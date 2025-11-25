Trường Đại học Hoa sen nhận vinh danh Sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực Khoa học - Giáo dục

(Ngày Nay) - Ngày 20/11/2025, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) tổ chức đón chứng nhận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Buổi nói chuyện chuyên đề với Giáo sư Đại học Harvard John Stauffer cùng nhà thơ, dịch giả Nguyễn Đỗ - thành viên dự án dịch Truyện Kiều. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình quốc tế hóa của nhà trường, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của HSU trong giáo dục đại học Việt Nam, nơi hướng tới các giá trị văn hóa - nhân văn theo tinh thần UNESCO.

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập từ năm 1993 và vận hành theo pháp luật Việt Nam. Tổ chức là thành viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới, mạng lưới các hội UNESCO quốc gia và địa phương trên nhiều châu lục, tập hợp những tổ chức xã hội gắn bó với sứ mệnh giáo dục, khoa học và văn hóa, đã đồng hành cùng UNESCO suốt tám thập kỷ qua. Đây là nền tảng pháp lý và uy tín quốc tế bảo đảm cho mọi hoạt động ghi nhận và tôn vinh giá trị văn hóa của Liên hiệp các Hội UNESCO tại Việt Nam.

Các chứng nhận được xây dựng từ Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam dựa trên tinh thần của phong trào UNESCO phi chính phủ (phong trào UNESCO), có tham chiếu hệ thống văn kiện của UNESCO như: Công ước năm 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Công ước năm 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Công ước năm 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, cùng các khuyến nghị về giáo dục và vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững... Bên cạnh đó còn có sự định hướng từ Chương trình Nghị sự 2030 với các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đặc biệt các mục tiêu liên quan đến giáo dục chất lượng, bình đẳng, hòa bình và sự tham gia của cộng đồng... Đây là khung tham chiếu giúp bảo đảm các chứng nhận đều gắn với lợi ích xã hội lâu dài và phản ánh đúng tinh thần nhân văn mà hoạt động UNESCO theo đuổi.

Quy trình xem xét được giám sát chặt chẽ để bảo đảm tuân thủ nguyên tắc liêm chính và không sai phạm của Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới. Mỗi chứng nhận được thẩm định qua hai tầng của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam. Tầng thứ nhất đánh giá mức độ phù hợp giữa thành tựu của đơn vị với các công ước và văn kiện quốc tế của UNESCO. Tầng thứ hai xem xét tác động xã hội thực tiễn, độ lan tỏa và khả năng duy trì giá trị tích cực trong dài hạn. Nhờ vậy, các chứng nhận không chạy theo thành tích ngắn hạn mà ghi nhận những đóng góp có chiều sâu và bền vững cho cộng đồng.

Trường Đại học Hoa Sen (HSU) nhận vinh danh từ Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Ngày 22/8/2025 tại Trụ sở UNESCO Paris, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế “Bảo tồn di sản và Phát triển công nghiệp văn hóa” tổ chức bởi Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, trường Đại học Hoa Sen đã được vinh danh vì những đóng góp nổi bật trong giáo dục, khoa học, văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Chiều 20/11/2025, các chứng nhận đã chính thức được công bố tại HSU (TP.HCM), bao gồm:

Chứng nhận Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO 2025 là chứng nhận dành cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có đóng góp thực chất trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam gắn với mục tiêu phát triển bền vững, dựa trên các chuẩn mực và định hướng của phong trào UNESCO năm 2025. Chứng nhận này phản ánh quan niệm văn hóa là nền tảng của phát triển lâu dài. Đơn vị được trao chứng nhận phải chứng minh khả năng đặt văn hóa vào trung tâm chiến lược, tôn trọng sự đa dạng và duy trì cam kết bền bỉ với cộng đồng.

Chứng nhận Đạo đức Toàn cầu thể hiện trọng tâm của phong trào UNESCO luôn hướng vào phẩm giá con người, sự minh bạch và tinh thần công bằng. Chứng nhận được trao cho các tổ chức biết kiến tạo tri thức và vận hành hoạt động giáo dục hoặc xã hội theo hướng có trách nhiệm, đặt lợi ích cộng đồng lên trên những tính toán ngắn hạn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thế giới đang đối diện nhiều thách thức đạo đức, công nghệ và môi trường.

Sứ mệnh Tiên phong trong lĩnh vực Khoa học và Giáo dục là sứ mệnh đề xuất cho những tổ chức thể hiện vai trò dẫn dắt trong đổi mới, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức một cách công bằng và góp phần xây dựng môi trường giáo dục tiến bộ. Theo tinh thần của phong trào UNESCO, giáo dục là con đường bền vững để kiến tạo hòa bình, còn khoa học là phương tiện giúp con người hiểu thế giới và hành xử có trách nhiệm. Việc trao sứ mệnh này là sự ghi nhận đối với những đơn vị dám đặt ra chuẩn mực cao hơn cho chính mình và cho cộng đồng.

