Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ do các tỉnh, thành cấp phép từ 1/7

(Ngày Nay) - Kể từ ngày 1/7, thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ được chuyển giao hoàn toàn từ Trung ương về cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành Quyết định số 1644/QĐ-BYT công bố 3 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Quyết định này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 của Chính phủ và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Toàn bộ các bước thủ tục, biểu mẫu kèm theo đã chính thức được ban hành, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các đối tượng chịu sự tác động.

Theo đó, Bộ Y tế thực hiện phân cấp, phân quyền 01 thủ tục hành chính quan trọng đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe là "Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe" (Mã thủ tục hành chính: 1.006.424).

Tiến sỹ Chu Quốc Thịnh - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho hay, theo quyết định, kể từ ngày 01/07/2026, thẩm quyền giải quyết thủ tục này sẽ được chuyển giao hoàn toàn từ Trung ương về cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Tổng cộng đến nay, 16 trên tổng số 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế đã được phân cấp.

Ở cấp Trung ương, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm: "Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe" (Mã TTHC: 1.001411) và "Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe" (Mã TTHC: 1.001422).

Kể từ ngày 1/7/2027, bãi bỏ quy định liên quan đến "phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục được phép sử dụng, hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định" tại 2 thủ tục này.

Thay vào đó, việc quản lý phụ gia sẽ nằm hoàn toàn trong danh mục được phép sử dụng, được quản lý chặt chẽ theo thông lệ quốc tế. Định kỳ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát để bổ sung danh sách phụ gia được sử dụng phù hợp với thực tiễn phát triển. Thay đổi này sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt rào cản pháp lý, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Việc công bố và thực thi 03 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung lần này theo Quyết định số 1644/QĐ-BYT thể hiện tinh thần quyết liệt của Bộ Y tế trong việc từng bước đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Song song với việc phân cấp thủ tục hành chính về địa phương, ngày 10/6, Cục An toàn thực phẩm đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về nội dung này cho các địa phương trên toàn quốc. Hội nghị tập trung hướng dẫn chi tiết các quy định, quy trình cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho cán bộ quản lý cấp tỉnh. Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm tính thông suốt cho các địa phương khi tiếp nhận thẩm quyền mới.

Cục An toàn thực phẩm cũng đã trao đổi toàn diện các thông tin liên quan đến quy định và quy trình cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chủ động phân tích một số trường hợp thường gặp cần lưu ý trong quá trình thẩm định hồ sơ thực tế. Hoạt động này giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ địa phương, phòng ngừa các vướng mắc phát sinh khi chính sách mới chính thức có hiệu lực vào đầu tháng 7 tới.