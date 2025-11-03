Quốc hội làm việc về 5 dự thảo luật lĩnh vực kinh tế

(Ngày Nay) - Quốc hội sẽ làm việc về 5 dự thảo luật thuộc lĩnh vực kinh tế, trong đó 4 dự thảo luật sửa đổi, bổ sung và một dự thảo luật mới là Luật Thương mại điện tử.

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, hôm nay, ngày 3/11, Quốc hội sẽ làm việc về 5 dự thảo luật thuộc lĩnh vực kinh tế, gồm 4 luật sửa đổi, bổ sung và 1 dự thảo luật mới là Luật Thương mại điện tử.

Cụ thể, buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 5 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; dự án Luật Thương mại điện tử.