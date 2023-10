Nữ sĩ Giáng Vân: Tuổi 60 rực rỡ như áng mây chiều cùng hội họa

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 350 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.