Chứng nhận đóng góp cho Hội nghị quốc tế “Bảo tồn di sản và Phát triển công nghiệp văn hóa” (Paris, Cộng hòa Pháp) ghi nhận vai trò của HSU trong kết nối quốc tế, lan tỏa giá trị di sản và đóng góp cho hệ sinh thái sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ công bố tại trường Đại học Hoa Sen, ông Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Châu Á - Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho biết: "Ba hạng mục vinh danh Doanh nhân văn hóa UNESCO 2025, Đạo đức toàn cầu UNESCO và Sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực Khoa học Giáo dục là minh chứng cho một quá trình lao động nghiêm túc và có định hướng."

Ông nhấn mạnh: "Trong nhiều năm quan sát, chúng tôi nhận thấy Hoa Sen là đơn vị giáo dục luôn kiên trì theo đuổi một tinh thần mà UNESCO đề cao. Đó là xem văn hóa như nền tảng của sự phát triển xã hội, xem giáo dục như con đường dài của hòa bình và xem tri thức như điểm tựa của mọi hành động. Nhà trường chọn cách đi không ồn ào nhưng chắc chắn, đầu tư vào chiều sâu thay vì sự phô trương bên ngoài. Chính cách làm ấy tạo nên môi trường học thuật ổn định, nuôi dưỡng giá trị bền vững cho người học.

Nhà trường đã xây dựng một môi trường cho phép người học tiếp cận tri thức một cách tự tin, có trách nhiệm với cộng đồng và biết nhìn nhận thế giới bằng lăng kính rộng mở. Từ các hoạt động học thuật đến sáng tạo, từ kết nối cộng đồng đến hợp tác quốc tế, chúng tôi hiểu rằng Hoa Sen đều thể hiện nỗ lực duy trì một không gian học tập gắn với giá trị nhân văn và tôn trọng sự đa dạng. Điều này phù hợp với cách UNESCO nhìn nhận văn hóa, khoa học và giáo dục như các trụ cột bổ trợ lẫn nhau."

Đại diện phía nhà trường cho hay, những chứng nhận này không chỉ củng cố uy tín học thuật của Nhà trường mà còn phản ánh nền tảng chất lượng đã được xây dựng qua nhiều năm bao gồm: hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo trong nước và quốc tế, điển hình là ASIIN (Đức), FIBAA (Thụy Sĩ), NEAS (Úc), AUN-QA (Đông Nam Á); mô hình giáo dục gắn với trách nhiệm xã hội và đa văn hóa; mạng lưới hợp tác toàn cầu.

Cũng chính từ nền tảng này, sinh viên HSU ngày càng nâng cao năng lực hội nhập, trở thành những thế hệ nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Minh chứng rõ nét cho điều này là tỷ lệ 95% sinh viên Hoa Sen có việc làm trước khi tốt nghiệp, trong đó 21% làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài hoặc tổ chức có yếu tố nước ngoài (theo thống kê của Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp HSU, tháng 6/2025).

Đưa tri thức toàn cầu vào giảng đường Hoa Sen

Trong khuôn khổ buổi lễ, HSU tổ chức buổi nói chuyện học thuật cùng Giáo sư John Stauffer (Đại học Harvard) và nhà thơ - dịch giả Nguyễn Đỗ. Từ văn hóa, lịch sử đến dịch thuật tác phẩm kinh điển Truyện Kiều, các diễn giả đã mang đến cho sinh viên góc nhìn mới mẻ, đương đại và đa chiều về chuyển dịch văn hóa, giao thoa tri thức và sức sống của văn chương Việt Nam khi bước vào dòng chảy quốc tế.

Sự kiện học thuật này cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần mà các chứng nhận Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam dành cho HSU: tôn vinh di sản, thúc đẩy sáng tạo, đề cao nhân văn và phát triển tri thức toàn cầu.

HSU đã bước vào nhóm những trường đại học sở hữu tầm nhìn toàn cầu, đóng góp thực chất cho giáo dục, văn hóa và khoa học - đúng tinh thần UNESCO hướng đến hòa bình, phát triển bền vững và tri thức nhân loại.

Từ những chứng nhận mang giá trị quốc tế đến các hoạt động học thuật kết nối tinh hoa thế giới, HSU đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục khai phóng, đa văn hóa và hướng tới trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của giáo dục Việt Nam trên bản đồ học thuật toàn cầu.