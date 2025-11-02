Ra mắt Ban Kinh tế, Ban Chăm sóc Sức khỏe và Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân UNESCO: Hình thành hệ sinh thái Kinh tế Nhân văn hướng đến phát triển bền vững

Ngày 31/10/2025, Trung tâm UNESCO Văn hóa Doanh nghiệp – thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Ban Kinh tế UNESCO Văn hóa Doanh nghiệp, Ban Chăm sóc Sức khỏe UNESCO & Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân UNESCO. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển hóa triết lý “Văn hóa là Nguồn lực – Sáng tạo là Động lực” thành hành động cụ thể, đặt nền móng cho hệ sinh thái Kinh tế Nhân văn, nơi văn hóa, con người & tri thức là trung tâm của mọi chiến lược phát triển.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Hữu Lợi – Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa Doanh nghiệp nhấn mạnh rằng việc ra đời đồng thời ba Ban chuyên trách – Kinh tế, Chăm sóc Sức khỏe và Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân là kết quả của một quá trình chuẩn bị dài hơi, phản ánh tầm nhìn chiến lược của Trung tâm trong bối cảnh toàn cầu đang hướng mạnh tới phát triển xanh, bền vững và bao trùm. Theo ông, đây chính là thời điểm cần thiết để Trung tâm UNESCO Văn hóa Doanh nghiệp mở rộng mô hình hoạt động, quy tụ các lực lượng trí thức, doanh nhân, nhà quản lý và chuyên gia trong nước cùng đồng hành kiến tạo nền kinh tế nhân văn.

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Trần Văn Mạnh – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cùng gần 80 đại biểu là lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia và đông đảo doanh nhân – những người đã và đang đồng hành cùng Trung tâm trong nhiều dự án phát triển cộng đồng. Chương trình diễn ra với chuỗi nghi thức trang trọng: công bố quyết định thành lập các Ban, công bố nhân sự lãnh đạo, phát biểu nhận nhiệm vụ, ký kết hợp tác chiến lược và tiệc giao lưu kết nối.

Trong phần lễ chính, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định quan trọng, trong đó bà Nguyễn Thị Hà – Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa Doanh nghiệp được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế UNESCO, kiêm điều phối hoạt động của hai đơn vị mới ra mắt là Ban Chăm sóc Sức khỏe UNESCO và Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân UNESCO.

Trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hà bày tỏ: “Đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao – trách nhiệm mang tinh thần UNESCO vào đời sống kinh tế, để văn hóa và tri thức trở thành nguồn lực phát triển bền vững cho con người và cộng đồng”. Bà cho rằng sự kiện ra mắt đồng thời ba bộ phận chiến lược chính là cột mốc đáng nhớ, khởi đầu cho một hệ sinh thái Kinh tế Nhân văn mà Trung tâm và các doanh nhân cùng chung tay kiến tạo.

Theo bà Hà, các Ban sẽ hoạt động trên nền tảng năm giá trị cốt lõi: Nhân văn – Sáng tạo – Bền vững – Kết nối – Trách nhiệm. Từ đó, định hướng hành động được triển khai trên ba trụ cột: vì con người và cộng đồng; bằng tri thức và sáng tạo; với trách nhiệm và trái tim. Mỗi dự án, dù trong lĩnh vực phát triển dược liệu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng hay kinh tế sáng tạo, đều hướng đến nâng cao chất lượng sống, mở rộng cơ hội cho người dân và đóng góp thiết thực cho xã hội. “Chúng tôi cam kết minh bạch, tận tâm, dám nghĩ – dám làm, và làm đến cùng, tuân thủ nghiêm ngặt Điều lệ của Trung tâm và Liên hiệp," bà Hà khẳng định.

Đáp lại tinh thần ấy, ông Phan Hữu Lợi, trong bài phát biểu chỉ đạo, đã gửi lời chúc mừng tới Ban Lãnh đạo và toàn thể thành viên ba Ban vừa ra mắt. Ông cho rằng, sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của Trung tâm UNESCO Văn hóa Doanh nghiệp, mà còn là dấu hiệu cho thấy triết lý “Văn hóa là Nguồn lực, Sáng tạo là Động lực” đang từng bước được hiện thực hóa bằng những hoạt động cụ thể. Ông Lợi khẳng định Trung tâm UNESCO Văn hóa Doanh nghiệp sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, pháp lý, nguồn lực con người và kết nối quốc tế để các Ban có thể hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả, gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Với tinh thần trực chiến và đột phá, Giám đốc Trung tâm yêu cầu các Ban mới thành lập cần nhanh chóng triển khai các kế hoạch hành động, biến tầm nhìn thành kết quả cụ thể ngay trong năm đầu tiên. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc triển khai các dự án phát triển dược liệu, hỗ trợ sản xuất tại các vùng khó khăn, tạo việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và lan tỏa giá trị nhân văn đến 34 tỉnh, thành trong mạng lưới UNESCO Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm UNESCO Văn hóa Doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Tạp chí Điện tử Kỹ thuật Chống hàng giả và Gian lận trong thương mại và các đối tác doanh nghiệp. Theo đó, các bên sẽ phối hợp truyền thông, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ triển khai các dự án kinh tế nhân văn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm minh bạch hóa thông tin, tăng cường uy tín và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của UNESCO trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Kết thúc phần lễ, ông Phan Hữu Lợi một lần nữa khẳng định sự tin tưởng vào đội ngũ mới: “Tôi mong các Ban sẽ luôn giữ ngọn lửa đam mê, biến ý tưởng thành hành động, đưa triết lý UNESCO vào đời sống thực tiễn. Trung tâm sẽ đồng hành, hỗ trợ hết mình để các hoạt động đạt được hiệu quả thiết thực nhất, góp phần xây dựng hình ảnh UNESCO Văn hóa Doanh nghiệp như một cầu nối giữa văn hóa, tri thức và kinh tế sáng tạo của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.”

Buổi lễ khép lại trong không khí thân mật của bữa tiệc giao lưu, khi các đại biểu cùng nâng ly chúc mừng sự kiện thành công rực rỡ. Nhiều doanh nhân chia sẻ rằng họ cảm nhận rõ ràng “hơi thở mới” của Trung tâm UNESCO Văn hóa Doanh nghiệp – một tổ chức không chỉ nói về văn hóa mà đang thực sự hành động để biến văn hóa thành động lực phát triển.