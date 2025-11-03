Quốc hội làm việc về 5 dự thảo luật lĩnh vực kinh tế

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Quốc hội sẽ làm việc về 5 dự thảo luật thuộc lĩnh vực kinh tế, trong đó 4 dự thảo luật sửa đổi, bổ sung và một dự thảo luật mới là Luật Thương mại điện tử.
Các đại biểu làm việc tại nghị trường. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Các đại biểu làm việc tại nghị trường. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, hôm nay, ngày 3/11, Quốc hội sẽ làm việc về 5 dự thảo luật thuộc lĩnh vực kinh tế, gồm 4 luật sửa đổi, bổ sung và 1 dự thảo luật mới là Luật Thương mại điện tử.

Cụ thể, buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 5 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; dự án Luật Thương mại điện tử.

PV
Quốc hội Kinh tế Dự thảo luật Luật

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thần long kích thủy – Lịch sử Thuyền chiến Việt Nam vừa được NXB KimĐồng ấn hành
Thần long kích thủy: tái hiện chiến thuyền Việt Nam trên trang sách
(Ngày Nay) -NXB Kim Đồng vừa ấn hành tác phẩm “Thần long kích thủy” của tác giả Đông Nguyễn, họa sĩ Cao Việt Nguyễn phối hợp cùng nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình thực hiện. Tác phẩm tái dựng lại di sản thuyền chiến Việt Nam thông qua nét vẽ và mô tả chi tiết.
Ekip Ảo Quan chụp ảnh cùng khán giả tham gia Opening Rehearsal. Ảnh: Khánh Châu
Khán giả tập kịch cùng nghệ sĩ trong vở “Ảo Quan”
(Ngày Nay) - Ngày 7/11 tới đây, vở nhạc kịch đương đại “Ảo Quan” chính thức diễn suất đầu tiên tại Nhà hát Kịch Sân Khấu Nhỏ 5B (TPHCM). Nhưng trước đó, vở kịch thể nghiệm này đã được ekip thực hiện mời khán giả cùng tập kịch, trải nghiệm với các nghệ sĩ trên sân khấu.
Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương
Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương
(Ngày Nay) - Miền Trung đang oằn mình trong mưa gió. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, bao mái nhà, ruộng đồng, con đường chìm trong biển nước. Giữa gian khó ấy, hàng triệu con tim Việt Nam cùng hướng về khúc ruột miền Trung – nơi người dân đang kiên cường chống chọi với thiên tai. Và như một lẽ tự nhiên, những trái tim nhân ái của Vietjet lại cùng hòa nhịp, chung tay sẻ chia.
TP.HCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO: Hợp lực SOVICO – UNESCO kiến tạo tương lai sáng tạo Việt Nam
TP.HCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO: Hợp lực SOVICO – UNESCO kiến tạo tương lai sáng tạo Việt Nam
(Ngày Nay) - TP.HCM chính thức trở thành Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á , mở ra hành trình mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Song hành cùng đó là thỏa thuận hợp tác chiến lược UNESCO – Sovico , hướng tới xây dựng hệ sinh thái sáng tạo – phát triển – bền vững trên toàn quốc.
Thầy cúng làm lễ cấp binh khí cho trò tại Lễ hội “Cấp sắc” - nghi lễ không thể thiếu của người Dao đỏ. Ảnh: TTXVN.
Nghị quyết 57: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lan tỏa văn hóa dân tộc
(Ngày Nay) - Đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tăng cường phát triển công nghiệp văn hóa với những sáng tạo, đổi mới hiệu quả là một trong những giải pháp thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lan tỏa văn hóa Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.