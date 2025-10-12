Sự cố leo núi Phú Sĩ giảm mạnh nhờ quy định mới

(Ngày Nay) - Theo hãng tin Kyodo, số người bị mắc kẹt khi leo núi Phú Sĩ từ phía tỉnh Shizuoka, Nhật Bản đã giảm 44% so với năm trước và không ghi nhận trường hợp thiệt mạng nào, sau khi chính quyền áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn.

Cảnh sát địa phương cho biết trong mùa leo núi từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, khoảng 84.000 người đã sử dụng các tuyến đường leo thuộc tỉnh Shizuoka, song chỉ có 36 người cần đến dịch vụ cứu hộ, giảm mạnh so với 64 người trong mùa leo núi năm 2024 – thời điểm ghi nhận 6 người thiệt mạng.

Ngọn núi cao nhất Nhật Bản, nằm ở phía Tây Nam Tokyo, từng đối mặt nhiều vấn đề liên quan đến du khách, như tình trạng “leo một mạch trong đêm” để kịp lên đỉnh cao 3.776m mà không nghỉ tại các lều trại, hay việc leo núi với trang phục và thiết bị sơ sài như áo phông, quần ngắn và dép sandal.

Nhằm ngăn chặn các hành vi leo núi không đảm bảo an toàn, chính quyền tỉnh Shizuoka năm nay đã tăng gấp 2 lần phí vào cổng lên 4.000 yen (26 USD) và cấm người leo núi vào khung giờ từ 14h - 3h sáng nếu không đặt chỗ nghỉ tại các khu cắm trại trên núi.

Tỉnh Yamanashi – nơi có 1 trong 4 tuyến đường leo lên Phú Sĩ, 3 tuyến còn lại thuộc tỉnh Shizuoka – cũng áp dụng các biện pháp tương tự và ghi nhận số vụ cứu hộ giảm đáng kể kể từ khi triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vào năm ngoái.

Tuy nhiên, do các quy định chỉ áp dụng trong mùa leo núi, một số tai nạn vẫn xảy ra ngoài thời gian này. Chính quyền cho biết nhiều trường hợp là du khách nước ngoài đến vào mùa đóng cửa hoặc chính người dân địa phương.

Chính quyền tỉnh Shizuoka đang xem xét các biện pháp cứng rắn hơn nữa nhằm răn đe hành vi leo núi bất cẩn.