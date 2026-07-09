Quản trị minh bạch: Nền tảng bền vững trong hành trình ESG của PVFCCo – Phú Mỹ

(Ngày Nay) - Trong bức tranh ESG, nếu “E - Enviromental” thể hiện cam kết về môi trường, “S - Social” phản ánh trách nhiệm với xã hội, thì “G – Governance”, hay quản trị doanh nghiệp – chính là nền tảng bảo đảm cho các cam kết đó được triển khai một cách thực chất. Ở Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ), quản trị không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là năng lực điều hành hiệu quả, kiểm soát rủi ro, tạo dựng niềm tin dài hạn cho các bên liên quan.

Minh bạch thông tin, củng cố niềm tin cho các bên liên quan

Là doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, PVFCCo – Phú Mỹ xác định minh bạch thông tin là một trong những yêu cầu cốt lõi của quản trị doanh nghiệp. Tổng công ty luôn công bố, cập nhật kịp thời các thông tin quan trọng về hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, tài liệu Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, chiến lược phát triển, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, và các thông tin, tài liệu khác theo quy định.

Việc công bố thông tin không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý, mà chủ yếu để giúp cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan có cơ sở đầy đủ để theo dõi, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với đó, PVFCCo – Phú Mỹ cũng chú trọng truyền thông kịp thời, đa dạng về tình hình hoạt động, định hướng phát triển, chiến lược sản phẩm xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng. Qua đó, Tổng công ty từng bước xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp niêm yết chuyên nghiệp, có trách nhiệm và có tầm nhìn dài hạn.

Một điểm nhấn trong công tác quản trị là việc PVFCCo – Phú Mỹ công bố Báo cáo Phát triển bền vững độc lập năm 2025, đồng thời truyền thông về định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây không đơn thuần là hoạt động công bố thông tin, mà còn thể hiện bước chuyển từ nhận thức sang hành động trong việc đưa ESG trở thành một phần trong hệ thống quản trị doanh nghiệp. Thông qua đó, các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản trị từng bước được tích hợp vào chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, vận hành và đánh giá hiệu quả tại các đơn vị.

Quản trị hiện đại, kiểm soát rủi ro và vận hành hiệu quả

Cùng với yêu cầu minh bạch, PVFCCo – Phú Mỹ chú trọng hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ tốt và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Vai trò của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán và quản trị rủi ro liên tục được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả hoạt động trong toàn Tổng công ty.

Trong bối cảnh thị trường thường xuyên biến động khó lường, năng lực quản trị rủi ro và điều hành trở thành yếu tố then chốt để trụ vững và phát triển. Linh hoạt điều phối sản xuất – kinh doanh, nhạy bén nắm bắt và ứng phó thách thức, tận dụng cơ hội, mở rộng danh mục sản phẩm và thị trường, tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược là những phương thức chủ chốt giúp PVFCCo – Phú Mỹ có khả năng thích ứng cao, hướng tới sự ổn định và tăng trưởng dài hạn.

Ở góc độ sản xuất, quản trị hiệu quả được thể hiện qua việc duy trì Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoạt động ổn định, an toàn sau bảo dưỡng tổng thể; đồng thời thúc đẩy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Những kết quả này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững, giảm tác động môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, PVFCCo – Phú Mỹ luôn đề cao đạo đức kinh doanh, văn hóa liêm chính và trách nhiệm trong toàn hệ thống. Việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuân thủ pháp luật, quy định của cơ quan quản lý và các tiêu chuẩn liên quan là nền tảng quan trọng để bảo vệ uy tín doanh nghiệp. Văn hóa tuân thủ và trách nhiệm không chỉ là yêu cầu nội bộ, mà còn là cam kết của PVFCCo – Phú Mỹ với cổ đông, đối tác, khách hàng và xã hội.

Chuyển đổi số, quản trị chuỗi cung ứng và phát triển bền vững dài hạn

Một điểm nhấn nổi bật trong trụ cột “G” tại PVFCCo – Phú Mỹ là chuyển đổi số trong quản trị. Tổng công ty đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong điều hành sản xuất kinh doanh, quản trị dữ liệu, số hóa quy trình, phân tích dữ liệu và từng bước ứng dụng AI phục vụ công tác ra quyết định. Các nền tảng như ERP, Data Lakehouse, hệ thống quản trị dữ liệu, cùng các giải pháp số trong sản xuất, kinh doanh và chăm sóc khách hàng cho thấy PVFCCo – Phú Mỹ đang chuyển từ phương thức quản trị truyền thống sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao tốc độ xử lý thông tin, năng lực kiểm soát và hiệu quả vận hành trong toàn hệ thống.

Chuyển đổi số trong quản trị không chỉ phục vụ nội bộ doanh nghiệp, mà còn được mở rộng tới khách hàng và thị trường. Các nền tảng như ứng dụng Phú Mỹ, hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng QR Code, RFID và các công cụ số phục vụ quản lý sản phẩm, chăm sóc khách hàng như ZaloOA, digital marketing đang góp phần nâng cao tính minh bạch, gia tăng trải nghiệm người dùng và củng cố niềm tin đối với thương hiệu Phú Mỹ.

Quản trị chuỗi cung ứng cũng là một nội dung ngày càng quan trọng trong ESG. PVFCCo – Phú Mỹ chú trọng lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp và đối tác trên cơ sở các tiêu chí về chất lượng, an toàn, môi trường, trách nhiệm xã hội và hiệu quả hợp tác. Việc tăng cường minh bạch trong mua sắm, đấu thầu, hợp tác với các đối tác chiến lược và tối ưu chuỗi cung ứng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Có thể khẳng định, trụ cột “G” trong ESG tại PVFCCo – Phú Mỹ đang được thể hiện trên nhiều phương diện: minh bạch thông tin, quản trị theo thông lệ hiện đại, chuyển đổi số, quản trị rủi ro, đạo đức kinh doanh, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị thương hiệu và phát triển bền vững. Với nền tảng quản trị ổn định, minh bạch và từng bước hiện đại hóa, PVFCCo – Phú Mỹ đang củng cố vững chắc niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và cộng đồng đồng thời tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị thương hiệu và tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước.