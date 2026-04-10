Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 3 vững mạnh toàn diện

(Ngày Nay) - Sáng 10/4, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 qua các thời kỳ.

Quân khu 3 đứng chân trên địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Không gian chiến lược trải dài từ Đồng bằng sông Hồng đến duyên hải, biển, đảo tạo nên vị thế “phên dậu” vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nhanh, bền vững khu vực phía bắc và cả nước.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã không ngừng được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành vững chắc qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển. Từ trong thực tiễn khốc liệt của các cuộc kháng chiến đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn phát huy cao độ bản chất cách mạng, truyền thống yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động, sáng tạo, kiên cường chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3 và phát biểu chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong nước, yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Nhiệm vụ quân sự-quốc phòng đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Nghị quyết Đảng bộ Quân khu lần thứ 10, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp "đúng", "trúng", giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Quân khu 3 phải phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; góp phần xây dựng Quảng Ninh-Hải Phòng thành cực tăng trưởng kinh tế chính vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng, Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh là cực tăng trưởng chính của miền bắc và cả nước.

Về tổ chức xây dựng lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, điều chỉnh tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh” cả đơn vị chủ lực và cơ quan quân sự địa phương 2 cấp, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Đảng bộ Quân khu tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quân khu cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chính sách tồn đọng sau chiến tranh; giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế-xã hội. Lực lượng Quân khu 3 phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác kỹ thuật và bảo đảm an toàn giao thông; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến của lực lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên bứt phá, sáng tạo và tự chủ, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

* Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3.