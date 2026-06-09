Quân đội tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số

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(Ngày Nay) - Thực hiện công cuộc chuyển đổi số, Quân đội nhân dân Việt Nam đang triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đây vừa là một chiến dịch phổ cập kỹ năng, vừa là bước đi chiến lược xây dựng quân đội tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Khu triển lãm khí tài của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thu hút người dân đến tham quan.
Khu triển lãm khí tài của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thu hút người dân đến tham quan.

Kim chỉ nam cho sự chuyển mình

Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập luôn mang tính thực tiễn sâu sắc: “Học để làm việc, làm người, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”.

Vận dụng tư tưởng của Người vào công cuộc chuyển đổi số hiện nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định: Chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi về nhận thức và con người. Nếu như năm 1945, “Bình dân học vụ” là để mọi người dân biết đọc bản Hiến pháp, biết quyền lợi của một công dân tự do, từ năm 2025, “Bình dân học vụ số” trong quân đội là để mỗi cán bộ, chiến sĩ nắm bắt được “vũ khí công nghệ”, làm chủ trang thiết bị hiện đại và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Phong trào được triển khai trong bối cảnh quân đội đang đổi mới toàn diện từ lãnh đạo, chỉ huy đến hậu cần, kỹ thuật. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” với năng lực tư duy hiện đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp để quân đội chủ động trong mọi tình huống.

Đến nay, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã hiểu biết cơ bản về chuyển đổi số, sử dụng thành thạo các nền tảng dịch vụ số phục vụ công việc và biết tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Đặc biệt, 100% học viên các học viện, nhà trường quân đội, thế hệ kế cận đã được trang bị kỹ năng số để nghiên cứu và sáng tạo. 100% quân nhân đều là những “công dân số” trong môi trường quân sự.

Điểm nổi bật của phong trào trong quân đội là tính hệ thống và sự phân tầng khoa học. Khung kỹ năng số được xây dựng phù hợp với các nhóm đối tượng: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, học viên, hạ sĩ quan và chiến sĩ. Đến nay, 100% các đơn vị cấp sư đoàn và tương đương đã thành lập tổ công tác chuyên trách.

Không khí học tập diễn ra sôi nổi từ các cơ quan chiến lược đến các đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tại các lớp học, cán bộ, chiến sĩ không chỉ học lý thuyết suông mà được cầm tay chỉ việc: Từ cách sử dụng máy tính, tra cứu thông tin trên mạng quân sự nội bộ, đến việc sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản điện tử.

Hình thức học tập cũng được “số hóa” triệt để. Bên cạnh các lớp học trực tiếp, phương thức học trực tuyến và tự học thông qua các ứng dụng tích hợp được khuyến khích mạnh mẽ. Điều này giúp giải quyết bài toán về thời gian và khoảng cách địa lý, đảm bảo việc học tập không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Nền tảng công nghệ là đòn bẩy cho sự bứt phá

Bộ Quốc phòng đã xây dựng nền tảng “Bình dân học vụ số” trên mạng Internet, đây là kho tàng tri thức khổng lồ với các học liệu được thiết kế sinh động. Điểm đột phá chính là tính năng “trợ lý ảo” tích hợp AI. Trợ lý ảo này không chỉ giải đáp các thắc mắc về kỹ năng số mà còn có khả năng cá nhân hóa nội dung học tập. Tùy vào trình độ và nhu cầu của từng quân nhân, hệ thống sẽ gợi ý lộ trình học tập phù hợp nhất, giúp việc tiếp thu kiến thức trở nên hiệu quả và hứng thú hơn.

Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, quân đội đã triển khai những mô hình sáng tạo, mang tính nhân văn và đồng đội cao. Tiêu biểu là mô hình “Đại sứ số” theo phương thức người hướng dẫn và người được hướng dẫn.

Tại các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược, mỗi phòng ban đều có ít nhất một người am hiểu công nghệ, có trách nhiệm kèm cặp, hỗ trợ đồng chí còn lúng túng với kỹ thuật mới. Cách làm này gợi nhớ lại tinh thần “người biết nhiều dạy người biết ít, người biết ít dạy người chưa biết” của phong trào Bình dân học vụ trước đây.

Song song đó, phong trào “Cơ quan số, đơn vị số” cũng được đẩy mạnh. Nhiều đơn vị đã được chọn làm điểm về chuyển đổi số, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy, điều hành. Những thành công bước đầu từ các mô hình điểm này đang trở thành bài học quý giá để nhân rộng ra toàn quân, tạo nên một cuộc cách mạng về phương thức làm việc trong môi trường quân sự.

Việc phổ cập kỹ năng số giúp giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian truyền đạt mệnh lệnh từ chỉ huy đến chiến sĩ, giúp công tác hậu cần, kỹ thuật chính xác đến từng chi tiết. Quan trọng hơn, khi mỗi quân nhân đều có kỹ năng an toàn thông tin sẽ trở thành những “lá chắn số” vững chắc, ngăn chặn những thông tin xấu độc, bảo vệ bí mật quân sự và an ninh quốc gia.

“Bình dân học vụ số” trong Quân đội nhân dân Việt Nam là chương trình phổ cập công nghệ, minh chứng sống động cho tinh thần tự học, cầu tiến của người quân nhân cách mạng. Đó là hình ảnh người chiến sĩ hôm nay vững tay súng bảo vệ biên cương, làm chủ công nghệ để chinh phục không gian số. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

PV
chuyển đổi số Quân đội nhân dân Việt Nam Bình dân học vụ số

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