Sau sáp nhập, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh năm tới thay đổi như thế nào?

(Ngày Nay) - Sau sáp nhập, kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh sẽ do các khu vực cùng tham gia xây dựng đề thi. Việc tuyển sinh vẫn được triển khai căn cứ vào tình hình thực tế tại từng địa phương.

Thông tin trên được ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết tại buổi gặp gỡ, trao đổi với chủ đề “Năm học mới cùng những vấn đề mới trong giáo dục”, do Báo Người Lao động tổ chức ngày 9/9.

Theo ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, định hướng đánh giá khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 không thiên về điểm số mà tập trung vào năng lực học sinh. Sở yêu cầu việc đánh giá phải toàn diện, phản ánh đầy đủ các mặt của người học.

Liên quan đến tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên cho biết thêm, các khu vực sẽ cùng tham gia xây dựng đề thi. Việc tuyển sinh vẫn căn cứ tình hình thực tế tại địa phương; Học sinh ở Bình Dương hay Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tiếp tục đăng ký trường tại chỗ; đề thi đánh giá theo năng lực chung ở cả 3 khu vực chứ không giống như ở TP Hồ Chí Minh trước sáp nhập.

Tương tự, thầy Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định) cho rằng, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hướng tới giáo dục phẩm chất và năng lực học sinh. Tại trường, công tác đánh giá sẽ được triển khai đa dạng thông qua nhiều hình thức như sản phẩm học tập, dự án, sinh hoạt nhóm… Việc đánh giá phải cụ thể, chi tiết theo định kỳ; đồng thời, ngân hàng câu hỏi và ma trận đặc tả cho từng môn học sẽ được công bố để học sinh nắm rõ.

Thầy Nguyễn Công Phúc Khánh cho biết thêm, thực tế đề thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh trước sáp nhập được đánh giá không khó, song có tính liên hệ thực tế cao, hướng học sinh đến giải quyết vấn đề hơn là học thuộc. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận phụ huynh tạo áp lực về điểm số cho học sinh. Thầy Khánh nhấn mạnh, điều này là không cần thiết và không nên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, sau hợp nhất, TP Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị về giáo dục với gần 2,6 triệu học sinh, 3.500 cơ sở giáo dục và 110.000 giáo viên các cấp. Ngành Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh xác định chủ đề năm học 2025 - 2026 là "Giữ vững kỷ cương, khơi nguồn sáng tạo, mạnh dạn đột phá, hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục TP Hồ Chí Minh bền vững" với nhiều giải pháp thực hiện rất cụ thể.