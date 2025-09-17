Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Hội nghị CAEXPO lần thứ 22 tại Trung Quốc

(Ngày Nay) - Ngày 17/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 22 năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này.

Với chủ đề “Trí tuệ số thúc đẩy phát triển - Đổi mới sáng tạo dẫn dắt tương lai - Tận dụng những cơ hội mới của Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – ASEAN (ACFTA) phiên bản 3.0 để xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai”, CAEXPO năm nay thu hút khoảng 3.200 công ty đến từ 60 quốc gia tham gia triển lãm trong không gian có tổng diện tích khoảng 160.000 m2 để trưng bày những thành tựu mới nhất trong hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cho biết Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS là diễn đàn quan trọng thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN, đồng thời là cơ chế thúc đẩy hợp tác phát triển ở khu vực. Ông kỳ vọng các bên sẽ tận dụng diễn dàn và cơ chế này để cùng chia sẻ cơ hội và hướng tới tương lai.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS sau 21 kỳ tổ chức đã đóng góp tích cực cho sự phát triển, hợp tác và trở thành biểu tượng của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Trung Quốc và ASEAN. Phó Thủ tướng khẳng định các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, luôn ghi nhận những đóng góp quan trọng của Trung Quốc trong thúc đẩy hợp tác và phồn vinh chung ở khu vực. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc. Đầu tư FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam những năm gần đây tăng mạnh, đứng đầu về số lượng dự án cấp mới. Kết nối chiến lược và kết nối giao thông, nhất là hợp tác đường sắt, được đẩy mạnh và trong tương lai sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho giao thương hàng hóa cũng như đi lại của người dân giữa Trung Quốc và Việt Nam nói riêng cũng như Trung Quốc và ASEAN nói chung.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang đối diện nhiều khó khăn và thách thức với sự gia tăng các rào cản thương mại, các bên cần cùng nhau xây dựng và củng cố lòng tin hợp tác, đồng thời phát huy tinh thần hợp tác cùng phát triển, giải quyết hiệu quả các vấn đề dựa trên luật lệ và bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đưa ra 3 đề xuất hợp tác.

Một là, tiếp tục mở cửa thị trường, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại giữa các nước. Các nước ASEAN và Trung Quốc cần tích cực thúc đẩy các thủ tục ký kết và phê duyệt chính thức Nghị định thư nâng cấp ACFTA phiên bản 3.0 trong năm nay, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước phù hợp với các quy định mới của Hiệp định. Doanh nghiệp các nước thành viên có thể tận dụng tối đa những lợi ích mà ACFTA phiên bản 3.0 mang lại, nâng cao tỷ trọng xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các bên, tăng cường thu hút đầu tư vào khu vực, thúc đẩy thịnh vượng và phát triển chung của cả hai bên.

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa kết nối chiến lược để thúc đẩy giao thương giữa các nước trong khu vực. ASEAN và Trung Quốc cần tăng cường hơn nữa kết nối hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt và đường bộ; lan tỏa và kết nối rộng hơn đến các nước, các khu vực khác thông qua ASEAN và Trung Quốc để đưa hàng hóa của ASEAN đến Trung Á, châu Âu... Việt Nam hiện đang đẩy nhanh xây dựng đường sắt, đường bộ kết nối với Trung Quốc, Lào và Campuchia, góp phần hoàn thiện mạng lưới vận tải đa phương thức, kết nối tốt hơn ASEAN với Trung Quốc và đại lục Á - Âu.

Ba là, thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ trở thành điểm sáng hợp tác mới. Cần mở rộng hợp tác đầu tư phát triển sang các lĩnh vực tiên phong là kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trí tuệ nhân tạo (AI), tận dụng tốt các thành quả và những cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam tự hào là một thành viên tích cực đóng góp vào thành công chung của 21 kỳ CAEXPO và CABIS vừa qua. Tại kỳ hội chợ lần này, Việt Nam tiếp tục có đông đảo doanh nghiệp tham dự với gần 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đa dạng có chất lượng cao thuộc các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và có tính bổ trợ cao cho thị trường Trung Quốc và các nước khác trong ASEAN như nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, gia dụng, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ…

Cùng với đó, là nền kinh tế có độ mở lớn, tốc độ tăng trưởng cao và thị trường quy mô hơn 100 triệu dân, Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn nữa cùng với các nước ASEAN, Trung Quốc và các đối tác trên cơ sở “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “các bên cùng thắng”, cùng thúc đẩy xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho kinh doanh, phát triển bền vững, góp phần vào sự phồn vinh, hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân các nước.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tham dự Hội nghị đối thoại bàn tròn giữa Chính phủ Việt Nam với Giám đốc điều hành (CEO) các doanh nghiệp Trung Quốc trong khuôn khổ CAEXPO và CABIS lần thứ 22.

Đánh giá cao việc Trung Quốc đã xây dựng được hệ sinh thái doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo rất năng động, đa dạng, ứng dụng nhiều thành quả khoa học công nghệ cao vào chế tạo sản xuất, đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tin rằng Hội nghị đối thoại bàn tròn hôm nay là dịp tốt để các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu hợp tác. Đồng thời, các doanh nghiệp hàng đầu của hai nước có cơ hội giới thiệu về các lĩnh vực, dự án hợp tác đầu tư của hai bên trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tiếp thêm động lực cho hợp tác cùng có lợi.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh Đảng và Chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Năm 2024, Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua 2 luật quan trọng có tính nền tảng là Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Luật Công nghiệp Công nghệ số để đặt nền móng pháp lý toàn diện, thuận lợi, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, đáp ứng yêu cầu hội nhập cũng như thông lệ quốc tế trong giai đoạn phát triển mới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn chào đón các bạn tại Việt Nam và tin tưởng rằng các bạn sẽ đạt được nhiều thành công tại đất nước của chúng tôi”.

Đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam và kiến nghị áp dụng cơ chế thanh toán linh hoạt nhiều loại tiền tệ và hỗ trợ chênh lệch tỷ giá cho các dự án; tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng như kết nối hệ thống đường sắt, cảng biển, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hợp tác, đầu tư tại thị trường Việt Nam…