SOVICO - UNESCO đồng hành cùng Hà Nội trong mục tiêu nuôi dưỡng mỗi công dân thành “chủ thể sáng tạo”

(Ngày Nay) - Thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt trọng tâm vào mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo - nơi mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể trực tiếp tham gia quá trình kiến tạo giá trị văn hóa.

Từ định hướng này, việc hình thành các mô hình hợp tác giữa khu vực công, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tư nhân mang ý nghĩa thiết thực. Trong nhiều năm qua, Hà Nội kiên trì thúc đẩy tầm nhìn phát triển dựa trên tài nguyên văn hóa, với mục tiêu chuyển đổi văn hóa thành động lực kinh tế, tạo ra hệ sinh thái sáng tạo gắn với cộng đồng.

Trong quỹ đạo đó, sự đồng hành của doanh nghiệp Việt - đặc biệt là các tập đoàn có ảnh hưởng như SOVICO - đang tạo ra những "điểm chạm" quan trọng, giúp kết nối chính sách của thành phố với các chuẩn mực quốc tế về sáng tạo và phát triển bền vững. Những nỗ lực này thể hiện rõ nhất thông qua từng chương trình hợp tác với UNESCO, nơi Hà Nội không chỉ là địa bàn triển khai mà còn là không gian thử nghiệm các mô hình mới, đề cao vai trò của con người trong sáng tạo và lan tỏa di sản.

Dấu ấn SOVICO trong hợp tác với UNESCO

Ngày 8/10/2025, tại Paris, Tập đoàn SOVICO và UNESCO đã ký và trao Thoả thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025 – 2035 hiện thực hoá một số chương trình hợp tác trong Thoả thuận Hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO.

Theo đó, tập đoàn SOVICO sẽ là đối tác chiến lược của UNESCO giai đoạn 2025 - 2035 tới trong việc triển khai các sáng kiến phát triển bền vững của UNESCO tại Việt Nam bao gồm hỗ trợ các dự án, tiếp tục giai đoạn hai của dự án các thành phố sáng tạo, trong đó có Thủ đô sáng tạo Hà Nội, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong lĩnh vực văn hoá, nhất là trong thanh niên, thúc đẩy mô hình trường học hạnh phúc trong lĩnh vực giáo dục; cũng như các sáng kiến khác trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, và truyền thông.

Ngày 10/10/2025, Tập đoàn Sovico và Sở VHTT Hà Nội ký Biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2025 – 2035. Theo đó, hợp tác hai bên hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo tại Hà Nội thông qua mô hình hợp tác công - tư, hỗ trợ các không gian sáng tạo, khởi nghiệp văn hóa, và khuyến khích sự tham gia của thanh niên, cộng đồng.



SOVICO đã xây dựng định hướng chiến lược dài hạn trong việc đóng góp cho các sáng kiến xã hội, trong đó có văn hóa - giáo dục - phát triển bền vững, với mục tiêu đưa giá trị Việt Nam hội nhập cùng giá trị toàn cầu. Hợp tác giữa SOVICO và UNESCO được thiết kế như một dạng "đầu tư xã hội" theo hướng trách nhiệm - bền vững - lan tỏa, tập trung vào những lĩnh vực mà hai bên cùng chia sẻ giá trị: sáng tạo, đổi mới, bảo tồn và kiến tạo tri thức.

Những chương trình thực tế được triển khai cho thấy sự kết hợp giữa nguồn lực doanh nghiệp và tri thức quốc tế đã tạo ra năng lượng mới cho các hoạt động văn hóa. Mô hình đồng hành của SOVICO không chỉ là đóng góp tài chính, mà là sự tham gia chủ động vào quá trình đồng phát triển, nơi UNESCO mang đến khung chuyên môn và mạng lưới quốc tế, còn doanh nghiệp mang đến nguồn lực, cách tiếp cận linh hoạt và khả năng mở rộng quy mô. Sự tương hỗ này giúp nhiều hoạt động văn hóa - sáng tạo vốn ít được chú ý trở nên có sức sống hơn, đồng thời tạo nền tảng để hình thành những chương trình có sức ảnh hưởng dài hạn.

Nếu nhìn rộng hơn, có thể thấy hợp tác SOVICO - UNESCO không chỉ mang tính chất PR hay tài trợ đơn lẻ, mà đang định hình một mô hình hợp tác công - tư kiểu mới trong lĩnh vực văn hóa. Vai trò của UNESCO tạo nên tính chuẩn hóa và uy tín quốc tế, còn SOVICO mang lại động lực thị trường và nguồn lực triển khai. Hai yếu tố này khi kết hợp đã góp phần đưa hình ảnh doanh nghiệp Việt vào các diễn đàn phát triển bền vững toàn cầu, đồng thời tạo ra cách tiếp cận hiện đại hơn trong việc phát triển ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Ý nghĩa với Hà Nội – Thành phố Sáng tạo UNESCO

Hà Nội, với danh hiệu Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế, đang đứng trước nhu cầu cấp thiết phải mở rộng không gian sáng tạo và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Những chương trình được hỗ trợ bởi SOVICO và đồng hành cùng UNESCO đã góp phần gia tăng nguồn lực để thành phố hiện thực hóa các chính sách vốn được đặt ra từ nhiều năm trước.

Các hoạt động hợp tác mở ra không chỉ những chương trình ngắn hạn mà còn khơi gợi năng lực sáng tạo tiềm ẩn của người dân. Từ triển lãm, tọa đàm, đến các hoạt động thiết kế - đổi mới, các dự án đều hướng tới mục tiêu chung: biến Hà Nội thành một đô thị sáng tạo đúng nghĩa, nơi mỗi cá nhân được trao quyền để đóng góp vào các giá trị văn hóa và kinh tế. Đặc biệt, việc doanh nghiệp tư nhân gia nhập vào “cuộc chơi sáng tạo” giúp thành phố có thêm nguồn lực thay vì chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước hay viện trợ quốc tế.

Bên cạnh đó, sự gắn kết giữa SOVICO và UNESCO còn mang đến một thông điệp rõ ràng: phát triển văn hóa và sáng tạo không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền hay giới chuyên môn, mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Việc doanh nghiệp lớn đầu tư vào sáng tạo không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ quốc tế, mà còn giúp định hình nhận thức của cộng đồng về vai trò của văn hóa trong tăng trưởng kinh tế. Khi được tiếp sức đúng cách, các không gian sáng tạo sẽ không chỉ phục vụ nhu cầu thẩm mỹ, mà trở thành động lực mới cho du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đô thị.