Novartis Việt Nam và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy đổi mới y học và đào tạo y khoa tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Hợp tác giữa hai bên hướng đến mục tiêu thúc đẩy đổi mới y học, mở rộng nghiên cứu lâm sàng, nâng cao năng lực đào tạo và góp phần tối ưu hóa hiệu quả điều trị cho người bệnh tại Việt Nam.

Novartis Việt Nam và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2025 – 2027, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị kể từ năm 2021.

Theo biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa hai bên tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm: Xây dựng và phát triển mô hình Trung tâm Điều trị kiểu mẫu (Center of Excellence): Hợp tác này bao gồm việc chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình quản lý mỡ máu cho bệnh nhân Hội chứng mạch vành cấp (Lipid Control Center – LCC), cùng với chuỗi chương trình nâng cao năng lực dược lâm sàng, đồng thời mở rộng ứng dụng các liệu pháp điều trị mới trong nhiều lĩnh vực như suy tim, rối loạn lipid máu, ung thư, huyết học và thận học.

Đào tạo y khoa liên tục và nâng cao năng lực đội ngũ y tế: Hợp tác đẩy mạnh sự phối hợp và tổ chức các chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME), hội nghị khoa học, hội thảo chuyên đề, cập nhật thông tin y học và các khóa đào tạo chuyên sâu dành cho nhân viên y tế, giúp nâng cao chất lượng khám và điều trị lâm sàng.

Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu lâm sàng theo tiêu chuẩn quốc tế: Nhằm đánh giá hiệu quả và độ an toàn của các giải pháp điều trị tiên tiến, hợp tác này chính là nền tảng quan trọng để BV ĐHYD tiếp cận sớm hơn với các liệu pháp điều trị mới của Novartis trên phạm vi toàn cầu, bao gồm các nghiên cứu liên quan đến viêm thận do lupus, xơ cứng bì hệ thống lan tỏa, bệnh thận IgA, các bệnh lý tim mạch-chuyển hóa, và viêm khớp cột sống thể trục không tổn thương trên X-quang.

Tăng cường triển khai các chương trình dành cho người bệnh (Patient-oriented Programs): Hợp tác cho thấy các chương trình tư vấn trực tuyến, giáo dục sức khỏe cộng đồng và bệnh nhân, nâng cao chất lượng chăm sóc y tế và hướng dẫn người bệnh quản lý tác dụng phụ khi sử dụng thuốc … là rất cần thiết để người bệnh chủ động hơn trong hành trình điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hành trình hợp tác bền vững giữa Novartis và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

Từ năm 2021 đến nay, Novartis và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong nhiều sáng kiến nâng cao năng lực điều trị, nghiên cứu và đào tạo y khoa, điển hình như:

Giai đoạn 2021 – 2024, hai bên đã cùng triển khai Phòng khám Quản lý Suy tim (Heart Failure Clinic) – mô hình tiên phong giúp 1.400 bệnh nhân suy tim được quản lý và theo dõi hiệu quả, đồng thời trở thành trung tâm đào tạo và mô hình mẫu cho các bệnh viện khác trong mạng lưới y tế.

Từ năm 2022, mô hình nói trên tiếp tục được mở rộng với Phòng khám chuyên đề Viêm khớp cột sống (SpA Clinic), tập trung vào phát hiện sớm, quản lý tối ưu và nâng tuân thủ điều trị cho bệnh nhân cơ xương khớp mạn tính.

Năm 2023, Dự án Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ghép tạng – UMC Health Transplant Project (2023 – 2025) được triển khai. Trong đó, ứng dụng UMC Care đã hỗ trợ được hơn 1.000 người dùng trong việc chủ động quản lý điều trị sau ghép tạng.

Giai đoạn 2024 – 2025, Dự án quản lý mỡ máu trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp (Lipid Control Center – LCC) tiếp tục được thành lập và hoạt động với mục tiêu chuẩn hóa quy trình chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và điều trị bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Từ năm 2025 trở đi, Novartis và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm nâng cao hiệu quả điều trị, phát triển chương trình đào tạo chuyên môn và thúc đẩy các nghiên cứu lâm sàng toàn cầu. Hai bên sẽ tiếp tục triển khai các sáng kiến như Dự án UMC Health dành cho bệnh nhân ghép tạng, Dự án quản lý mỡ máu (LCC Project) dành cho bệnh nhân bệnh tim mạch do xơ vữa, và Chương trình Quản lý tối ưu bệnh lý viêm khớp cột sống (SpA Optimal Management Program) dành cho bệnh nhân viêm khớp cột sống thể trục.

Đồng thời, hợp tác trong đào tạo y khoa sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua chương trình hợp tác giáo dục (Education Partnership Program), bao gồm Đào tạo Y khoa liên tục, chương trình Dược lâm sàng, và giáo dục người bệnh. Song song đó, Novartis và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM sẽ cùng tham gia các nghiên cứu lâm sàng toàn cầu (Novartis Global Trials) với sáu nghiên cứu đang được triển khai tại Việt Nam, tập trung vào các liệu pháp tiên tiến nhằm mang đến nhiều lựa chọn điều trị mới, giúp cải thiện chất lượng sống cho người bệnh tại Việt Nam.

"Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Novartis lần này góp phần mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược đồng hành cùng Bệnh viện, mang đến thêm nhiều cơ hội mới trong đào tạo, điều trị và góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một nền y học đổi mới vì sức khỏe người bệnh”, PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM khẳng định.

Ông Jondy Syjuco, Giám đốc Quốc gia, Novartis Việt Nam cũng chia sẻ: “Bằng cách kết hợp thế mạnh nghiên cứu toàn cầu và năng lực đổi mới của Novartis với chuyên môn của các Bệnh viện hàng đầu, chúng tôi cùng nhau thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng, nâng cao năng lực y khoa và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe, giúp người bệnh tại Việt Nam tiếp cận sớm hơn với các liệu pháp điều trị tiên tiến, chất lượng cao. Chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của hệ thống y tế Việt Nam, luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động, và cam kết lâu dài trong việc góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.”

Với tầm nhìn thúc đẩy đổi mới y học, biên bản ghi nhớ giữa Novartis và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM không chỉ củng cố quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi y tế quốc gia, nâng cao năng lực chuyên môn và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh tại Việt Nam.