SABECO tặng 500 phần quà “Chung vị tết Việt” cho người dân Hải Phòng và Quảng Trị

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vừa phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền địa phương tại phường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng) và xã Cam Hồng (Quảng Trị) trao tặng các phần quà mang thông điệp “Chung Vị Tết Việt” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn – những con người đại diện cho sự lạc quan và ý chí vươn lên trong cuộc sống, cùng đội ngũ bộ đội biên phòng đang ngày đêm bảo vệ sự yên bình cho người dân.

Đây là một hoạt động ý nghĩa thuộc khuôn khổ chiến dịch “Chung Vị Tết Việt, Gắn Kết Muôn Miền” do SABECO khởi xướng với mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và kết nối những sắc thái văn hóa khắp mọi miền thành một trải nghiệm Tết chung, nơi ai cũng cảm nhận được sự gắn kết và thuộc về. Đây cũng là năm đầu tiên SABECO đưa chương trình Tết thường niên thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam, thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Mỗi phần quà không chỉ bao gồm các nhu yếu phẩm và những hương vị Tết quen thuộc như bánh tét, mứt Tết, mà còn có phong bao lì xì như một lời chúc may mắn và tốt lành gửi đến người dân nhân dịp năm mới. Thông qua món quà ý nghĩa này, SABECO mong muốn mang đến sự trọn vẹn và đầm ấm cho những người chưa có cơ hội đón một mùa Tết đủ đầy, để ai cũng cảm nhận được mình là một phần của niềm vui chung trong dịp năm mới.

Hải Phòng và Quảng Trị là hai trong 16 địa phương nơi SABECO tổ chức chuỗi hoạt động trao quà Tết và gắn kết cộng đồng, diễn ra từ ngày 10/1/2026 đến hết ngày 8/2/2026. Là các địa phương tiêu biểu của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Bắc Bộ, Hải Phòng và Quảng Trị mang trong mình những nét văn hóa Tết mộc mạc, đậm nghĩa tình – nơi Tết được gìn giữ qua nếp sinh hoạt gia đình, phong tục thăm hỏi đầu xuân và tinh thần sẻ chia bền chặt trong cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là những địa phương có sự gắn bó lâu dài với SABECO trong hoạt động kinh doanh và các chương trình cộng đồng ý nghĩa suốt nhiều năm qua thông qua các dự án lắp đèn năng lượng mặt trời và nâng cấp sân thể thao cộng đồng, góp phần cải thiện chất lượng đời sống cho người dân địa phương

Tính đến nay, chiến dịch đã đi qua 11 tỉnh thành gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Bình Dương (nay thuộc TPHCM), Khánh Hòa, Hải Phòng, Quảng Trị với 4.300 phần quà Tết đã được trao tặng. Tiếp sau đó, SABECO sẽ tiếp tục mang các hoạt động ý nghĩa của chiến dịch đến với Ninh Bình, Gia Lai trong ngày 1/2 và 4 tỉnh Lào Cai, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Tuyên Quang trong ngày 7-8/2 sắp tới, tiếp nối hành trình mang trải nghiệm Tết đến gần hơn với cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia gắn kết trong dịp năm mới Bính Ngọ.