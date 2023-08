Phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan, khó lường, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội mỗi khi thiên tai xảy ra; cần cảnh giác, chủ động ứng phó với thiên tai.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát lại những nhiệm vụ cụ thể, các kịch bản ứng phó, khắc phục hậu quả trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với thực tế. Công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cần kịp thời và chính xác hơn. Cùng đó, các bộ, ngành, địa phương tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đồng tình với các nhiệm vụ thời gian tới của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng công nghệ, đặc biệt là qua hệ thống tin nhắn điện thoại để chính quyền, người dân biết, chủ động trong công tác chỉ đạo, ứng phó, phòng, tránh thiên tai hiệu quả.

Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tham mưu cho Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Thủ tướng Chính phủ tổ chức các hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trên cơ sở thực tế, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 8/8, khu vực Bắc Bộ còn có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm; từ ngày 9-10/8 có mưa dông. Từ ngày 11-13/8, Bắc Bộ có mưa to trở lại, tổng lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm; từ ngày 14-20/8 phổ biến ít mưa. Khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa to 40-70mm.

Trong nửa đầu tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông, lượng mưa không lớn bằng cuối tháng 7, chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm. Nửa cuối tháng 8 mưa dông sẽ mạnh hơn, tổng lượng mưa cuối tháng 8 cao hơn nửa đầu tháng 8; cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong các đợt mưa nói trên.

Những tháng còn lại trong năm 2023, trạng thái khí quyển và đại dương đã ở trong điều kiện El Nino. Dự báo El Nino tiếp tục duy trì từ nay tới hết năm 2023 với xác suất khoảng 85-95% và có thể duy trì cho tới nửa đầu năm 2024. Xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long khả năng đến sớm hơn, gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Các địa phương ở vùng Đồng bằng Nam Bộ cần sớm có các biện pháp chủ động phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 8-10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Thời gian bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nửa cuối tháng 8-9. Từ tháng 10-12, bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới khu vực từ Trung Trung Bộ đến các tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh, khả năng các đợt mưa lớn vẫn tiếp tục xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 8 và 9. Trong tháng 10-12, khu vực Trung Bộ được dự báo lượng mưa phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm và chưa có dấu hiệu mưa nhiều, mưa lớn cực đoan như năm 2020.

Trên cơ sở dự báo, cảnh báo các hiện tượng khí tượng thủy văn trên phạm vi toàn quốc nêu trên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cần tăng cường đôn đốc, chỉ đạo công tác an toàn hồ đập; chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai. Công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn đưa ra các dự báo, cảnh báo các hiện tượng từ rất sớm, đặc biệt là việc cảnh báo hiện tượng El Nino ảnh hưởng tới Việt Nam.

Thời gian tới, Luật Phòng thủ dân sự được triển khai sẽ bổ sung nhân sự hỗ trợ cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, theo dõi, giám sát các nguy cơ, kịp thời phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa thiên tai. Thông tin về hệ thống cảnh báo lượng mưa hiện nay, Thứ trưởng cho biết, Tổng cục Khí tượng thủy văn đã tổ chức thực hiện với độ chi tiết tới từng ô lưới 1 x 1km, có trang thiết bị quan trắc tự động và cảnh báo kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho rằng, muốn công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả, một trong những vấn đề lưu tâm là bổ sung các trang thiết bị cứu hộ cứu nạn hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời tăng cường độ che phủ rừng để hạn chế hậu quả của lũ quét, sạt lở đất.

Đề xuất kiến nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi, giám sát chặt chẽ việc vận hành hồ chứa; rà soát các hộ dân ở khu vực nguy hiểm để di dời tới nơi an toàn, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đưa ra những giải pháp phù hợp.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, từ ngày 1/1 đến 5/8/2023, trên cả nước xảy ra 1.753 sự cố thiên tai (1 áp thấp nhiệt đới, 2 cơn bão, 47 trận mưa lớn, ngập lụt, sụt lún, sạt lở đất, đá; 208 trận giông lốc và mưa đá; 27 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển; 151 trận động đất và 321 vụ sạt lở bờ sông) làm chết 267 người; mất tích 78 người; bị thương 291 người; chìm, cháy, hỏng 302 phương tiện; cháy 628 nhà xưởng và 1.176 ha rừng; sập đổ, tốc mái 9.075 nhà; hư hại 45.536 ha lúa và hoa màu...

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo ban hành 52 công điện về công tác ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai bất thường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn của các bộ, ngành, địa phương duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24 giờ, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.

Toàn quốc đã huy động 53.490 lượt người, 3.633 lượt phương tiện các loại để ứng phó, khắc phục với 1.753 vụ, cứu được 1.595 người, 178 phương tiện; hướng dẫn, di dời 747 hộ dân với 3.011 người tới nơi an toàn; thông báo hướng dẫn cho 103.898 phương tiện, 754.909 người biết thông tin của bão, áp thấp nhiệt đới để kịp thời phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.