Tác động từ chính sách của Tổng thống D.Trump đối với nền kinh tế Mỹ

(Ngày Nay) - Tờ The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin nền kinh tế Mỹ đang bắt đầu cho thấy các dấu ấn của chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đặc biệt về lạm phát và thị trường lao động. Chính sách thương mại và nhập cư đang tác động lên nền kinh tế. Giới chuyên gia cho rằng tất nhiên, các tác động này chưa đủ lớn để cho thấy nền kinh tế Mỹ gặp khó khăn và rủi ro nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái hiện thấp hơn hồi tháng 4 vừa qua.

Số liệu lạm phát 2,7% của tháng 6 vừa qua cho thấy giá cả các hàng hoá như nội thất và quần áo tăng giá mạnh nhất do tác động của chính sách thuế quan đối ứng. Giá cả nhu yếu phẩm cũng tăng nhanh nhất trong 3 năm trở lại đây. Theo UBS, từ nay đến cuối năm 2027, lạm phát tại Mỹ khó có thể xuống dưới mức 2,3% của tháng 4/2025. Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng ổn định nhưng thị trường trái phiếu sóng gió hơn sau khi Tổng thống Trump liên tục đe doạ sẽ thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell khiến các nhà đầu tư tăng cường bán trái phiếu Chính phủ Mỹ. Số liệu tuyển dụng lao động cũng giảm mạnh trong các ngành chuyên sử dụng lao động nhập cư và số lượng người lao động nước ngoài liên tục giảm từ tháng 3 trở lại đây.

Theo Yale Budget Lab, tính đến thời điểm này, mức thuế nhập khẩu trung bình tại Mỹ là 20,6% - mức cao nhất kể từ năm 1910. Điều này có nghĩa là mỗi người dân Mỹ sẽ phải trả thêm 2.800 USD mỗi năm để có được số hàng hóa tương tự như hiện nay. Các nhà kinh tế cảnh báo thuế quan sẽ không tác động ngay mà cần thời gian do các doanh nghiệp đã tăng cường tích trữ hàng hóa và tình hình bất định của chính sách thuế quan. Do tính bất định này, các doanh nghiệp đang cố gắng duy trì các mức giá hiện tại để giữ thị phần do lo ngại nếu tăng giá thì người dân sẽ không mua hàng nữa và nếu chính quyền Tổng thống Trump rút lại một số chính sách thuế quan thì các doanh nghiệp đã tăng giá sẽ khó lấy lại được thị phần đã mất.

Một yếu tố nữa có thể khiến số liệu lạm phát chưa được phản ánh đúng thực tế do một số lĩnh vực như chỉ số giá cả du lịch, ăn uống và lưu trú đang giảm do người dân đang hạn chế chi tiêu và giảm mạnh nhất ở các hộ gia đình có thu nhập thấp. Ngoài ra, các nhà kinh tế cho rằng cần tính tới cả tác động tích cực của Đạo luật cắt giảm thuế và ngân sách mà Quốc hội Mỹ mới thông qua có thể thúc đẩy một số ngành sản xuất.

Nói tóm lại, có nhiều ẩn số sẽ có tác động lâu dài lên kinh tế Mỹ và nhìn chung kinh tế Mỹ ở thời điểm hiện tại vẫn thể hiện sự chống chịu tốt và một số tác động sẽ rõ ràng hơn trong quý IV/2025. Trong bối cảnh có nhiều ẩn số như vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Fed khó có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 7 này.

Trong khi đó, theo Inside Trade, Giám đốc cảng Los Angeles (Mỹ) Gene Seroka cho biết vận tải hàng hóa đi qua cảng này đã tăng mạnh trong tháng 6 và tháng 7 do các doanh nghiệp tiếp tục nhập khẩu hàng hóa trước thời hạn ngày 1/8. Tuy nhiên, ông cho biết hàng hóa nhập cảng vào Mỹ có thể sẽ giảm mạnh sau ngày 1/8 sau khi Tổng thống Donald Trump gửi một loạt thư tuyên bố áp thuế với các nước và đe dọa có thể tăng mức thuế đối ứng cơ bản lên mức trên 10%. Chính vì thế, ông cho rằng đây có thể là lần cuối các doanh nghiệp Mỹ tăng cường tích trữ hàng hóa trước khi thuế đối ứng tăng trở lại.

Phát biểu với báo giớ, ông Gene Seroka dự báo số lượng hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Mỹ sẽ giảm 10,4% trong tháng 8 và giảm gần 20% trong tháng 9 tới. Tuy nhiên, báo cáo này mới cập nhật các lá thư mà ông Trump gửi trước ngày 9/7, chưa tính đến các đe dọa áp thuế đối với Mexico, Canada hay Brazil, do đó, số lượng thực tế có thể giảm mạnh hơn nữa.

Ông Seroka cũng phàn nàn chính sách thương mại của Mỹ đã gây ra các mối lo ngại đối với doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của Mỹ. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp Mỹ hiện đang lúng túng, không biết nên nhập khẩu thêm từ đâu và nhập khẩu bao nhiêu.