Yêu cầu làm rõ vụ nhân viên y tế đánh bệnh nhân tại TP Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu làm rõ vụ nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục đã nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh (tại địa chỉ đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh).

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác minh, báo cáo làm rõ về nội dung phản ánh nêu trên xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh đồng thời khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với với nhân viên y tế tại cơ sở nêu trên.

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp Cục đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước ngày 15/9/2025.

Trước đó, trên mạng xã hội và báo chí thông tin phản ánh về trường hợp chị T.T (31 tuổi), có trình báo công an về việc bị nha sĩ tên Chinh dùng thanh sắt đánh, bóp cổ, đập vỡ điện thoại tại phòng khám Tuyết Chinh (quận Gò Vấp cũ, TP Hồ Chí Minh); sau khi chị T. cùng một người bạn đến phòng khám để phản ánh tình trạng răng đau nhức, có dấu hiệu hư xương sau khi niềng tại cơ sở này. Trong lúc trao đổi, chị T. và nữ nha sĩ trên đã xảy ra mâu thuẫn.