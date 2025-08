Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thăm hỏi, động viên nhân dân Nghệ An

Chiều 3/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã trực tiếp về các địa phương vùng cao Nghệ An thăm hỏi, động viên nhân dân và kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cùng đi có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Ngay khi có mặt tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn đã vượt gần 300km lên xã biên giới Mỹ Lý. Đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do hoàn lưu bão số 3 với tổng thiệt hại ước tính gần 502 tỷ đồng. Trong đó, có 221 ngôi nhà bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn, 439 ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Trong quá trình phòng chống, ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa lũ, cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Lý đã kích hoạt “4 tại chỗ:” triển khai các đoàn công tác đến tận từng bản kiểm tra, sơ tán người dân, nhờ đó không xảy ra thiệt hại về người.

Sau lũ, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu và bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ bị mất nhà. Hiện các tuyến đường bộ đều bị sạt lở, chia cắt nên còn 6 bản của xã Mỹ Lý đang bị cô lập, chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy.

Tại hiện trường tan hoang sau lũ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chia sẻ sâu sắc với những mất mát, tổn thất nặng nề mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lý đang gánh chịu.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

“Việc xã Mỹ Lý kịp thời kích hoạt phương châm “4 tại chỗ” ngay trong đêm 22/7, huy động tối đa lực lượng để sơ tán dân và đảm bảo an toàn tính mạng cho hơn 6.000 người dân là nỗ lực rất đáng ghi nhận. Không để xảy ra thiệt hại về người giữa tâm điểm mưa lũ là một thành công lớn,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Song song với công tác khắc phục hậu quả, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Nghệ An cần nhanh chóng thống kê đầy đủ thiệt hại, đánh giá tình hình để xây dựng phương án hỗ trợ tái thiết nhà ở, khôi phục sản xuất và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân.

“Phải làm sao để bà con sớm ổn định cuộc sống, không ai bị bỏ lại phía sau. Những hộ bị mất nhà hoàn toàn cần được bố trí chỗ ở tạm thời an toàn và có lộ trình hỗ trợ xây dựng lại nhà ở mới phù hợp địa hình, chống chịu tốt thiên tai,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan khẩn trương phối hợp với tỉnh Nghệ An để có phương án tổng thể về hỗ trợ khẩn cấp, khôi phục kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sạch, trường học và trạm y tế. Quyết tâm không để người dân vùng biên phải chịu thiệt thòi kép.

Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, sẻ chia, biến đau thương thành hành động, từng bước vượt qua biến cố khắc nghiệt, sớm ổn định cuộc sống và vươn lên mạnh mẽ hơn sau thiên tai.

Theo thống kê, hoàn lưu bão số 3 đã gây ra đợt mưa lũ lớn, tác động trực tiếp đến 35 trong tổng số 130 xã, phường tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và cơ sở hạ tầng.

Cập nhật đến 10 giờ ngày 2/8, ước tính thiệt hại lên tới hơn 3.600 tỷ đồng. Trong đó, về dân sinh có 450 ngôi nhà bị sập, vùi lấp hoặc bị cuốn trôi hoàn toàn; hơn 5.400 ngôi nhà bị ngập sâu, tài sản bên trong bị hư hỏng, trôi mất sau khi nước rút... thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng.

Hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 16 cầu giao thông bị cuốn trôi, hư hỏng; 9 cầu treo bị cuốn trôi; trên các quốc lộ, tỉnh lộ có 14 điểm sạt lở taluy, 8 điểm nền đường bị đứt hoàn toàn; ngoài ra hơn 52km đường giao thông địa phương bị sạt lở... thiệt hại ước tính gần 1.400 tỷ đồng.

Mưa lũ cũng khiến 4 trường hợp tử vong, so với quy mô và mức độ tàn phá của trận lũ được xem là cơn “đại hồng thủy” lịch sử, đây là một kết quả cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác chỉ đạo và ứng phó của chính quyền địa phương.

Đây là lần thứ hai trong vòng 10 ngày qua, lãnh đạo Chính phủ trực tiếp về Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Trước đó, vào các ngày 23-24/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cũng đã về các địa phương miền tây tỉnh Nghệ An kiểm tra thực địa, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp, thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngày 2/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có văn bản số 919/TTg-NN yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Nghệ An. Qua đó yêu cầu khẩn trương đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lũ, tính toán nhu cầu kinh phí, gạo, vật tư cần hỗ trợ từ Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 3/8/2025.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Trước mắt, Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho tỉnh Nghệ An. Đây là nguồn hỗ trợ ban đầu nhằm giúp các địa phương sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.