Regal Collection Villa bàn giao những căn biệt thự sang trọng đầu tiên

Tốc độ bàn giao nhanh chóng đi kèm chất lượng khắt khe hàng đầu thị trường

Nằm trong kế hoạch bàn giao hàng trăm căn biệt thự được hoàn thiện nội thất đầy đủ theo tiêu chuẩn toàn cầu năm 2023-2024 tại các dự án do Regal Homes phát triển, ngày 29/10 sắp tới, Regal Group sẽ chính thức bàn giao những căn biệt thự đầu tiên thuộc bộ sưu tập Regal Collection Villa với mặt ngoài ấn tượng kết hợp không gian nội thất đậm chất thiền sang trọng tại Regal One River. Đây là hướng đi mới nhằm tối đa hoá lợi nhuận, đảm bảo dòng tiền, kích cầu mua bán và tính khan hiếm, định hình lối sống đa dạng cho khách hàng.

Bàn giao nhà cùng hệ nội thất nhanh chóng chỉ sau 2 tháng ra mắt mà vẫn đảm bảo chất lượng xây dựng, nghiệm thu khắt khe, tiêu chuẩn quốc tế là một trong những tiêu chí mà Regal Group đặt lên hàng đầu. Được biết, toàn bộ hệ nội thất tại các căn Regal Collection Villa đều được đặt hàng riêng từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới: sàn gỗ Inovar dày 12mm, thiết bị gia dụng và thiết bị vệ sinh từ Đức, rèm voan Turkey (Bỉ), thảm lót sàn dệt tay thủ công 100% nulon Thái Lan, cửa chống cháy hoàn thiện Laminate LK 4528A, hệ sơn Inchen 7 lớp từ Nhật, hệ đèn chiếu sáng từ CDN…

Dòng tiền cho thuê nguyên căn ổn định và bền vững khi ngành du lịch thay đổi

Do ảnh hưởng của “cơn bão” Covid-19, khái niệm xa xỉ khi đi du lịch giờ đây là những villa nghỉ dưỡng sang trọng, vừa đề cao trải nghiệm riêng tư, vừa kết nối dễ dàng đến các điểm du lịch. Hiểu được điều đó, Regal Group đã cho ra mắt bộ sưu tập biệt thự bàn giao full nội thất - Regal Collection Villa. Đây là bộ sưu tập các biệt thự cao cấp do Regal Group phát triển tại các dự án Regal Victoria (Quảng Nam), Regal One River (Đà Nẵng) và Regal Legend (Quảng Bình). Sự phát triển du lịch mạnh mẽ tại các địa phương này cùng với nhu cầu thuê villa sang trọng ngày một tăng cao đã giúp Regal Collection Villa trở thành hàng hiếm được giới đầu tư săn đón.

Tại Quảng Bình, dòng villa full nội thất siêu sang của Regal Group được thiết kế đa công năng với 4,5 tầng, trong đó tầng 1 có thể cho thuê kinh doanh mặt bằng thương mại, các tầng còn lại phục vụ cho nhu cầu cho thuê nghỉ dưỡng ngắn và dài hạn.

Mô hình lưu trú kiểu mới hưởng lợi lớn

Các công cụ mới, mô hình tổ chức cư trú mới sẽ thay đổi tư duy tìm kiếm chỗ ở cũng như trải nghiệm cuộc sống bản địa cho khách quốc tế, khách từ địa phương khác đến, do đó việc khách lựa chọn villa riêng tư, nội thất xịn, cảnh quan đẹp là lựa chọn đầu tiên.

​​Mỗi biệt thự Regal Collection Villa tại Regal Legend có thể khai thác tối đa 4 phòng ngủ với mức thuê trung bình khoảng 7 - 10 triệu đồng/đêm trong mùa cao điểm. So với việc thuê phòng khách sạn, thì lựa chọn lưu trú tại Regal Collection Villa, du khách có được không gian sinh hoạt rộng rãi với phòng khách lớn, khu bếp, phòng tập gym và tận hưởng chuỗi tiện ích mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe tại tổ hợp tiện ích mặt hồ, hai tuyến phố đi bộ ban đêm ven biển, phố đi bộ ven hồ sầm uất. Đây được xem là bài toán đầu tư mang lại lợi nhuận và dòng tiền vững chắc cho các nhà đầu tư sành sỏi.

Được biết, trong tháng 12, Regal Group sẽ mở bán chính thức bộ sưu tập các căn Regal Collection Villa cùng dòng shophouse Lake Boutique ổn định dòng tiền với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn chưa từng có.