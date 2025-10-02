Lan tỏa giá trị thương hiệu, gắn kết trách nhiệm cộng đồng: Những dấu ấn nổi bật của PV GAS CNG và PV GAS D

(Ngày Nay) - PV GAS CNG vui mừng đón nhận vinh danh với giải thưởng “Thương hiệu – Nhãn hiệu được yêu thích nhất 2025".

Nối tiếp chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), vừa qua PV GAS CNG vui mừng đón nhận vinh danh với giải thưởng “Thương hiệu – Nhãn hiệu được yêu thích nhất 2025”, minh chứng cho vị thế tiên phong trong cung cấp năng lượng sạch; đồng thời, tại Đồng Nai, Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch trực thuộc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) đã tổ chức chương trình truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn hành lang tuyến ống, gắn kết chính quyền, cộng đồng và doanh nghiệp trong bảo vệ công trình khí trọng yếu quốc gia. Hai hoạt động đã tạo nên điểm nhấn quan trọng, khẳng định hình ảnh PV GAS vừa chuyên nghiệp, uy tín, vừa nhân văn, trách nhiệm.

PV GAS CNG nhận giải “Thương hiệu – Nhãn hiệu được yêu thích nhất 2025”

Ngày 27/9 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (PV GAS CNG) được vinh danh với giải thưởng “Thương hiệu – Nhãn hiệu được yêu thích nhất 2025” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á (Asia Business Centre) khởi xướng phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến Thông tin Công nghiệp Châu Á (AIPA) tổ chức.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng này khẳng định và ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong xây dựng thương hiệu uy tín và phát triển sản phẩm, dịch vụ được thị trường đánh giá cao. Với gần 20 năm hoạt động, PV GAS CNG đã khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong trong cung cấp khí sạch CNG, LNG, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp chuyển đổi từ nhiên liệu truyền thống sang nguồn năng lượng thân thiện môi trường.

Quá trình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, bền vững mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy mục tiêu xanh hóa ngành công nghiệp. Đại diện PV GAS CNG cho biết, giải thưởng là động lực để công ty tiếp tục theo đuổi sứ mệnh cung cấp năng lượng xanh, an toàn, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch (XNNT) truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn hành lang tuyến ống khí thấp áp trên địa bàn xã Phước An năm 2025

Trong khuôn khổ Kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động năm 2025, vừa qua, tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, XNNT đã tổ chức buổi “Truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn hành lang tuyến ống dẫn khí thấp áp trên địa bàn xã Phước An”. Đây là hoạt động được duy trì hằng năm nhằm phổ biến quy định pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp – chính quyền – người dân trong công tác bảo vệ công trình khí trọng yếu quốc gia.

Buổi truyền thông có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phước An, Mặt trận Tổ quốc, Công an xã, Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thái Sơn, cùng đông đảo bà con nhân dân các ấp Bàu Bông, Vũng Gấm nơi có tuyến ống đi qua. Đặc biệt, sự hiện diện của thầy và trò Trường Tiểu học Phước An đã tạo thêm ý nghĩa gắn kết cộng đồng, giúp công tác tuyên truyền an toàn đi vào đời sống một cách gần gũi, sinh động.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trình chiếu phim ngắn cập nhật các văn bản pháp luật như Nghị định 13/2011/NĐ-CP và Nghị định 25/2019/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí, cùng hình ảnh kỹ thuật và những bài học từ các sự cố quốc tế. Hoạt động thảo luận trực tiếp do Phòng An toàn – Chất lượng – Môi trường chủ trì đã tạo cơ hội để người dân đặt câu hỏi, bày tỏ ý kiến, đồng thời nhận quà khuyến khích tham gia, qua đó góp phần nâng cao tinh thần phối hợp và trách nhiệm cộng đồng. Nhân dịp này, XNNT cũng trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh hiếu học tại Trường Tiểu học Phước An, lan tỏa thêm ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Đặng Quốc Vũ – Phó Chủ tịch UBND xã Phước An – đánh giá cao nỗ lực của XNNT trong việc duy trì công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ tiềm ẩn, đồng thời biểu dương sáng kiến tổ chức nhiều chương trình truyền thông gắn liền với thực tiễn địa phương.

Kết thúc chương trình, lãnh đạo XNNT gửi lời cảm ơn tới các đại biểu và bà con đã đồng hành, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cộng đồng để nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh – an toàn cho hệ thống phân phối khí thấp áp, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Những dấu ấn từ giải thưởng “Thương hiệu – Nhãn hiệu được yêu thích nhất 2025” của PV GAS CNG và chương trình truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn tuyến ống tại Nhơn Trạch của PV GAS D đã minh chứng rõ nét cho hai giá trị song hành của PV GAS: khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường và gìn giữ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Đây không chỉ là niềm tự hào của từng đơn vị, mà còn là động lực chung để toàn thể cán bộ, công nhân viên PV GAS tiếp tục nỗ lực, đổi mới và lan tỏa tinh thần phụng sự – cùng kiến tạo một tương lai năng lượng xanh, an toàn và bền vững cho đất nước.