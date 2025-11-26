Quỹ Khởi Sự Từ Tâm chăm lo trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong lũ lịch sử tại miền Trung

(Ngày Nay) - Quỹ Khởi Sự Từ Tâm (thành viên Kim Oanh Group) đã đến thăm và chia buồn với các gia đình có người thân tử vong trong đợt lũ lịch sử tại Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk), đồng thời ghi nhận và xem xét tiếp nhận các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vào Học bổng Tự Lực Vì Chính Tôi, hỗ trợ chi phí học tập cho các em đến 18 tuổi.

Ngày 25/11, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phối hợp cùng Báo Thanh Niên tiếp tục đến thăm các địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt tại thôn Mỹ Cảnh, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, trao quà cứu trợ cho bà con.

Tại đây, Quỹ đã trao nhiều phần quà thiết yếu, gồm lương thực, thuốc men và bỉm tã cho trẻ em, giúp người dân phần nào bớt khó khăn sau thiên tai.

Cầm túi quà cứu trên, bà Nguyễn Thị Minh Hương ở thôn Mỹ Cảnh không khỏi xúc động khi những ngày qua gia đình bà chưa được bữa nào no bụng. Bà cho biết, hầu hết bà con ở địa phương đa số bị thiệt hại. Có hộ mất cả người thân.

“Nhờ những phần quà kịp lúc như thế này mà bà con ở đây mới vượt qua được đến hôm nay. Chúng tôi rất biết ơn các mạnh thường quân trên cả nước đã hướng về miền Trung ruột thịt, đặc biệt là Phú Yên cũ.

Tuy tài sản trong nhà chẳng còn gì, nhưng bà nói cũng vui vì mình còn sống. “Hôm chạy lũ tôi bị kiệt sức, tưởng chừng sẽ chết rồi nhưng may mắn số chưa tận” – bà Hương bật khóc nhớ lại thời khắc lũ lụt lịch sử.

Theo báo cáo của UBND xã Hòa Thịnh, đến ngày 24/11, toàn xã ghi nhận có 25 người chết và thiệt hại ước tính hơn 563,5 tỉ đồng.

Tại xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ và phường Đông Hòa, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm đã đến thăm và chia buồn với 9 hộ gia đình có người thân mất trong đợt lũ này. Mỗi gia đình được Quỹ hỗ trợ từ 2–5 triệu đồng, nhằm phần nào san sẻ mất mát, giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Bên cạnh đó, đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ, Quỹ đã ghi nhận thông tin để xem xét “đỡ đầu”, đưa các em vào Chương trình Học bổng Tự Lực Vì Chính Tôi. Chương trình sẽ hỗ trợ một phần chi phí học tập cho trẻ đến năm 18 tuổi, hoặc kéo dài đến bậc đại học tùy theo nhu cầu và điều kiện của từng trường hợp.

Ông Nguyễn Đức Liên – Cố vấn Truyền thông Tập đoàn và Chủ tịch Danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cho biết, khi trực tiếp đến các địa bàn bị ảnh hưởng bởi lũ, chứng kiến cảnh tan hoang và thiệt hại nặng nề của người dân, ông không khỏi xúc động.

Ông cho hay, bên cạnh việc thăm hỏi và hỗ trợ trước mắt, Quỹ sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ các trẻ mồ côi, những em có cha hoặc mẹ mất trong đợt lũ này, để đưa vào dự án Học bổng Tự Lực Vì Chính Tôi, nhằm hỗ trợ kịp thời và chia sẻ bớt gánh nặng với gia đình.

Ngoài ra, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương để ủng hộ thêm 100 tấn gạo, phân bổ đến các thôn, xã chịu thiệt hại nặng, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau lũ vào tuần tới.

Trước đó, ngày 21/11, đoàn công tác của Quỹ Khởi Sự Từ Tâm đã phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tại Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và một số thôn thuộc xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để thực hiện công tác ứng cứu khẩn cấp. Đoàn đã hỗ trợ đưa những người dân còn mắc kẹt trên các xép, gác nhà và khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Cùng với việc cứu hộ, Quỹ cũng khẩn trương tiếp tế lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con ngay sau khi nước lũ rút, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống tạm thời.