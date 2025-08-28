Sống đỉnh cùng TPBank, săn vé concert Em Xinh “Say Hi” mọi lúc, mọi nơi

(Ngày Nay) - Thông qua chương trình "Vòng quay Em xinh", TPBank mang tới vô vàn cơ hội săn vé concert Em Xinh “Say Hi” cực đỉnh để fan hâm mộ bắt trọn khoảnh khắc bùng nổ cùng các “Em Xinh”.

Chỉ với vài thao tác trên App TPBank, người hâm mộ vừa có cơ hội tận hưởng tiện ích tài chính cực đỉnh, vừa nắm trong tay cơ hội quẩy hết mình miễn phí tại sự kiện âm nhạc hot nhất tháng 9.

Khách hàng sẽ nhận được ngay lượt quay khi thanh toán hóa đơn tự động hoặc sử dụng các dịch vụ trong "Chợ tiện ích" trên ứng dụng TPBank như mua bảo hiểm xe, đặt phòng khách sạn…

Lượt quay miễn phí còn có thể nhận khi mở thẻ TPBank Mastercard FEST trên ứng dụng TPBank. Mỗi khách hàng mới mở thẻ sẽ nhận 5 lượt quay, tương ứng 5 cơ hội trúng vé. Không dừng ở đó, TPBank cũng tặng các ưu đãi giảm 50%, tối đa 300.000 đồng khi mua vé concert lần đầu; giảm 15%, tối đa 200.000 đồng cho các lần mua sau khi săn vé tại TicketBox khi thanh toán bằng thẻ TPBank Mastercard FEST.

Với khách hàng đã có thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ TPBank, mỗi giao dịch từ 200.000 đồng cũng được tặng một lượt quay, tối đa 30 lượt trong toàn bộ chương trình. Khách hàng càng chi tiêu nhiều, cơ hội nhận vé càng lớn.

Với hàng loạt cách tham gia dễ dàng và gắn liền thói quen chi tiêu hàng ngày, “Vòng Quay Em Xinh” mang đến sự tiện lợi và linh hoạt khi bạn có thể tham gia ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, và là minh chứng rõ ràng cho phong cách “sống đỉnh” mà TPBank hướng tới.

Theo đại diện TPBank, "Vòng Quay Em Xinh" giúp người hâm mộ săn vé concert Em Xinh “Say Hi” dễ dàng hơn, không cần thấp thỏm chờ giờ mở bán hoặc lo vé được bán hết chỉ sau vài phút. Mỗi giao dịch hợp lệ trên App TPBank đều có thể trở thành tấm vé đến đêm nhạc được tổ chức vào tháng 9.

Chương trình “Vòng Quay Em Xinh” sẽ khép lại vào ngày 31/8. Đừng bỏ lỡ cơ hội tận dụng tiện ích đỉnh từ App TPBank để săn vé miễn phí và sẵn sàng sống đỉnh hết mình cùng 30 Em Xinh trên sân khấu tháng 9 tới.