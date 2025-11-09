Phó Thủ tướng thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13 ở Gia Lai

(Ngày Nay) - Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Gia Lai đã chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi hiệu quả, việc quyết định sơ tán 300.000 dân là đợt sơ tán rất lớn, hiệu quả cao, góp phần hạn chế thiệt hại về người.

Ngày 9/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi).

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm người dân bị sập nhà, tốc mái tại các phường: Quy Nhơn Đông, Tuy Phước Đông, Đề Gi của tỉnh Gia Lai.

Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ân cần thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại nặng nề bởi bão số 13.

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi hiệu quả. Việc chính quyền các cấp quyết định sơ tán 300.000 dân là đợt sơ tán rất lớn, hiệu quả cao, góp phần hạn chế thiệt hại về người.

Về khắc phục hậu quả, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung vệ sinh môi trường, bảo đảm sinh hoạt bình thường cho người dân; ưu tiên khôi phục điện, nước; sửa chữa hạ tầng giao thông, viễn thông.

Tỉnh cần quan tâm hỗ trợ các hộ có nhà đổ sập, tốc mái, hư hỏng để sớm có chỗ ở ổn định; đồng thời khôi phục sản xuất, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Phó Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục vận động các nguồn tài trợ hỗ trợ tỉnh khắc phục thiên tai trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã vận động các nhà tài trợ trao tặng hỗ trợ kinh phí cho 20 nhà bị sập, trị giá 60 triệu/nhà (7 nhà ở Quy Nhơn Đông, 5 nhà ở Tuy Phước Đông và 8 nhà ở Đề Gi) và 150 phần quà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi.

Trước đó, ngày 8/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả sau bão.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng vận động nguồn lực hỗ trợ tỉnh 9 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân.

Theo thống kê, tại tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi làm 2 người chết, 16 người bị thương, khoảng 200 nhà sập hoàn toàn và gần 24.000 nhà hư hỏng, tốc mái.

Thiệt hại về tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, lúa, hoa màu cũng rất nặng nề. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng lưới điện, thông tin liên lạc, cây xanh cảnh quan... hư hại diện rộng, cần nhiều thời gian và nguồn lực để khắc phục.