Phú Quốc chuẩn hoá dịch vụ từ tâm để mỗi cư dân trở thành một “đại sứ văn hoá”

(Ngày Nay) -Một điểm đến đẳng cấp không chỉ được tạo nên bởi những công trình biểu tượng mà còn từ cách người dân đón tiếp du khách. Từ Nam đảo Phú Quốc, hệ sinh thái Sun Paradise Land đang khởi xướng hành trình lan tỏa chuẩn “Dịch vụ từ tâm”, hướng tới mục tiêu mỗi cư dân là một đại sứ văn hóa, cùng chung tay xây dựng hình ảnh đảo Ngọc văn minh, thân thiện và xứng tầm các sự kiện quốc tế như APEC 2027.

Từng hành vi ứng xử đều góp phần định hình thương hiệu điểm đến

Chỉ còn chưa đầy hai năm trước khi đăng cai APEC 2027, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc toàn diện để nâng tầm vị thế điểm đến quốc tế. Bên cạnh hạ tầng, cơ sở lưu trú hay các sản phẩm du lịch đẳng cấp, một yếu tố ngày càng được xem là thước đo năng lực cạnh tranh của điểm đến chính là chất lượng dịch vụ và văn hóa ứng xử của cộng đồng địa phương.

Trong bối cảnh lượng khách không ngừng tăng trưởng và Phú Quốc được kỳ vọng trở thành tâm điểm đón các nguyên thủ, doanh nhân, nhà đầu tư cùng hàng nghìn đại biểu quốc tế, mỗi trải nghiệm của du khách đều góp phần định hình hình ảnh đảo Ngọc trong mắt bạn bè thế giới. Từ nụ cười của người bán hàng, cách ứng xử của tài xế, nhân viên phục vụ đến sự minh bạch trong từng giao dịch dịch vụ, tất cả đều có thể trở thành những "điểm chạm" quyết định cảm nhận của du khách về điểm đến.

Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ một hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực cũng có thể ảnh hưởng tới hình ảnh điểm đến. Những vụ việc chèo kéo, "chặt chém", gian lận giá cả hay ứng xử thiếu văn minh với du khách dù chỉ là cá biệt vẫn thường xuyên tạo hiệu ứng tiêu cực và được lan truyền mạnh trên mạng xã hội, tác động trực tiếp tới trải nghiệm du khách và uy tín ngành du lịch.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới phân khúc khách quốc tế chất lượng cao và chuẩn bị đón nhiều sự kiện quốc tế lớn, năng lực cạnh tranh của điểm đến không chỉ được đo bằng cảnh quan, hạ tầng hay sản phẩm du lịch mà còn được đánh giá qua chất lượng phục vụ và văn hóa ứng xử của cộng đồng địa phương.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Chỉ thị số 24 do Chính phủ ban hành ngày 28/5 về tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. Bên cạnh yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lừa đảo, "chặt chém", Chỉ thị đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp và phát triển văn hóa doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm.

Mỗi cư dân Phú Quốc sẽ là một Đại sứ văn hóa

Hưởng ứng tinh thần đó, ngày 5/6, Sun Paradise Land Phú Quốc thuộc hệ sinh thái Sun Group đã tổ chức chương trình đào tạo văn minh du lịch với chủ đề “Dịch vụ từ tâm – Mỗi cư dân là một Đại sứ Văn hóa”. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng trăm cư dân và người làm dịch vụ du lịch trên đảo ngọc.

Không đơn thuần là một khóa đào tạo kỹ năng, chương trình hướng tới xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh, chuyên nghiệp, cùng chung tay nâng cao chất lượng trải nghiệm du khách và hình ảnh điểm đến.

Theo bà Lê Hồng Ly - giám đốc Sun Paradise Land Phú Quốc, trong bối cảnh Phú Quốc được lựa chọn đăng cai APEC 2027, việc nâng chuẩn dịch vụ và văn hóa ứng xử không còn là câu chuyện riêng của ngành du lịch mà trở thành nhiệm vụ chung của cả cộng đồng.

"Muốn tạo nên một điểm đến đẳng cấp quốc tế, cần bắt đầu từ những mắt xích nhỏ nhất trong hành trình trải nghiệm của du khách", bà nhấn mạnh.

Chương trình giới thiệu bộ tiêu chuẩn “Dịch vụ từ tâm” được xây dựng dựa trên tinh thần Omotenashi của Nhật Bản – nghệ thuật phục vụ bằng sự tận tâm, tinh tế và chu đáo – kết hợp với mô hình 6 cấp độ dịch vụ khách hàng của chuyên gia quốc tế Ron Kaufman.

Bộ tiêu chuẩn được hình thành từ hai trụ cột: “Dịch vụ chuyên nghiệp” và “Tâm của người Phú Quốc”. Nếu "Dịch vụ chuyên nghiệp" đề cao tác phong chuẩn mực, giao tiếp văn minh, hình ảnh chỉn chu và thái độ phục vụ nhất quán, thì "Tâm của người Phú Quốc" lại nhấn mạnh những giá trị mang bản sắc địa phương như sự chân thành, chính trực, tinh tế, am hiểu và tinh thần lan tỏa điều tốt đẹp.

Các tiêu chuẩn không chỉ áp dụng cho đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp mà còn được lan tỏa tới cư dân, hộ kinh doanh, người cung cấp dịch vụ vận tải, thương mại hay dịch vụ tại khu vực Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town và phường An Thới. Từ trang phục gọn gàng, cách giao tiếp lịch sự, không chèo kéo khách, minh bạch trong mua bán đến việc chủ động hỗ trợ, chỉ dẫn hay quan tâm tới nhu cầu của du khách trước khi được yêu cầu, tất cả đều được xem là những "điểm chạm" góp phần tạo nên trải nghiệm tích cực.

Việc Sun Paradise Land Phú Quốc chủ động triển khai chương trình đào tạo tới cộng đồng cư dân cho thấy cách tiếp cận phát triển du lịch bền vững từ gốc rễ: xây dựng văn hóa phục vụ ngay trong cộng đồng địa phương. Khi mỗi cư dân đều ý thức được vai trò của mình trong hành trình trải nghiệm của du khách, họ không chỉ là người dân sinh sống trên đảo mà còn trở thành những "đại sứ văn hóa" góp phần xây dựng hình ảnh Phú Quốc văn minh, thân thiện và đẳng cấp hơn.

Trong hành trình hướng tới APEC 2027 và mục tiêu trở thành điểm đến quốc tế hàng đầu khu vực, đó cũng chính là nền tảng quan trọng để Phú Quốc tạo dựng tài sản giá trị nhất của một điểm đến: niềm tin, sự hài lòng và thiện cảm lâu dài của du khách.