Hà Nội phát động tập luyện bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em năm 2026

(Ngày Nay) - Sáng 5/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND xã Gia Lâm tổ chức Lễ phát động tập luyện bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em thành phố Hà Nội năm 2026.

Dự chương trình có đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành Thành phố; lãnh đạo UBND xã Gia Lâm cùng đông đảo các em thiếu nhi và Nhân dân trên địa bàn.

Lễ phát động được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của việc tập luyện môn bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; đồng thời tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp hè và mùa mưa bão.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trong dịp hè.

Theo đồng chí Vũ Thu Hà, đuối nước là một trong những tai nạn thương tích đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, có thể xảy ra bất cứ lúc nào và để lại những hậu quả vô cùng đau lòng cho gia đình, xã hội. Vì vậy, việc dạy bơi, học bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Từ năm 2012, thành phố Hà Nội đã triển khai Chương trình toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn Thành phố. Với sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội, công tác dạy bơi, phổ cập bơi và hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2024 - 2025, toàn Thành phố đã tổ chức 398 lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 52.588 trẻ em. Hằng năm, số trẻ em tham gia các lớp phổ cập bơi, xóa mù bơi miễn phí đạt trên 50.000 em. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường tiếp tục quan tâm bố trí lực lượng, cơ sở vật chất và duy trì tổ chức các hoạt động dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại địa phương.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng chỉ rõ nguy cơ tai nạn đuối nước trẻ em vẫn còn hiện hữu, nhất là trong thời gian nghỉ hè, tại các khu vực ao, hồ, sông, suối, các điểm vui chơi tự phát và những nơi thiếu sự giám sát của người lớn. Thực tế đó đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn xã hội phải tiếp tục hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa.

Nhấn mạnh vai trò của bơi lội đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em, đồng chí Vũ Thu Hà khẳng định: “Bơi lội không chỉ là môn thể thao giúp nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà còn là kỹ năng sống rất quan trọng. Biết bơi là biết bảo vệ mình; có kỹ năng an toàn trong môi trường nước là có thêm cơ hội bảo vệ sự sống”. Vì vậy, phát triển phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, nhất là đối với trẻ em, có ý nghĩa hết sức thiết thực và nhân văn.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào trên địa bàn Thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của việc học bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước; khai thác hiệu quả hệ thống bể bơi và các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; ưu tiên tổ chức các lớp dạy bơi, phổ cập bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em trong dịp hè; tiếp tục tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ; tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học bơi.

Bên cạnh đó, đồng chí mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến việc quản lý, chăm sóc con em trong dịp hè; chủ động cho các em tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn; thường xuyên nhắc nhở các em không tự ý vui chơi, tắm, bơi ở những nơi không bảo đảm an toàn. Đối với các em học sinh, đồng chí kêu gọi tích cực học bơi, chăm chỉ rèn luyện thể thao, nghiêm túc thực hiện các quy định an toàn để tự bảo vệ mình và giúp đỡ bạn bè cùng phòng tránh tai nạn đuối nước.

Hưởng ứng Lễ phát động, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Dương Viết Cường đã thay mặt các xã, phường phát biểu hưởng ứng chương trình; khẳng định quyết tâm của chính quyền cơ sở trong việc đẩy mạnh công tác phổ cập bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho cộng đồng.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh thuộc diện chính sách trên địa bàn xã Gia Lâm. Những phần quà thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đồng thời động viên các em tích cực học tập, rèn luyện thể thao, tham gia học bơi và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trong dịp hè.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra nghi thức cắt băng khánh thành và đưa Bể bơi Cổ Bi (xã Gia Lâm) vào hoạt động. Công trình được đầu tư, chỉnh trang và hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện môn bơi, nâng cao sức khỏe thể chất, đồng thời góp phần trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi và Nhân dân trên địa bàn xã Gia Lâm.

Việc đưa Bể bơi Cổ Bi vào sử dụng là dấu mốc quan trọng trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, từng bước nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, các em học sinh đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, tập luyện tại bể bơi. Chương trình cũng tổ chức hướng dẫn phương pháp cứu đuối, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng cứu đuối an toàn, góp phần trang bị cho trẻ em những kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi gặp tình huống nguy hiểm.

Lễ phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em thành phố Hà Nội năm 2026 không chỉ lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc học bơi và rèn luyện thể chất, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để trẻ em Thủ đô phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.