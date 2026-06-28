Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Ra mắt cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Pháp”

Hồng Hà In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2026) và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách là vị thượng khách của Chính phủ Pháp (1946 – 2026), nhiều hoạt động ý nghĩa tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức tại Pháp, thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào, bạn bè quốc tế và những người yêu mến Việt Nam.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp

Chuỗi hoạt động do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức, nhằm lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức và di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định vai trò lịch sử của Người trong việc đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

Tại thành phố Montreuil – nơi lưu giữ nhiều dấu ấn về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động cách mạng tại Pháp – đoàn công tác đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉnh lý và bổ sung Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử Sống, đồng thời khai mạc trưng bày chuyên đề giới thiệu những tư liệu, hình ảnh tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người.

Ra mắt cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Pháp” ảnh 1
Đoàn công tác dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Công viên Montreau, Tp Montreuil. (Ảnh: Đào Dũng - PV TTXVN tại Pháp)

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân vật làm nên lịch sử, đồng thời là người đặt nền móng đầu tiên cho tình hữu nghị, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Pháp. Các hoạt động lần này không chỉ góp phần tôn vinh di sản Hồ Chí Minh mà còn khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ra mắt cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Pháp” ảnh 2
Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trao tặng cuốn sách "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Pháp" cho các đại biểu.

Những tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng để lại nhiều xúc động đối với bạn bè quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình tìm đường cứu nước của Người cũng như những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh vì hòa bình trên thế giới.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, chiều ngày 27/6/2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình chuyên đề “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, Hành trình vì độc lập dân tộc trên nước Pháp” tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (Paris).

Chương trình gồm nhiều nội dung phong phú như tham quan không gian trưng bày, khai mạc triển lãm chuyên đề về hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, ra mắt cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Pháp”, lễ tiếp nhận hiện vật và tư liệu “Ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng kiều bào tại Pháp” cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hành trình theo dấu chân Bác”.

Thông qua các hoạt động trưng bày, giao lưu và trao tặng hiện vật, chương trình không chỉ góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp mà còn tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa, chính trị giàu ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm một lần nữa khẳng định sức sống bền vững của di sản Hồ Chí Minh trong lòng kiều bào và bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Pháp trong giai đoạn mới.

Hồng Hà
“Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Pháp” Hồ Chí Minh Paris Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Jane Seymour mở màn "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" tại DANAFF IV
Jane Seymour mở màn "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" tại DANAFF IV
(Ngày Nay) - Sáng ngày 29/6 tại rạp chiếu phim Lê Độ - Đà Nẵng, đã diễn ra chương trình mở màn Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với buổi chiếu tác phẩm Somewhere in Time ( Ngược dòng thời gian ) của đạo diễn Jeannot Szwarc. Bộ phim nằm trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.
Hàn Quốc cho phép sử dụng robot AI tự hành để kiểm tra máy bay
Hàn Quốc cho phép sử dụng robot AI tự hành để kiểm tra máy bay
(Ngày Nay) - Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt cơ chế miễn trừ quy định, cho phép triển khai robot tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm tra kỹ thuật máy bay tại các sân bay. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả bảo dưỡng, rút ngắn thời gian kiểm tra và tăng cường an toàn cho người lao động.
Cảnh báo 4 "điểm nghẽn" cộng hưởng đe dọa kinh tế toàn cầu
Cảnh báo 4 "điểm nghẽn" cộng hưởng đe dọa kinh tế toàn cầu
(Ngày Nay) - Ngày 28/6, Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) - tổ chức được ví như ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương – công bố báo cáo thường niên cảnh báo đỏ về 4 "điểm áp lực" đang trực tiếp đe dọa sự ổn định tài chính, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ toàn cầu phải hành động ngay lập tức.
Trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho nhà sản xuất phim Bill Mechanic
DANAFF IV trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho Bill Mechanic
(Ngày Nay) - Tối 28/6/2026, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV-2026) đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”. Điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là việc Ban tổ chức trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho ông Bill Mechanic – cựu Chủ tịch kiêm CEO của hãng phim 20th Century Fox, người đứng sau nhiều thành công vang dội của Hollywood.
Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép
Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép
(Ngày Nay) - Nắng nóng và khô hạn kéo dài đang làm bùng phát các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực của nước Đức. Công tác chữa cháy không chỉ gặp khó khăn do thời tiết mà còn bị cản trở bởi bom mìn, đạn dược còn sót lại trong lòng đất, gây ra nhiều vụ nổ và đe dọa an toàn của lực lượng cứu hộ.
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
(Ngày Nay) - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã thông qua kế hoạch chiến lược cho Cuba với việc phân bổ hơn 116,4 triệu USD cho giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2030.