Ra mắt cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Pháp”

(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2026) và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách là vị thượng khách của Chính phủ Pháp (1946 – 2026), nhiều hoạt động ý nghĩa tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức tại Pháp, thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào, bạn bè quốc tế và những người yêu mến Việt Nam.

Chuỗi hoạt động do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức, nhằm lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức và di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định vai trò lịch sử của Người trong việc đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

Tại thành phố Montreuil – nơi lưu giữ nhiều dấu ấn về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động cách mạng tại Pháp – đoàn công tác đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉnh lý và bổ sung Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử Sống, đồng thời khai mạc trưng bày chuyên đề giới thiệu những tư liệu, hình ảnh tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân vật làm nên lịch sử, đồng thời là người đặt nền móng đầu tiên cho tình hữu nghị, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Pháp. Các hoạt động lần này không chỉ góp phần tôn vinh di sản Hồ Chí Minh mà còn khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Những tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng để lại nhiều xúc động đối với bạn bè quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình tìm đường cứu nước của Người cũng như những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh vì hòa bình trên thế giới.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, chiều ngày 27/6/2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình chuyên đề “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, Hành trình vì độc lập dân tộc trên nước Pháp” tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (Paris).

Chương trình gồm nhiều nội dung phong phú như tham quan không gian trưng bày, khai mạc triển lãm chuyên đề về hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, ra mắt cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Pháp”, lễ tiếp nhận hiện vật và tư liệu “Ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng kiều bào tại Pháp” cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hành trình theo dấu chân Bác”.

Thông qua các hoạt động trưng bày, giao lưu và trao tặng hiện vật, chương trình không chỉ góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp mà còn tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa, chính trị giàu ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm một lần nữa khẳng định sức sống bền vững của di sản Hồ Chí Minh trong lòng kiều bào và bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Pháp trong giai đoạn mới.