Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

(Ngày Nay) - Mỗi chương trình hành động của mỗi cấp ủy cần được tiến hành nhanh, đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, để tạo ra những kết quả cụ thể với những chuyển biến thực chất.

Những bài học kinh nghiệm từ lịch sử và từ công cuộc Đổi mới là kim chỉ nam giúp Đảng ta xác định tầm nhìn và quyết tâm thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập Nước) để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Giai đoạn 5-10 năm tới là thời điểm bản lề, mang ý nghĩa quyết định đối với 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; yêu cầu mức tăng trưởng cao, liên tục và bền vững.

Trong bối cảnh đó, đòi hỏi mỗi chương trình hành động của mỗi cấp ủy cần được tiến hành nhanh, đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, để tạo ra những kết quả cụ thể với những chuyển biến thực chất, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước ta trong kỷ nguyên mới.

Vừa qua, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; để tiếp tục nâng cao, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả trong toàn bộ các mặt công tác của ngành tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã xác định tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu hoàn thiện đồng bộ thể chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong khối Đảng, đoàn thể và trong hệ thống chính trị; vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tập trung tham mưu xây dựng các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương thực sự là hạt nhân trí tuệ, là "bộ tổng tham mưu;" xây dựng các cơ quan tham mưu của cấp ủy, của chính quyền địa phương thực sự tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động thông suốt, phục vụ tốt người dân và xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các ban, cơ quan của Đảng, các đảng bộ trực thuộc Trung ương mới thành lập theo hướng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các ban, cơ quan tham mưu chiến lược cho Trung ương, tăng cường phân cấp, ủy quyền cho ban thường vụ, thường trực đảng ủy; nghiên cứu, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đảng bộ mới thành lập ở Trung ương và cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng theo mô hình mới; xây dựng cơ chế phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tham mưu hoàn thành sắp xếp lại đầu mối bên trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng các cấp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, sắp xếp các cơ quan báo, tạp chí, đơn vị sự nghiệp thuộc các tổ chức chính trị-xã hội (cấp Trung ương, cấp tỉnh) theo các kết luận của Trung ương, bảo đảm đồng bộ, thông suốt, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, bám cơ sở và lập tổ chức đảng tương ứng, phù hợp của từng cơ quan, tổ chức.

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức; giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2026-2031; tham mưu, ban hành các quy định quản lý biên chế của hệ thống chính trị cho phù hợp với yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền, bảo đảm quản lý hiệu quả, chặt chẽ.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Thực hiện nhiệm vụ này, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu xây dựng Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; về tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển và quản lý đảng viên ở nước ngoài cho phù hợp với thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Tiếp tục tham mưu hướng dẫn, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sinh hoạt còn mang tính hình thức.

Tham mưu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt trong đội ngũ trí thức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, khu dân cư.

Tham gia tích cực trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, liên thông với hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm quy định về công tác cán bộ: đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, miễn nhiệm, từ chức, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ phù hợp với yêu cầu mới; chú trọng việc đánh giá cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể, theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh; coi trọng uy tín trong Đảng và tín nhiệm trong nhân dân; theo đúng chủ trương "có vào có ra," "có lên có xuống."

Tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể đủ năng lực vận hành tổ chức bộ máy sau sắp xếp từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ rất cao trong giai đoạn phát triển mới.

Tham mưu sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình thí điểm trong công tác cán bộ; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo các chủ trương, kết luận của Trung ương.

Tham mưu chế độ tiền lương, phụ cấp khối Đảng, đoàn thể phù hợp với yêu cầu thực tiễn về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và tinh giản biên chế.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngày 7/2/2026, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, từ những kết quả 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng có thể khẳng định các quy định trong Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng cơ bản phù hợp, được rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành kịp thời, đáp ứng tình hình thực tiễn, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; là nền tảng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Tuy nhiên, quá trình thi hành Điều lệ Đảng còn một số hạn chế, vướng mắc.

Đại hội XIV xác định sẽ bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng, với quan điểm, nguyên tắc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, đó là: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên định Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tiến hành đồng bộ với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Hiến pháp; Kế thừa và giữ vững các nội dung có tính nguyên tắc, bản chất của Đảng; Điều lệ Đảng không nên quy định quá chi tiết, cụ thể.

Những nội dung trong quy định thi hành Điều lệ Đảng đã rõ, phù hợp với mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực tiễn thì nghiên cứu bổ sung, sửa đổi.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng để giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; sửa đổi, bổ sung quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng trình Hội nghị Trung ương II.

Tiếp tục tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, gắn với việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động của cơ quan, tổ chức trong bối cảnh xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.