SHB khẳng định vị thế với Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả, Top 10 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

(Ngày Nay) - Kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng bền vững, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) xuất sắc vào Top 10 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025 theo Bảng xếp hạng PROFIT500 và Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư xếp hạng, khẳng định uy tín và vị thế của ngân hàng.

Top 10 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là những xếp hạng uy tín thường niên do các tổ chức hàng đầu trong nước thực hiện. Khẳng định vị thế trong 2 bảng xếp hạng trên cho thấy sức mạnh và tầm ảnh hưởng của SHB, về hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm với cổ đông và đóng góp vào nguồn lực ngân sách quốc gia, phát triển kinh tế.

Kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng bền vững

Xuyên suốt 32 năm, SHB luôn song hành phát triển bền vững kết hợp với mở rộng quy mô. Kết quả kinh doanh liên tục tăng trưởng trong nhiều năm và chi trả cổ tức đều đặn cho cổ đông.

Năm 2024, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 11.543 tỷ đồng, tăng 25% so với năm cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Tiếp nối đà tăng trưởng, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2025 đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 25%. Mục tiêu tổng tài sản dự kiến 832 nghìn tỷ đồng và cán mốc 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026, đánh dấu bước tiến vững chắc về quy mô và vị thế trên thị trường tài chính trong nước và khu vực.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của SHB gần 826 nghìn tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng vượt 594,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm. Lũy kế 6 tháng, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 8.946 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương 62% kế hoạch năm 2025.

SHB được biết đến là ngân hàng hoạt động hiệu quả trong nhóm đầu, với tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) được kiểm soát ở mức 16,4% – thấp nhất toàn ngành. Ngân hàng cũng dẫn đầu về năng suất lao động với lợi nhuận trước thuế trên người lao động, đạt 1,3 tỷ đồng/NLĐ.

Các chỉ số an toàn tiếp tục được duy trì tốt. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đều trong giới hạn quy định của NHNN. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) duy trì ổn định trên 11%, vượt xa mức tối thiểu 8% theo quy định, đảm bảo năng lực vốn an toàn cho hoạt động kinh doanh.

Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện rõ rệt với tỷ lệ nợ xấu (NPL) theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức thấp. Nợ nhóm 2 giảm mạnh xuống chỉ còn 0,3%, chất lượng tài sản cải thiện mạnh mẽ.

Đồng hành, đảm bảo lợi ích cổ đông, khách hàng, lan tỏa giá trị tốt đẹp tới xã hội

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, đảm bảo lợi ích cổ đông, SHB đều đặn chia cổ tức với tỷ lệ từ 10-18% trong nhiều năm qua, bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Vừa qua, SHB đã hoàn tất trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%, nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng. Tháng 6, SHB đã hoàn tất thanh toán cổ tức 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ cổ tức 2024 là 18% và dự kiến tiếp tục duy trì trong năm 2025 – thể hiện tiềm lực tài chính vững mạnh và cam kết dài hạn với cổ đông.

Với xã hội, SHB không ngừng đồng hành trong các dự án an sinh, hỗ trợ những người nghèo, người yếu thế; hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; dịch bệnh Covid; xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát tại nhiều tỉnh miền núi, biên giới… Vừa qua, SHB vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng vì những đóng góp tích cực trong chương trình xóa nhà tạm, dột nát. Cụ thể, SHB đã trao tặng tỉnh Sóc Trăng 100 tỷ đồng; cùng Bộ Công an triển khai chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo trên khắp các tỉnh thành, bao gồm việc xây dựng 700 căn nhà cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu; 150 căn nhà cho người dân và 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi, tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như: Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên…

Nhiều năm liền, SHB cũng nằm trong TOP đầu ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Chuyển đổi số mạnh mẽ và chiến lược phát triển toàn diện

Với chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, không ngừng đổi mới trong hoạt động và giữ vững hiệu quả kinh doanh, SHB luôn tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Theo đó, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.

Trọng tâm hướng đến của chiến lược là mô hình “Ngân hàng Tương lai – Bank of the Future” với những công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu. Mô hình này tích hợp sâu rộng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), học máy (Machine Learning)… vào toàn bộ quy trình vận hành, sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng. Kế hoạch đầu tư chiến lược này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng phục vụ khách hàng, mà còn giúp SHB mở rộng hạ tầng công nghệ và phát triển các sản phẩm tài chính đột phá giúp đưa trải nghiệm cá nhân hóa đến từng khách hàng.

Đồng thời, SHB đã và đang tiếp tục hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược là các Tập đoàn kinh tế lớn Nhà nước & tư nhân trong nước và quốc tế phát triển chiến lược toàn diện hệ sinh thái, chuỗi cung ứng các Doanh nghiệp vệ tinh, Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân.

Giữ vững vị trí trong TOP 10 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025 và Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 không chỉ minh chứng tiềm lực tài chính mạnh mẽ của SHB, mà còn khẳng định vai trò và vị thế của ngân hàng top đầu, đóng góp vào phát triển kinh tế, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh thịnh vượng của dân tộc.