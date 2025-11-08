Khôi phục kinh tế, đảm bảo an sinh cho người dân bị thiệt hại sau cơn bão 13

(Ngày Nay) - Từ khoảng 17 giờ ngày 6/11, bão số 13 ảnh hưởng trực tiếp đất liền tỉnh Gia Lai với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Khu vực phía Đông tỉnh vùng gần tâm bão ghi nhận gió bão đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15, sức tàn phá rất lớn. Phía Tây tỉnh ghi nhận gió bão đạt cấp 8-9, giật cấp 11.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, từ chiều 6/11 đến rạng sáng 7/11/2025, lực lượng cứu hộ thuộc phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) đã giải cứu hơn 200 người bị mắc kẹt trong các nhà bị sập, tốc mái. Đặc biệt nhiều trường hợp trẻ em, người già.

Cùng với đó, lực lượng cơ động của Bộ, tỉnh theo lệnh Chủ tịch UBND tỉnh đã sử dụng 2 kíp xe Thiết giáp 2 BTR-152 với 14 đồng chí di dời 2 hộ dân với 15 người dân (phường An Nhơn Đông 1 hộ/6 người ( trong đó 3 trẻ em, 1 cụ già và 2 người lớn), phường Quy Nhơn Nam 1 hộ/ 9 người dân) do nhà bị sập về khu vực trú tránh an toàn.

Triển khai lực lượng vũ trang tỉnh điều động 1.601 lượt cán bộ, chiến sĩ (bộ đội thường trực 855, dân quân 414, công an 150) di dời khẩn cấp ngoài kế hoạch cho 76 hộ/484 người dân tại 4 xã (Phù Mỹ Nam, Ia Băng, Ia Chia, Ia O); tổ chức chằng chống nhà cửa cho 312 hộ dân trên địa bàn 2 xã (Chư Pah, Ia Grai); tổ chức phát, dọn cây ngã đổ hơn 20km đường giao thông Quốc lộ 1A.

Hạn chế thấp nhất về thiệt hại đối với tính mạng con người

Theo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Gia Lai cho biết, cơn bão số 13 đã làm 2 người chết: bà Nguyễn Thị Gia, 60 tuổi, địa chỉ 27/14 đường Đô Đốc Bảo, Tổ dân phố Mỹ Hòa, phường An Nhơn do sập mái nhà và ông Lưu Cảnh Hùng, khu phố 2, phường Bồng Sơn do xà gồ thép đâm trúng và làm 08 người bị thương.

Mưa lũ cũng làm 181 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 10.562 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 5.416 nhà bị hư hỏng, tốc mái một phần, 15 tàu bị chìm, 42 tàu bị hư hỏng, 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại hoàn toàn.

Về giao thông, mưa lớn gây sạt lở, cuốn trôi một mố cầu Đắk Pờ Tó (xã Đăk Pờ Tó và làm nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, cây đổ ngã. Mưa và gió mạnh đã làm 45 cột điện, trạm biến áp bị hưng hỏng, gãy đổ. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng; liên lạc bị chia cắt; đến thời điểm báo cáo vẫn chưa khắc phục được. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Hiện nhiều địa phương vẫn chưa thống kê số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt. Số liệu thiệt hại tiếp tục được các địa phương kiểm tra và cập nhật. Ước tính ban đầu thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh cho thấy, điểm nổi bật nhất là quyết định tổ chức di dời dân với quy mô rất lớn – hơn 93.000 hộ/341.000 khẩu; thực hiện triệt để, bắt buộc, không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm; mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng Nhân dân. Cùng với đó, tỉnh thành lập 13 tổ công tác đặc biệt, do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp xuống tận huyện, xã để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết tại chỗ, tạo nên tính sâu sát và kỷ luật cao trong điều hành.

Tỉnh cũng huy động tối đa lực lượng: quân đội, công an, biên phòng, dân quân… chia thành nhiều khu vực đóng chốt bám địa bàn, cùng với trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn: xuồng, thiết giáp, thiết bị cứu hộ; sẵn sàng cứu dân ngay khi có sự cố. Nhiều địa điểm nguy hiểm như vùng ven biển, vùng sạt lở núi, chân đập, cửa sông đều có lực lượng quân đội – công an trực chiến từ trước khi bão vào.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, sự chuẩn bị tương đối tốt về công tác di dời, ứng phó với bão và yếu tố may mắn đã giúp cho tỉnh hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại. Và đây chính là thành công của tỉnh trong công tác phòng chống cơn bão số 13.

Khẩn trương ổn định cuộc sống, phục hồi kinh tế

Trước tình trạng một số tiểu thương nâng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đề nghị Sở Công Thương phối hợp với Công an tỉnh xuống địa bàn kiểm tra, kiên quyết xử lý thậm chí khởi tố nếu phát hiện trường hợp đơn vị nào nâng giá nguyên vật liệu, nhất là đối với người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Hiện địa bàn các xã miền núi vẫn đang có khả năng sạt lở cao, do đó cần phải có khảo sát để xây dựng các khu tái định canh, định cư để người dân di dời.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, đối với khu vực sạt lở, thì tất cả phải chuyển sang rừng phòng hộ chứ không được trồng rừng sản xuất. Về lâu dài tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng các khu tái định cư để đưa những hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ sạt ở về ở ổn định lâu dài.

Để ổn định cuộc sống của người dân, theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, toàn hệ thống chính trị, công an, quân đội và các lực lượng hỗ trợ và cán bộ công nhân viên chức tập trung khắc phục, dọn dẹp vệ sinh, khôi phục hệ thống điện; bắt buộc thứ 2 tất cả các cơ quan phải đi làm để khôi phục kinh tế. Riêng thành phố Quy Nhơn (cũ) phải làm mới lại, làm đẹp cho lâu dài nhưng trước mắt phải dọn dẹp lại. Trước mắt, tỉnh sẽ tính toán cấp gạo cho dân để khắc phục khó khăn và xây dựng lại nhà cho các hộ nghèo bị sập nhà với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý hộ nào vi phạm đất đai thì địa phương phải tìm đất mới (tái định cư) để hộ dân này đến ở rồi mới hỗ trợ số tiền này. Đối với nhà tốc mái hoàn toàn, tỉnh sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà, và hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà đối với nhà bị tốc mái 1 phần. Đối với các tàu chìm thì tỉnh sẽ bồi thường theo chế độ sạ bản, các thiệt hại khác thì hỗ trợ theo quy định. Riêng đối với người chết thì sẽ hỗ trợ 10 triệu/người và 5 triệu/người bị thương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định, qua cơn bão, hình ảnh của cán bộ chính quyền cũng như lực lực lượng công an, quân đội đã tạo được niềm tin cho người dân. Trước mắt, tỉnh sẽ đề nghị các xã phường đánh giá lại các thiệt hại một cách đúng thực chất để tỉnh có hướng hỗ trợ chặt chẽ, thấu tình đạt lý cho người bị thiệt hại.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng cho rằng tỉnh cũng cần hỗ trợ xây mới các nhà sập đổ, khắc phục các hư hỏng của người dân, nhất là các hộ nghèo phải bố trí ăn ở để chờ có chỗ ở mới; đồng thời các lực lượng cần khẩn trương xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với hệ thống cơ sở hạ tầng, điện, nước, các cơ quan chức năng cần khẩn trương khôi phục, tận dụng ngày thứ 7 chủ nhật để dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường để thứ 2 bắt đầu làm việc ngay.