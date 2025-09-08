Gỡ vướng tại dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (thuộc UBND tỉnh Tây Ninh), Ban hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về đường dây truyền tải điện hạ thế và cao thế tại dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, tập trung đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án theo các mốc tiến độ được giao.

Cụ thể, theo ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An, các đơn vị thi công đã di dời 10/11 vị trí đường dây truyền tải điện trung hạ thế ảnh hưởng đến dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn Tây Ninh và dự kiến sẽ hoàn thành công tác di dời vị trí còn lại trong tháng 10/2025. Đối với đường điện cao thế, dự án hiện còn vướng mắc tại một vị trí, cần phải nâng tĩnh không đường dây nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông sau khi dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thiện phần móng cọc khoan nhồi của trụ điện để di dời, dự kiến trong tháng 10/2025 sẽ hoàn thành việc nâng tĩnh không đường dây điện tại vị trí này.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An, địa phương được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 2 dự án thành phần của dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, gồm dự án thành phần 7 đầu tư xây dựng và dự án thành phần 8 giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn Tây Ninh, tổng mức đầu tư gần 4.200 tỷ đồng.

Sau thời gian khởi động, đến nay, 100% mặt bằng dự án đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Đồng thời, công tác đầu tư xây dựng cũng được các đơn vị thi công triển khai thực hiện đạt tiến độ khá tốt với tổng giá trị thực hiện đạt 75,22% so với hợp đồng.

Cụ thể, dự án thành phần 7 – đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, được chia làm 3 gói thầu chính và các gói thầu phát sinh, gói thầu phụ; trong đó, gói thầu XL1 – xây dựng tuyến chính cao tốc thuộc phân đoạn Km85+200- Km88+766 có giá trị hơn 536 tỷ đồng. Hiện các đơn vị thi công đã hoàn thành đường công vụ, hoàn thành một số hạng mục chính và đang tiến hành thảm nhựa mặt đường, với giá trị thực hiện đạt 81,24% so với hợp đồng.

Gói thầu XL2 – xây dựng cầu Tân Bửu tuyến chính cao tốc, tuyến song hành nhánh trái và đường song hành từ ĐT.830C đến nút giao thuộc phân đoạn Km88+766- Km90+472 có giá trị hơn 902 tỷ đồng. Gói thầu hiện đang khẩn trương thực hiện nhiều hạng mục thi công lắp tấm panel, đắp vật liệu dạng hạt, thảm bê tông nhựa… giá trị thực hiện đạt 80,6% so với hợp đồng. Tương tự, gói thầu XL3 - xây dựng nút giao cuối tuyến thuộc phân đoạn Km90+472- Km 91+568 có giá trị hơn 431 tỷ đồng, hiện đạt 80,3% giá trị hợp đồng.

Bên cạnh đó, dự án còn có một số gói thầu phát sinh như XL3A (thi công xây dựng hạng mục bổ sung nút giao cuối tuyến và các nhánh rẽ) giá trị thực hiện đạt 27,22%; gói XL5 (thi công hoàn thiện công trình) giá trị thực hiện đạt 29,03%; gói thầu XL4A (thi công xây dựng đường song hành từ đường An Thạnh – Tân Bửu đến ĐT.830C và cầu Tân Bửu tuyến song hành nhánh phải) mới được bổ sung, hiện tại đơn vị thi công đã tập kết thiết bị và trình duyệt thủ tục đầu vào, thi công thử cọc khoan nhồi.

Theo ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An, tỉnh Tây Ninh, hiện cơ bản hành thành so với kế hoạch, các mốc tiến độ của dự án theo yêu cầu của Chính phủ. Đơn vị đang tập trong đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, phấn đấu đến hết tháng 10/2025 sẽ thông xe kỹ thuật và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8128/VPCP-CN (ngày 29/8) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Theo đó, yêu cầu TP Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan khẩn trương di dời các vị trí đường điện cao thế còn lại ảnh hưởng đến dự án. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu, thi công nhằm đảm bảo hoàn thành các dự án thành phần đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn.