Phóng thành công vệ tinh khoa học thương mại đầu tiên trên thế giới

Blue Skies Space - công ty dữ liệu khoa học vũ trụ có trụ sở tại London (Anh), cho biết vệ tinh có kích thước bằng một chiếc lò vi sóng này đã được phóng lên bằng tên lửa Falcon 9 của công ty khai phá không gian SpaceX tại California (Mỹ) trong tối 28/11 (theo giờ địa phương).
Mauve được trang bị kính hiển vi chuyên dụng, thiết kế để nghiên cứu các vụ bùng phát năng lượng từ các ngôi sao và ngoại hành tinh – những hiện tượng trước đây gần như không thể quan sát đầy đủ bằng kính thiên văn ở Trái Đất.
Blue Skies Space cho biết dữ liệu khoa học do Mauve thu thập sẽ được cung cấp cho các trường đại học và viện nghiên cứu đăng ký dịch vụ của công ty này, trong đó có Đại học Boston và Đại học Columbia.
Giáo sư Giovanna Tinetti – chuyên gia cấp cao tại Blue Skies Space - nhận định: “Mauve sẽ mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho nghiên cứu hoạt động của các ngôi sao – thứ mà trước đây phần lớn còn ẩn trong bóng tối. Các kính thiên văn truyền thống ở Trái Đất không thể thu thập được dạng dữ liệu này, vì thế một vệ tinh như Mauve là cực kỳ quan trọng để mở rộng hiểu biết của chúng ta”.
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào, cùng nhau nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.
(Ngày Nay) - Một số hãng hàng không trên thế giới đã thông báo hoãn hoặc hủy các chuyến bay trong ngày 28/11 sau khi nhận được cảnh báo từ Airbus rằng có tới 6.000 máy bay A320 đang hoạt động có thể cần được nâng cấp.
(Ngày Nay) - Giá vàng giao ngay tăng trong phiên 28/11, ghi nhận mức tăng tháng thứ tư liên tiếp, nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.
(Ngày Nay) -Tại Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”, các chuyên gia “tiết lộ”: Đô thị ESG++ với hai tầng giá trị bổ sung là tái sinh và thích ứng khí hậu hiện vẫn đang rất hiếm, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn. Do đó, trong tương lai gần ESG sẽ trở thành nhóm tài sản “blue-chip”: Khan hiếm, có giá trị cao và mang tính phòng thủ mạnh trong mọi chu kỳ kinh tế.
(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
(Ngày Nay) - Mặc dù lực lượng chức năng vừa tổ chức đợt ra quân quyết liệt, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn vào ngày 25/11, thế nhưng chỉ hai ngày sau, tình trạng kê bàn ghế sát đường ray để phục vụ khách du lịch lại tái diễn công khai như chưa từng có lệnh cấm.
(Ngày Nay) - Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả... để bảo vệ sức khỏe nhân dân.
(Ngày Nay) - Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đang được đưa ra xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đánh giá về dự thảo Luật này, hầu hết các ý kiến chuyên gia đều nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Luật, coi đây là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho sự phát triển và ứng dụng AI trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.