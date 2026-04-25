Quân khu 5 phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh giữ vững Quân khu 5 là giữ vững một phên dậu chiến lược của Tổ quốc; xây dựng Quân khu vững mạnh là góp phần trực tiếp tạo thế trận quốc phòng toàn dân.

Ngày 25/4, tại thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các tướng lĩnh, sỹ quan, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Xây đắp nên truyền thống vẻ vang

Tại buổi Lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết Lực lượng vũ trang Quân khu 5 được thành lập ngày 16/10/1945, tiền thân là Đội du kích Ba Tơ ra đời trong cao trào kháng Nhật cứu nước, làm nòng cốt cho quần chúng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám ở Nam Trung Bộ.

Qua hai cuộc kháng chiến, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã đánh hơn 20.000 trận, tiêu diệt gần 1,6 triệu tên địch, phá hủy hơn 80.000 phương tiện chiến đấu, chi viện cho tiền tuyến hàng triệu thanh niên lên đường nhập ngũ; hơn 165.000 dân công hỏa tuyến.

Trên mảnh đất Khu 5 anh hùng, đã có hơn 200.000 liệt sỹ, hàng trăm ngàn thương binh, bệnh binh và hơn 35.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng (tiêu biểu có Mẹ Nguyễn Thị Thứ, thành phố Đà Nẵng).

Bên cạnh đó, trên địa bàn Quân khu 5, các mô hình của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng đã “đi vào lòng dân,” “trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân,” góp phần phát triển sinh kế, hỗ trợ ngư dân bám biển.

Công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn được xác định là “nhiệm vụ chiến đấu thời bình,” là trách nhiệm từ trái tim của người lính đối với nhân dân.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, để cống hiến, hy sinh, lập nên những chiến công vang dội; được Đảng và Nhà nước 2 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng; 3 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Itxala, Huân chương Lao động của Nhà nước Lào; Huân chương hữu nghị của Vương quốc Campuchia; có 942 tập thể và 474 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao cho Quân khu 5 danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.” Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, những hy sinh to lớn, những chiến công vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Phát biểu tại buổi Lễ, bày tỏ vui mừng về thăm và dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Quân khu 5 là địa bàn chiến lược quan trọng, là không gian quân sự, quốc phòng, an ninh rộng lớn, hiểm yếu và giàu tiềm năng, Chính vì vậy, nói đến Quân khu 5 là nói đến một địa bàn mà mỗi ngọn núi, mỗi cánh rừng, mỗi dòng sông, mỗi làng bản, mỗi bến cảng, mỗi dặm biển đều gắn với vận mệnh của đất nước.

Giữ vững Quân khu 5 là giữ vững một phên dậu chiến lược của Tổ quốc; xây dựng Quân khu vững mạnh là góp phần trực tiếp tạo thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân trên một trong những địa bàn xung yếu nhất của đất nước hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đây cũng là vùng đất của khí phách, của thủy chung, của nghĩa tình son sắt. Tây Nguyên hùng vĩ, bất khuất; duyên hải miền Trung kiên cường, gan góc; đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn Quân khu 5 qua bao thế hệ luôn một lòng theo Đảng, kính yêu Bác Hồ, đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng cách mạng, gắn bó máu thịt với bộ đội. Chính sự son sắt ấy đã làm nên chiều sâu bền vững nhất của Quân khu 5: đó là sức mạnh của lòng dân, của khối đại đoàn kết, của niềm tin không gì lay chuyển vào Đảng, vào chế độ, vào Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, dự bị động viên, các cơ quan, đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã đạt được trong suốt chặng đường vẻ vang vừa qua.

Chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng, về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phải giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; đồng thời cụ thể hóa thật tốt các chủ trương lớn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào điều kiện cụ thể của địa bàn Quân khu 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, xây dựng Quân khu thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; phải đổi mới mạnh mẽ công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ trang bị kỹ thuật; nâng cao năng lực tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, tác chiến điện tử, không gian mạng, đồng thời rất coi trọng năng lực xử trí hiệu quả các tình huống an ninh phi truyền thống, phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 phải phát huy thật tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, nhạy cảm; phải gắn chặt xây dựng khu vực phòng thủ với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; gắn phát triển Tây Nguyên với duyên hải miền Trung; gắn biên giới với nội địa, ven biển với hải đảo; gắn phát triển với giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia.

Tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ đối với Quân khu 5, ba chức năng này không tách rời nhau mà bổ sung, nâng đỡ, làm giàu sức mạnh cho nhau.

Là đội quân chiến đấu, phải luôn sắc bén, tinh nhuệ, chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Là đội quân công tác, phải thật sự gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân, giúp dân, bảo vệ dân; làm tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, chính sách, hậu phương quân đội; củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Là đội quân lao động sản xuất, phải tổ chức tốt các đoàn kinh tế-quốc phòng, các mô hình phát triển sinh kế, giảm nghèo, ổn định dân cư, xây dựng cơ sở chính trị, hỗ trợ ngư dân bám biển, đồng bào biên giới bám đất, bám làng; góp phần thiết thực phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải đặc biệt chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Quân khu 5 muốn mạnh thì trước hết phải được nhân dân tin yêu, ủng hộ, che chở, đồng hành; phải chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân trên địa bàn, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng bị thiên tai, vùng ven biển, hải đảo.

Cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 phải luôn khắc ghi rằng: sức mạnh lớn nhất, bền vững nhất của mình là lòng dân; mà lòng dân chỉ bền khi quân với dân một ý chí, một niềm tin, một tấm lòng.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5, xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ; thực hiện tốt 2 kiên định (kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị); 2 đẩy mạnh (đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng); 2 ngăn ngừa (ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân) và phương châm “5 vững” (Chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững).

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 cũng phải luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; xứng đáng với truyền thống anh hùng của Quân khu anh hùng."

Với truyền thống anh hùng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, xây dựng Quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 5 đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu 5.