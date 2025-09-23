Robot siêu nhỏ giúp đưa lượng thuốc chính xác vào cơ thể

(Ngày Nay) - Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã thành công trong việc kết hợp chức năng cảm biến và điều khiển vào một thiết bị siêu nhỏ, mở ra khả năng đưa thuốc vào cơ thể với liều lượng chính xác đồng thời theo dõi phản ứng của cơ thể ngay tại chỗ.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung ở tỉnh Hồ Bắc và Đại học Trung Văn Hong Kong (Trung Quốc) đã phát triển một robot siêu âm từ tính siêu nhỏ, chỉ rộng 1,3 mm và nặng 4,6 miligam, có thể phát hiện và điều chỉnh các thông số như lực, độ rung, độ nhớt và nhiệt độ thông qua kết nối không dây. Nhờ khả năng phát hiện các kích thích và chuyển chúng thành tín hiệu siêu âm, robot này có thể thao tác trên các vật thể mỏng manh như trứng cá hồi. Điều này đã được thể hiện trong một thử nghiệm trên mô hình động vật.

Hiện các nhà nghiên cứu đang tiếp tục chứng minh phiên bản nhiệt kế của robot này có thể cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ trên lợn. Trong khi đó, phiên bản dạng viên nang đã khẳng định khả năng truyền chính xác liều lượng chất lỏng vào dạ dày thỏ, cũng như đo lường liều lượng theo thời gian.

Thành công từ những thử nghiệm mới đang mở đường cho các ứng dụng thực tế của thiết bị thông minh siêu nhỏ này. Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Robotics.

(Ngày Nay) - Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã thành công trong việc kết hợp chức năng cảm biến và điều khiển vào một thiết bị siêu nhỏ, mở ra khả năng đưa thuốc vào cơ thể với liều lượng chính xác đồng thời theo dõi phản ứng của cơ thể ngay tại chỗ.
