Singapore mùa hè 2025: Rực rỡ lễ hội, bùng nổ trải nghiệm mới

Khởi đầu cho loạt sự kiện đặc sắc, Singapore trở thành điểm đến đầu tiên tại Đông Nam Á tổ chức cửa hàng Pop Up! Jump Characters tại Jewel Changi Airport, quy tụ hàng loạt merchandise độc quyền từ Dragonball, One Piece, Naruto, Demon Slayer, My Hero Academia và nhiều tựa truyện Shonen Jump khác.

Tiếp nối thành công của các mùa trước, Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Singapore (SIFA) 2025 mở màn với 15 tiết mục quy mô nhất từ trước đến nay, đưa khán giả qua các không gian sân khấu kịch, hài kịch, múa rối và âm nhạc trình diễn. Khi màn đêm buông xuống, i Light Singapore 2025 sẽ thắp sáng khu vực Marina Bay, South Beach, Raffles Place và dọc bờ sông Singapore bằng những tác phẩm ánh sáng tương tác, thân thiện với môi trường, khơi gợi thông điệp bền vững.

Trên đảo Sentosa, “Peranakan Reimagined” tái hiện văn hóa Peranakan qua các tác phẩm sắp đặt rực rỡ, workshop thủ công và cáp treo được khoác mới, tạo nên hành trình sáng tạo giàu bản sắc.

Cuối cùng, tại Marina Bay Sands, triển lãm Pop Air – Art Is Inflatable của Balloon Museum sẽ mở ra không gian bơm hơi khổng lồ trải rộng 6.000 m² với những tác phẩm tương tác đến từ các nghệ sĩ quốc tế.

Cùng với việc làm mới bức tranh sự kiện, Tổng cục Du lịch Singapore STB cũng đẩy mạnh quan hệ hợp tác tại thị trường Việt Nam. Tại Hà Nội, STB, Vietnam Airlines và Sentosa Development Corporation vừa ký kết bản ghi nhớ ba bên, đặt mục tiêu giới thiệu Singapore như điểm đến hàng đầu cho khách du lịch nghỉ dưỡng và công vụ từ Việt Nam. Hưởng lợi từ hơn 393.000 lượt khách Việt Nam năm 2024, ba bên sẽ phối hợp thực hiện các chiến dịch truyền thông, tổ chức các đoàn trải nghiệm cùng KOLs và nâng cấp chương trình ưu đãi Boarding Pass Privileges dành cho hành khách Vietnam Airlines. Đồng thời, thông qua quan hệ đối tác chiến lược một năm với iVIVU.com, STB sẽ triển khai loạt hoạt động tích hợp truyền thông đa kênh, gói sản phẩm du lịch trọn gói và cập nhật liên tục các ưu đãi hấp dẫn, hứa hẹn thu hút thêm du khách Việt đến khám phá Singapore.

Không dừng lại ở câu chuyện trải nghiệm, Singapore cũng đang bước vào giai đoạn nâng cấp mạnh mẽ về hạ tầng du lịch. Dự án tái phát triển 1,75 tỷ USD tại Marina Bay Sands đã hoàn tất nâng cấp phòng nghỉ với gần 1.850 phòng, trong đó có 775 suite cao cấp thuộc dòng Sands Collection và Paiza Collection. Kỷ niệm 15 năm thành lập, khu nghỉ dưỡng đưa vào vận hành những dịch vụ độc quyền và tour Adventure Packs, chuẩn bị đón khai trương nhà hàng Quảng Đông Jin Ting Wan vào tháng 7. Song song, lễ khởi công nhà ga số 5 tại sân bay Changi sẽ tăng thêm 50 triệu lượt khách mỗi năm, hứa hẹn nâng tổng công suất lên 55% và tạo đòn bẩy cho du lịch Singapore trong thập niên tới.

Bức tranh hợp tác và đầu tư du lịch càng thêm phần sôi động khi ITB Asia 2025 sắp quay trở lại Marina Bay Sands từ 15 - 17/10/2025. Sự kiện quy tụ cơ quan xúc tiến du lịch, thương hiệu khách sạn danh tiếng và đơn vị công nghệ du lịch hàng đầu, đồng thời tổ chức chương trình Buyer Elite Partner Programme để kết nối với khách hàng MICE, nghỉ dưỡng và công vụ. Trong khuôn khổ ba ngày, Travel Tech Asia sẽ giới thiệu các giải pháp đổi mới về đặt phòng trực tuyến, thanh toán và quản lý trải nghiệm khách hàng. Đây cũng là dịp hiếm hoi để trao đổi chuyên môn và tạo dựng mối quan hệ kinh doanh cùng hơn 20 cơ quan xúc tiến và hàng chục tổ chức du lịch trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.