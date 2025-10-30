Sóng Viettel tại Huế và Đà Nẵng duy trì ổn định trong lũ dữ

(Ngày Nay) - Nhiều khu vực ở thành phố Huế và Đà Nẵng hiện đang bị ngập sâu, giao thông chia cắt cộng thêm mất điện trên diện rộng trở thành những rào cản lớn cho công tác ứng cứu thông tin duy trì liên lạc thông suốt của các nhà mạng trên địa bàn.

Ngày 30/10/2025, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp ứng phó, sóng Viettel đang được duy trì ổn định phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống lũ của chính quyền và nhu cầu liên lạc của người dân tại Huế và Đà Nẵng.

Giữa đợt mưa lũ nghiêm trọng gây ngập sâu và cô lập nhiều khu vực, các đơn vị Viettel trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Huế đã thể hiện tinh thần “mạng lưới là mệnh lệnh”, chủ động triển khai ứng cứu, đảm bảo mạng lưới viễn thông thông suốt. Bên cạnh lực lượng kỹ thuật tại chỗ túc trực 24/24h, nhân sự các tỉnh lân cận cũng được Viettel Telecom điều động đến hỗ trợ Huế và Đà Nẵng vận chuyển nhiên liệu, thiết bị, bình ắc quy để “cứu sóng”.

“Hiện sóng Viettel vẫn ổn định tại 40 xã, phường trên toàn thành phố Huế. Toàn bộ các trạm BTS của Viettel đang hoạt động ổn định, với lực lượng kỹ thuật túc trực 24/24 và dự trữ nhiên liệu đảm bảo cho vận hành hạ tầng trong thời gian lũ chưa rút”, Trung tá Nguyễn Huy Quang- Giám đốc Viettel Thành phố Huế cho biết.

Sáng 29/10, sau khi nghe báo cáo công tác đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ thông tin liên lạc tại thành phố Huế, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Huế ghi nhận và đánh giá cao công tác đảm bảo liên lạc của Viettel và yêu cầu tiếp tục duy trì tốt mạng lưới viễn thông trong và sau lũ để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn và liên lạc cho người dân.

Trực tiếp có mặt tại các địa bàn bị ngập sâu, cô lập để chỉ đạo công tác ứng cứu thông tin tại hiện trường. Trung tá Nguyễn Vũ Trà My- Giám đốc Viettel Đà Nẵng cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, mượn thuyền để vận chuyển xăng, máy nổ và nhân lực kỹ thuật đến các trạm BTS bị cô lập. Nhiều nhân viên kỹ thuật đã vượt qua dòng nước xiết, trực tiếp khắc phục sự cố, duy trì trạm phát sóng, đảm bảo liên lạc cho các khu vực bị chia cắt. Nhờ đó mạng lưới Viettel tại Đà Nẵng vẫn được giữ vững trong lũ dữ.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ người dân giữ liên lạc trong thiên tai, tất cả các cửa hàng giao dịch, bưu cục và siêu thị của Viettel trên địa bàn thành phố Huế và Đà Nẵng đều mở cửa cung cấp điểm sạc pin/điện thoại miễn phí cho người dân. Sóng Viettel tại đây cũng mở roamming để khách hàng các nhà mạng khác có thể sử dụng liên lạc khi cần thiết./.