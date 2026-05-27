Công bố Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”

(Ngày Nay) - Ngày 27/5, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết tổ chức Lễ công bố thông tin Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”, sự kiện được kỳ vọng trở thành diễn đàn quy mô lớn nhằm đóng góp các giải pháp và sáng kiến phát triển bền vững cho Phú Quốc trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc” dự kiến diễn ra ngày 26/6 tại Phú Quốc, do Báo Đại đoàn kết phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi hoạt động hướng tới APEC 2027, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống báo Cứu Quốc - Giải phóng - Đại đoàn kết (1942-2027).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Trung - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo cho biết: APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế có tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa và năng lực hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh Phú Quốc được lựa chọn đăng cai nhiều hoạt động quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, việc tổ chức Hội thảo quốc tế lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Đảo Ngọc, thúc đẩy quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Phú Quốc đang đứng trước “cơ hội vàng” để bứt phá mạnh mẽ. Những năm gần đây, Đảo Ngọc ghi nhận sự chuyển mình toàn diện với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn, hệ thống hạ tầng du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí hiện đại cùng các dự án nâng cấp sân bay, giao thông, trung tâm hội nghị quốc tế và hạ tầng số. Việc chuẩn bị cho APEC 2027 sẽ tiếp tục tạo động lực quan trọng để Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và giao thương mang tầm khu vực.

Tuy nhiên, phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào hạ tầng hiện đại hay các dòng vốn đầu tư lớn. Điều quan trọng hơn là bảo tồn bản sắc văn hóa, gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên và tạo dựng những giá trị riêng biệt cho điểm đến. Chính vì vậy, Hội thảo sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như phát triển du lịch MICE, kinh tế đêm, đô thị xanh, giao thông xanh, quản lý tài nguyên biển, năng lượng sạch và bảo tồn văn hóa bản địa trong tiến trình hội nhập quốc tế.

“Hội thảo hướng tới mục tiêu tập hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và giới nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cho Phú Quốc trong tiến trình chuẩn bị cho APEC 2027; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế và tiềm năng của Đảo Ngọc trên trường quốc tế”, ông Trương Thành Trung nhấn mạnh.

Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc” sẽ có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nội dung Hội thảo được xây dựng theo hướng đa chiều, chuyên sâu, gắn với các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027. Các tham luận sẽ tập trung phân tích kinh nghiệm quốc tế về phát triển đảo du lịch, xây dựng đô thị biển thông minh, mô hình miễn thị thực, phát triển kinh tế đêm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh điểm đến quốc tế cho Phú Quốc. Bên cạnh đó, các vấn đề về môi trường, sinh thái biển, phát triển xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cũng sẽ được đưa ra trao đổi tại diễn đàn.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức cho biết công tác phối hợp với địa phương và các đơn vị đồng hành đang được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm Hội thảo diễn ra chuyên nghiệp, hiệu quả và có sức lan tỏa cao. Các hoạt động truyền thông, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế cũng đang được đẩy mạnh trước thềm sự kiện. Song song với đó, nhiều hoạt động truyền thông cũng sẽ được triển khai nhằm lan tỏa các vấn đề về phát triển du lịch bền vững, hội nhập quốc tế và vị thế mới của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hướng tới Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”, Báo Đại đoàn kết dự kiến triển khai nhiều tuyến bài chuyên đề về du lịch xanh, kinh tế biển, xây dựng thương hiệu điểm đến và kinh nghiệm phát triển các đô thị du lịch biển trên thế giới. Các nội dung sẽ tập trung phân tích những cơ hội và thách thức đặt ra đối với Phú Quốc trong tiến trình chuẩn bị cho APEC 2027; xu hướng phát triển du lịch xanh, kinh tế biển và đô thị thông minh; kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng thương hiệu điểm đến; đồng thời làm rõ vai trò của APEC 2027 trong việc thúc đẩy quảng bá hình ảnh Việt Nam, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho rằng: Hội thảo là dịp quan trọng để tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan báo chí, địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia và các đối tác chiến lược trong quá trình đồng hành cùng những sự kiện lớn của đất nước. Theo ông, việc tổ chức các diễn đàn mang tầm quốc tế không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập mà còn khẳng định vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng các chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và quảng bá thương hiệu quốc gia trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Đăng Khang - Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết nhấn mạnh: Để Hội thảo tạo được dấu ấn về chuyên môn và hiệu quả lan tỏa, công tác chuẩn bị nội dung cần được đầu tư kỹ lưỡng theo hướng khoa học, chuyên sâu và có tính thực tiễn cao. Các tham luận, ý kiến trao đổi tại diễn đàn cần bám sát những vấn đề đặt ra đối với Phú Quốc trong tiến trình hướng tới APEC 2027, đồng thời gợi mở các giải pháp phát triển dài hạn về hạ tầng, du lịch, môi trường, kinh tế biển và xây dựng thương hiệu điểm đến quốc tế. Theo ông, bên cạnh chất lượng học thuật, Hội thảo cũng cần chú trọng hiệu quả truyền thông nhằm lan tỏa mạnh mẽ các giá trị, thông điệp và tầm vóc của sự kiện tới công chúng trong và ngoài nước.

Kết luận buổi lễ, ông Trương Thành Trung khẳng định Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc” là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đối với Báo Đại đoàn kết trong năm 2026, đồng thời là diễn đàn quốc tế đầu tiên do Báo Đại đoàn kết chủ trì tổ chức gắn với chủ đề APEC 2027. Theo ông, ngay từ khi hình thành ý tưởng, Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, đồng hành và phối hợp tích cực từ lãnh đạo địa phương, các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, truyền thông và phát triển hạ tầng. Điều đó cho thấy sự quan tâm lớn đối với định hướng phát triển Phú Quốc trong giai đoạn mới cũng như kỳ vọng vào vai trò, vị thế của Đảo Ngọc trong tiến trình chuẩn bị cho APEC 2027.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết bày tỏ kỳ vọng Hội thảo sẽ tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, tăng cường kết nối giữa các nguồn lực phát triển và nâng tầm vị thế Phú Quốc trên bản đồ quốc tế trong tiến trình hướng tới APEC 2027.