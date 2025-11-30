Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng

(Ngày Nay) - Ngày 28/11, Tòa án Quận Perth đã tuyên án một người đàn ông, 44 tuổi, 7 năm 4 tháng tù giam vì sử dụng công nghệ tinh vi để tạo mạng WiFi giả tại nhiều sân bay lớn của Australia, đồng thời bị kết tội tấn công vào tài khoản trực tuyến của nhiều phụ nữ để đánh cắp thông tin riêng tư.
Lực lượng cảnh sát Liên bang Australia (AFP) cho biết họ nhận báo cáo sau khi một hãng hàng không phát hiện điểm phát WiFi đáng ngờ mạo danh mạng hợp pháp trên chuyến bay nội địa. Từ manh mối này, các nhà điều tra sau đó đã khám xét hành lý xách tay của người đàn ông nói trên khi anh ta đến Sân bay Perth và thu giữ một thiết bị truy cập không dây di động, máy tính xách tay và điện thoại di động. Sau đó, Lực lượng cảnh sát Liên bang Australia đã thực hiện lệnh khám xét tại một ngôi nhà ở Palmyra thuộc thành phố Perth và phát hiện hàng nghìn bức ảnh, video riêng tư, thông tin cá nhân và hồ sơ các trang WiFi gian lận.

Kẻ phạm tội đã dùng một thiết bị chuyên dụng gọi là WiFi Pineapple – thường được giới tin tặc dùng để tạo ra các mạng WiFi mạo danh. WiFi Pineapple sẽ “nghe” các tín hiệu từ điện thoại của những hành khách đang tìm kiếm mạng WiFi quen thuộc tại các sân bay ở thành phố Perth, Melbourne và Adelaide cũng như trên các chuyến bay nội địa.

Khi phát hiện thiết bị của ai đó tìm mạng ở sân bay hoặc mạng từng kết nối, WiFi Pineapple ngay lập tức tạo ra một điểm phát có tên y hệt. Điện thoại hoặc máy tính xách tay của nạn nhân sẽ tự động kết nối, vì nhận diện đây là mạng đã từng sử dụng. Ngay khi kết nối, nạn nhân được chuyển đến trang đăng nhập giả và được yêu cầu nhập email hoặc tài khoản mạng xã hội. Tất cả thông tin đăng nhập được lưu lại trong thiết bị của người đàn ông này.

Sau khi thu thập được dữ liệu, đối tượng đã truy cập trái phép vào mạng xã hội và các tài khoản liên quan đến phụ nữ để theo dõi liên lạc, đánh cắp hình ảnh và video riêng tư, nhạy cảm.

Lực lượng cảnh sát Liên bang Australia (AFP) cho biết đã nhận được thông báo hồi tháng 4/2024 sau khi một hãng hàng không báo cáo rằng nhân viên của họ đã phát hiện một mạng WiFi đáng ngờ giả mạo một điểm phát WiFi hợp pháp trên một chuyến bay nội địa.

Chỉ huy của lực lượng Lực lượng cảnh sát Liên bang Australia, bà Renee Colley, cho biết tội phạm mạng là một mối đe dọa đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu và lực lượng điều tra đang nỗ lực truy tìm những đối tượng lợi dụng tính ẩn danh kỹ thuật số để tấn công cộng đồng. Bà kêu gọi người dân cảnh giác khi kết nối với bất kỳ mạng WiFi miễn phí nào, đặc biệt là ở những nơi công cộng như sân bay và tránh sử dụng những mạng yêu cầu thông tin cá nhân như email hoặc tài khoản mạng xã hội.

Bà Colley khuyến cáo người dùng nếu buộc phải sử dụng WiFi công cộng cần đảm bảo thiết bị của mình được trang bị mạng riêng ảo (VPN) đáng tin cậy để mã hóa và bảo mật dữ liệu; tắt tính năng chia sẻ tệp, không sử dụng các dịch vụ như ngân hàng trực tuyến khi đang kết nối với WiFi công cộng; và sau khi ngắt kết nối, cần thay đổi cài đặt chế độ sang “quên mạng”. Ngài ra, người sử dụng cũng nên tắt WiFi trên thiết bị của mình để tránh việc tự động kết nối với điểm phát sóng ở nơi công cộng.

