về kỹ năng số và củng cố tâm lý của công chúng trong thảm họa sẽ khiến nhiều người có xu hướng tin vào những nội dung kịch tính, nhất là khi các thuật toán mạng xã hội thường ưu tiên những nội dung giật gân, khiến video giả lan truyền nhanh hơn thông tin chính thức.

Ông Shahul Hamid nhấn mạnh việc thiếu trung tâm tham chiếu nhanh để xác minh nội dung liên quan đến thảm họa sẽ khiến công chúng dễ bị lừa đảo.

Một cuộc khảo sát của Bernama trên TikTok và Instagram cho thấy ngày càng có nhiều video sử dụng AI xuất hiện sau mùa mưa gió, ảnh hưởng đến một số tiểu bang. Những nội dung giả mạo được phát hiện bao gồm hình ảnh cá sấu nổi lên, hổ mò vào làng, động vật có nọc độc và những tình huống bất thường được mô tả là đang xảy ra trong lũ lụt.

Nhiều video giả mạo về lũ lụt nghiêm trọng trông rất chân thực và được lan truyền rất nhanh, khiến không ít người dùng tin rằng đây là những thước phim được quay từ hình ảnh thực tế trong khi đây hoàn toàn là những video do AI tạo ra.

PV
nội dung giả mạo thiên tai AI trí tuệ nhân tạo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
(Ngày Nay) - Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại thủ đô Vientiane, Lào.
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
(Ngày Nay) - Trong hai ngày 28 và 29/11, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh, do ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại thủ đô Phnom Penh, nhằm tăng cường hợp tác, phát triển khu vực biên giới giữa địa phương với các các tỉnh tiếp giáp biên giới phía Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai nước.
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Australia thực hiện cho thấy một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị ung thư ở người lớn có tiềm năng lớn trong việc chống lại u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) – một dạng ung thư trẻ em nguy hiểm và có tỷ lệ tái phát cao. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí khoa học Science Advances.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời báo chí trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 - 2/12/2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn.
Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm
Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm
(Ngày Nay) - Tây Ban Nha đang khẩn trương triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế sau khi phát hiện các ca mắc dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong 3 thập kỷ qua tại vùng Catalonia. Dù không gây bệnh cho người, virus dịch tả lợn châu Phi có khả năng lây lan mạnh và gây tử vong cao ở lợn, được đánh giá là mối đe dọa lớn đối với ngành chăn nuôi lợn của Tây Ban Nha.
Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng
Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng
(Ngày Nay) - Ngày 28/11, Tòa án Quận Perth đã tuyên án một người đàn ông, 44 tuổi, 7 năm 4 tháng tù giam vì sử dụng công nghệ tinh vi để tạo mạng WiFi giả tại nhiều sân bay lớn của Australia, đồng thời bị kết tội tấn công vào tài khoản trực tuyến của nhiều phụ nữ để đánh cắp thông tin riêng tư.
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào, cùng nhau nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.