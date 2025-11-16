Núi lửa ở Nhật Bản phun tro bụi cao hàng nghìn mét

(Ngày Nay) - Ngày 16/11, núi lửa Sakurajima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, đã phun trào trở lại, tạo ra cột khói và tro bụi cao tới 4.400m.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, núi lửa Sakurajima vẫn tiếp tục phun trào, buộc cơ quan này phải ban hành cảnh báo tro bụi tại một số khu vực thuộc các tỉnh Kagoshima, Kumamoto và Miyazaki lân cận. Hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại về nhà cửa.

Đài quan sát khí tượng địa phương cho biết, vào khoảng 0h57 ngày 16/11 theo giờ Nhật Bản (tức khoảng 22h57 ngày 15/11 theo giờ Việt Nam), một vụ nổ và phun trào dữ dội đã xảy ra tại miệng núi lửa Minamidake, lần đầu tiên tạo ra cột tro bụi cao hơn 4.000m kể từ ngày 18/10 năm ngoái. Nhiều tảng đá núi lửa lớn đã bắn rất xa nhưng không tạo ra dòng chảy của khí nóng và vật chất núi lửa (dòng pyroclastic). Hiện cơ quan chức năng đang áp mức cảnh báo cấp 3 trên thang 5 cấp và hạn chế người dân tiếp cận khu vực núi lửa.

Sakurajima là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Nhật Bản và thường xuyên xảy ra các vụ phun trào ở nhiều cấp độ khác nhau. Năm 2019, núi lửa này có đợt phun trào rất lớn, tạo ra cột tro bụi cao tới gần 9.000m.

