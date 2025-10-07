Sập nhà cầu nguyện tại Indonesia: Không còn hy vọng về người sống sót

(Ngày Nay) - Sau 72 giờ tìm kiếm không còn phát hiện dấu hiệu sự sống sau vụ sập nhà cầu nguyện ở Indonesia, lực lượng cứu hộ đã huy động máy xúc hạng nặng để tăng tốc việc dọn đống đổ nát.

Đội cứu hộ Indonesia ngày 6/10 đã tìm thấy thêm 11 thi thể khi tiếp tục tìm kiếm những học sinh còn mất tích sau vụ sập nhà nguyện tại một trường nội trú Hồi giáo ở tỉnh Đông Java, nâng tổng số người thiệt mạng lên 60 người.

Thảm kịch xảy ra ngày 29/9, khi các học sinh - hầu hết là nam giới, tuổi từ 12 đến 19 - đang cầu nguyện buổi chiều tại khu nhà nguyện của trường Hồi giáo Al Khoziny, một cơ sở tôn giáo đã hơn trăm năm tuổi ở Sidoarjo, đảo Java.

Theo nhà chức trách, công trình này đang được mở rộng trái phép vào thời điểm xảy ra sập

Chỉ một học sinh thoát nạn trong khi 99 em khác bị thương và đã được điều trị, xuất viện. Có 4 học sinh bị thương nặng đã phải phẫu thuật cắt chân, tay và vẫn đang nằm viện.

Sau 72 giờ tìm kiếm không còn phát hiện dấu hiệu sự sống, lực lượng cứu hộ đã huy động máy xúc hạng nặng để tăng tốc việc dọn đống đổ nát. Ba học sinh vẫn đang được báo cáo mất tích.

Nhà chức trách cho biết phần lớn thi thể bị biến dạng, rất khó nhận dạng. Người thân các nạn nhân đã được kêu gọi cung cấp mẫu DNA để hỗ trợ nhận diện tại Bệnh viện Cảnh sát Bhayangkara ở thành phố Surabaya, thủ phủ tỉnh Đông Java.

Một quan chức chỉ huy chiến dịch cứu hộ cho biết, dựa trên tình trạng các thi thể được tìm thấy, không còn hy vọng có người sống sót dưới đống đổ nát.