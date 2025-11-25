Từ thúc đẩy bình đẳng giới đến thực hành mua sắm có trách nhiệm giới

(Ngày Nay) - Ngày 25/11, tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Từ thúc đẩy bình đẳng giới đến thực hành mua sắm có trách nhiệm".

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực kinh tế cho phụ nữ thông qua hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường” (WE RISE Toghether giai đoạn 2) do chính phú Australia tài trợ thông qua Quan hệ Đối tác Mekong-Australia và do UN Women thực hiện. Hơn 100 đại biểu, đại diện các Bộ ngành, Tổ chức quốc tế, Hiệp hội, hội doanh nhân nữ, các doanh nghiệp đã ký cam kết ủng hộ các Nguyên tắc Trao quyền cho phụ nữ (WEPs). Hội thảo tập trung thảo luận về các xu hướng mới về bình đẳng giới trong kinh doanh và thực hành mua sắm có trách nhiệm giới (GRP), qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kết nối thị trường cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp có trách nhiệm giới (GREs).

Phát biểu khai mạc, bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh vai trò của bình đẳng giới trong tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp: “Đẩy mạnh bình đẳng giới là điều kiện thiết yếu để doanh nghiệp nâng chuẩn cạnh tranh trong giai đoạn mới. Khi doanh nghiệp tôn trọng sự khác biệt, tạo cơ hội công bằng và thực hành mua sắm có trách nhiệm giới, họ cũng đang mở rộng cánh cửa bước vào những chuỗi cung ứng lớn hơn, chuyên nghiệp hơn và bền vững hơn”. Bà đồng thời khẳng định cam kết của VWEC: “VWEC sẽ tiếp tục là cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp - đặc biệt là doanh nghiệp nữ - tiếp cận tri thức, công cụ và thị trường mới. Chúng tôi mong mỗi doanh nghiệp sẽ rời sự kiện hôm nay với năng lượng mới, tư duy mới và các mối liên kết giá trị để tăng tốc phát triển trong thời gian tới”.

Trong gần 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp khoảng 45% GDP, 33% ngân sách nhà nước, và chiếm 97% tổng số doanh nghiệp.Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 24%, song phần lớn vẫn gặp những rào cản như quy mô nhỏ, khó tiếp cận tài chính, hạn chế liên kết thị trường và ít cơ hội tham gia chuỗi cung ứng lớn.Trong bối cảnh đó, Bộ nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) và Mua sắm có trách nhiệm giới thuộc sáng kiến của UN Women đang trở thành xu hướng toàn cầu, giúp doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh bền vững, mở rộng thị trường, thu hút nhà đầu tư có trách nhiệm, đồng thời tạo tác động xã hội tích cực.

Bà Caroline T. Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam chia sẻ tại hội thảo: “Khi các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển cùng chung tay, chúng ta không chỉ thúc đẩy bình đẳng giới mà còn tạo động lực cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế và xã hội. UN Women luôn sẵn sàng đồng hành để kiến tạo thêm nhiều câu chuyện thành công của các doanh nghiệp có trách nhiệm giới tại Việt Nam".

Tại hội thảo, các đối tác của UN Women bao gồm Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính; Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc VCCI đã cùng nhau khởi động dự án WE RISE Together giai đoạn 2, với trọng tâm mở rộng cơ hội thị trường cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp có trách nhiệm giới, đặc biệt trong các ngành hàng tiêu dùng, du lịch, và doanh nghiệp xanh – thân thiện môi trường.

Hội thảo khép lại với những cam kết mạnh mẽ từ các đối tác quốc gia của Dự án WE RISE Toghether giai đoạn 2 nhằm tiếp tục thúc đẩy WEPs và GRP, tạo nền tảng cho một hệ sinh thái kinh doanh minh bạch, bao trùm và bền vững hơn. Những kết nối, ý tưởng và hợp tác hình thành hôm nay được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội thị trường mới cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) gồm 7 nguyên tắc hướng dẫn trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc, thị trường và cộng đồng do UN Women và UN Global Compact phối hợp biên soạn và giới thiệu ngày 9 tháng 3 năm 2010 tại New York nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. WEPs đưa ra các lưu ý cho khu vực tư nhân, tập trung vào các yếu tố cốt lõi thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, thị trường và cộng đồng. WEPs hỗ trợ các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp thúc đẩy bình đẳng giới. Đây là khung nguyên tắc kết hợp bình đẳng giới với phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản trị, khai thác tối đa nguồn nhân lực. Trên phương diện Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG), WEPs củng cố trụ cột Xã hội (S) và Quản trị (G), tạo giá trị xã hội đồng thời thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) gồm 7 nguyên tắc: 1. Lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp thúc đẩy bình đẳng giới; 2. Đối xử công bằng giữa nam nữ trong công việc; tôn trọng quyền và không phân biệt đối xử; 3. Đảm bảo sức khoẻ, an toàn và không bạo lực đối với cả lao động nam và nữ; 4. Khuyến khích giáo dục, đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ; 5. Phát triển doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, hoạt động marketing hướng đến tăng quyền cho phụ nữ; 6. Thúc đẳy bình đẳng giới thông qua các sáng kiến cộng đồng: 7. Đánh giá và báo cáo về tiến bộ trong công tác bình đẳng giới. Đến 16/11/2025, 11.655 doanh nghiệp và tổ chức tại hơn 160 quốc gia đã ký cam kết thực hiện WEPs. Tại Việt Nam, số doanh nghiệp tham gia tăng từ 67 doanh nghiệp năm 2020 lên khoảng 239 doanh nghiệp 11/2025, cho thấy sự lan tỏa của WEPs trong cộng đồng doanh nghiệp. Mua sắm có trách nhiệm Giới (Gender Responsive Procurement - GRP) là việc lựa chọn các dịch vụ, hàng hóa hoặc công trình dân dụng có tính đến tác động đối với bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Mua sắm có trách nhiệm Giới (GRP) giúp đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thúc đẩy tiếp cận thị trường bình đẳng, giúp giảm phụ thuộc vào nhóm nhà cung cấp truyền thống, tăng tính linh hoạt và bền vững của chuỗi cung ứng. GRP cũng mở ra cơ hội cho phụ nữ tham gia cạnh tranh bình đẳng, từ đấu thầu, ký hợp đồng đến mở rộng sản xuất. Nhờ đó, doanh nghiệp vừa nâng cao uy tín thực hiện ESG, vừa góp phần thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững SDG5 về bình đẳng giới và SDG8 về tăng trưởng kinh tế bền vững.