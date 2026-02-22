Công tác y tế được bảo đảm, không để thiếu thuốc, vật tư y tế

(Ngày Nay) - Theo Báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình công tác y tế Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 14 - 21/2, tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), ngành Y tế đã triển khai trực đầy đủ theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm và cung ứng thuốc trên phạm vi cả nước.

Dịch bệnh ổn định, không ghi nhận ca tử vong

Theo tổng hợp của các đơn vị chuyên môn, trong 24 giờ từ 11h30 ngày 20/2 đến 11h30 ngày 21/2, cả nước ghi nhận 59 trường hợp sốt xuất huyết (không có ca tử vong), 74 trường hợp tay chân miệng (không có ca tử vong), 1 trường hợp sởi (không có ca tử vong).

Như vậy, tính từ 11h30 ngày 14/2 đến 11h30 ngày 21/2, cả nước ghi nhận 1.198 trường hợp sốt xuất huyết; 809 trường hợp tay chân miệng; 76 trường hợp sởi; không ghi nhận ca tử vong do các bệnh trên; không ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu và liên cầu lợn.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tổ chức trực dịch và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Hơn 510.000 lượt khám, cấp cứu trong dịp Tết

Theo số liệu tổng hợp từ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế tỉnh, thành phố và y tế ngành, từ 7h ngày 14/2 đến 7h ngày 21/2/2026: Tổng số lượt khám, cấp cứu là 510.051 lượt; Số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú 182.897 lượt. Tổng số ca phẫu thuật: 20.327, trong đó 3.392 ca phẫu thuật cấp cứu. Tổng số ca đẻ: 16.742, trong đó 8.272 ca mổ đẻ.

Trong những ngày nghỉ Tết, tổng số bệnh nhân ra viện là 167.038 lượt; 17.932 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương.

Trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế tiếp nhận 84.206 lượt khám, cấp cứu; 35.010 bệnh nhân nhập viện; thực hiện 3.285 ca phẫu thuật; 2.993 ca đẻ.

Chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh

Lũy kế trong dịp Tết, các cơ sở y tế khám, kiểm tra 25.326 lượt trường hợp nghi do tai nạn giao thông; 10.056 lượt phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 163 trường hợp, gồm 67 trường hợp tử vong trước viện, 40 trường hợp tử vong tại viện và 56 trường hợp tiên lượng tử vong xin về.

Về tai nạn do pháo nổ, chất nổ, ghi nhận 338 trường hợp khám, cấp cứu; 179 trường hợp phải nhập viện theo dõi; 11 trường hợp tử vong. Ngoài ra, có 61 trường hợp khám, cấp cứu nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế; 3 trường hợp tử vong.

Theo hệ thống trực an toàn thực phẩm tại 34/34 tỉnh, thành phố và 5 viện khu vực, trong dịp Tết không ghi nhận trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm trên toàn quốc.

Các trường hợp ngộ độc thực phẩm được ghi nhận tại Cà Mau và Thanh Hóa đã ổn định sức khỏe và ra viện.

Tổng hợp trong dịp Tết, các cơ sở y tế khám, cấp cứu 607 ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn; 369 trường hợp nhập viện theo dõi điều trị.

Ngành Y tế đã chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Đến 12h ngày 21/2 không ghi nhận phản ánh về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong phòng và điều trị bệnh trên cả nước...