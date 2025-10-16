(Ngày Nay) - Trong chuỗi sự kiện nhân dịp Nhà máy NPK Phú Mỹ chính thức cán mốc 1 triệu tấn sản phẩm , ngày 14/10/2025, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) tổ chức chương trình tiêu điểm “NPK Phú Mỹ: Triệu tấn kết nối – Cho mùa bội thu” với sự tham dự trực tiếp của hơn 400 khách hàng là cửa hàng, nông dân khu vực Tây Nam Bộ và đông đảo khách hàng theo dõi qua livestream trên fanpage của Phú Mỹ.

Kết quả của hành trình bền bỉ, không ngừng hoàn thiện

Vào 7h00 sáng ngày 30/9/2025, Nhà máy NPK Phú Mỹ chính thức chạm mốc sản lượng 1 triệu tấn, là thành quả của 7 năm vận hành bền bỉ, đổi mới và sáng tạo, kết tinh của tri thức, công nghệ hiện đại và niềm tin của hàng triệu nông dân Việt Nam.

Từ quý I/2018, những hạt NPK Phú Mỹ do PVFCCo sản xuất được ra lò, mở ra giai đoạn phát triển mới khi Phú Mỹ trở thành đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam áp dụng công nghệ hóa học hiện đại bậc nhất thế giới trong sản xuất phân bón hỗn hợp. Công nghệ này cho phép “gói” trọn dinh dưỡng trong một hạt phân, giúp cây trồng hấp thu đồng đều, phát triển toàn diện và thân thiện hơn với môi trường.

Trong suốt 7 năm qua, vượt qua nhiều thử thách, đội ngũ kỹ sư, công nhân Phú Mỹ đã không ngừng học hỏi, cải tiến và sáng tạo. Mỗi sáng kiến được áp dụng, mỗi cải tiến kỹ thuật được triển khai đã giúp dây chuyền vận hành trơn tru, tiết kiệm năng lượng và ổn định chất lượng sản phẩm.

Những bao phân đầu tiên xuất xưởng mang theo nguồn dinh dưỡng cho cây trồng, đồng thời gửi gắm tâm huyết của người lao động Phú Mỹ và lời cam kết bền vững với bà con nông dân. Trên tất cả, giá trị của hành trình này không nằm ở dây chuyền hiện đại hay sản lượng kỷ lục, mà ở niềm tin quý báu của hàng triệu bà con nông dân - niềm tin được vun đắp qua từng mùa bội thu. Mỗi bao phân rải xuống ruộng đồng là biểu hiện cho sự đồng hành bền chặt ấy - “Triệu tấn kết nối” giữa sản phẩm và đất, giữa trái tim người lao động Phú Mỹ và người nông dân Việt Nam.

Niềm tin vững bền

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Quang Sơn – Phó Giám đốc Nhà máy, cho biết Phú Mỹ luôn nỗ lực không ngừng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bà con nông dân. Đến nay, Tổng công ty đã đa dạng hóa danh mục sản phẩm, trong đó Urê Phú Mỹ chiếm khoảng 40% thị phần và NPK Phú Mỹ chiếm 20% thị phần NPK hàm lượng cao trên cả nước.

Ông Sơn cũng xúc động nhắc lại những ngày đầu khi vận hành Nhà máy NPK Phú Mỹ với nhiều khó khăn, khi tiếp cận công nghệ mới, đòi hỏi tinh thần cầu thị, bản lĩnh và sự kiên trì của tập thể người lao động và cả sự kiên nhãn, ủng hộ, góp ý của khách hàng. Chính ý chí không ngừng đổi mới, đặc biệt là sự tin tưởng của bà con nông dân cả nước đã tiếp thêm động lực giúp Phú Mỹ từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng quy mô sản xuất.

Chia sẻ trong chương trình, anh Nguyễn Phong Phú, cán bộ kinh doanh Phú Mỹ tại miền Tây Nam Bộ, bày tỏ niềm tự hào khi Nhà máy NPK đạt cột mốc 1 triệu tấn: “Con số ấy là minh chứng cho niềm tin của hàng triệu bà con nông dân cả nước dành cho sản phẩm NPK Phú Mỹ. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành và phục vụ tốt hơn nữa”.

Ở góc nhìn nhà phân phối, ông Lê Văn Hừng - Đại lý Tứ Hừng (Đồng Tháp), cho biết ban đầu việc phân phối NPK Phú Mỹ gặp nhiều trở ngại do nông dân quen dùng NPK ba màu. Tuy vậy, nhờ tin tưởng vào thương hiệu Phú Mỹ qua trải nghiệm với Đạm Phú Mỹ, ông đã mạnh dạn dùng thử và thấy hiệu quả rõ rệt nên kiên trì giới thiệu đến bà con. “Đến nay, doanh số NPK Phú Mỹ tại cửa hàng của tôi đã tăng mạnh, bà con tin tưởng và gắn bó lâu dài”, ông Hừng chia sẻ.

Nhà nông tiêu biểu Trần Văn Chung (tỉnh Trà Vinh) cũng kể lại câu chuyện của mình, ban đầu ông thử nghiệm 50% ruộng dùng NPK Phú Mỹ, 50% còn lại dùng loại phân cũ 3 màu. Kết quả, phần ruộng dùng NPK Phú Mỹ cây xanh bền, ít sâu bệnh, năng suất cao hơn hẳn. “Tôi thấy có 4 cái khoẻ: khỏe thân vì không phải phối trộn, khoẻ cho cây, khỏe cho túi tiền vì giảm chi phí và bây giờ còn khỏe hơn vì được drone Phú Mỹ hỗ trợ bón phân miễn phí”, ông Chung nói.

Cũng trong chương trình, các đại biểu và bà con nông dân được trực tiếp tham quan Nhà máy đạm Phú Mỹ và Nhà máy NPK Phú Mỹ, tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại, khép kín, an toàn, chất lượng. Đoàn khách hàng đã có cơ hội tìm hiểu về công nghệ sản xuất tiên tiến và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của Phú Mỹ, cũng như cảm nhận sự hiện đại và môi trường xanh, sạch, đẹp tại Nhà máy. … Chuyến tham quan không chỉ là để khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm mà còn là dịp để Phú Mỹ thể hiện sự tri ân, gắn kết cũng như là cơ hội quý giá để được lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của khách hàng.

Tối cùng ngày, bà con nông dân tiếp tục được tham dự Chương trình Gala Dinner tại Vũng Tàu trong không khí thân mật, ấm áp và tràn đầy niềm vui. Các đại biểu và nông dân đã cùng giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm, cùng khám phá tiện ích của Ứng dụng Phú Mỹ- ứng dụng mới trên điện thoại thông minh mà Phú Mỹ vừa triển khai cho các khách hàng là người sử dụng phân bón Phú Mỹ. Đặc biệt nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam, các phần quà tri ân có giá trị cũng được gửi đến khách hàng.

Đọng lại sau chương trình, các khách hàng đều chia sẻ niềm vui và hào hứng khi được tham gia chuyến đi lần này vì đã giúp họ hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất và chất lượng của Phú Mỹ, tin tưởng hơn trong việc sử dụng Phú Mỹ cho gia đình mình, người thân và cộng đồng.

Sau đây là một số hình ảnh tại chương trình: