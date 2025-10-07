Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

(Ngày Nay) - Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện Văn bản số 59 là sự tiếp nối của việc thực hiện Nghị quyết số 18 và số 19, với mục tiêu làm cho bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

Thực hiện Văn bản số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ đã ban hành Kế hoạch 130/KH-BCĐTKNQ18 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

Theo đó, ở Trung ương tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ, ngành, bảo đảm không trùng dẫm về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chủ trương không thành lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành.

Ở địa phương, rà soát, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới; đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện Văn bản số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương, cũng như phản ánh những vấn đề đặt ra trong thực hiện; kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc thực hiện Văn bản số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương là sự tiếp nối của việc thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Trung ương, với mục tiêu là làm cho bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao tính tự chủ, nâng cao chất lượng lao động, tăng chất lượng dịch vụ công, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, giảm chi ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng mức hưởng thụ và sự tham gia của nhân dân.

Đánh giá cao tinh thần khẩn trương của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát tổng thể quá trình thực hiện các Nghị quyết, văn bản kể trên, đồng thời đối chiếu với các cơ sở chính trị khác có liên quan như Nghị quyết số 71, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị vừa ban hành để có phương án tối ưu nhất có thể.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ căn cứ Văn bản số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch 130/KH-BCĐTKNQ18 Ban Chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trong đó, đối với một số ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục cần nghiên cứu, căn cứ thực tiễn, đề xuất phương án đảm bảo tính hợp lý, nhằm mục tiêu phục vụ nhân dân tốt nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.