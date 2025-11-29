Phóng thành công vệ tinh khoa học thương mại đầu tiên trên thế giới

(Ngày Nay) - Lĩnh vực không gian toàn cầu vừa ghi nhận một cột mốc lịch sử khi Mauve - vệ tinh khoa học thương mại đầu tiên trên thế giới – đã được phóng thành công và đi vào quỹ đạo.

Blue Skies Space - công ty dữ liệu khoa học vũ trụ có trụ sở tại London (Anh), cho biết vệ tinh có kích thước bằng một chiếc lò vi sóng này đã được phóng lên bằng tên lửa Falcon 9 của công ty khai phá không gian SpaceX tại California (Mỹ) trong tối 28/11 (theo giờ địa phương).

Mauve được trang bị kính hiển vi chuyên dụng, thiết kế để nghiên cứu các vụ bùng phát năng lượng từ các ngôi sao và ngoại hành tinh – những hiện tượng trước đây gần như không thể quan sát đầy đủ bằng kính thiên văn ở Trái Đất.

Blue Skies Space cho biết dữ liệu khoa học do Mauve thu thập sẽ được cung cấp cho các trường đại học và viện nghiên cứu đăng ký dịch vụ của công ty này, trong đó có Đại học Boston và Đại học Columbia.

Giáo sư Giovanna Tinetti – chuyên gia cấp cao tại Blue Skies Space - nhận định: “Mauve sẽ mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho nghiên cứu hoạt động của các ngôi sao – thứ mà trước đây phần lớn còn ẩn trong bóng tối. Các kính thiên văn truyền thống ở Trái Đất không thể thu thập được dạng dữ liệu này, vì thế một vệ tinh như Mauve là cực kỳ quan trọng để mở rộng hiểu biết của chúng ta”.