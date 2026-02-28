Tạm đình chỉ giáo viên không ngăn chặn học sinh có hành vi "liếm đất"

(Ngày Nay) - Khi trao đổi bài học về giữ gìn vệ sinh chung, một số học sinh nêu phương án “dùng lưỡi liếm, mũi hít” để trả lời, giáo viên đã nói “thế thì thử đi” và một số học sinh cúi xuống thực hiện.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc học sinh “liếm đất” tại Trường Tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ), nhà trường và chính quyền địa phương cho biết đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng hơn 15 giờ ngày 24/2, tại lớp 2A2, trong tiết Đạo đức do giáo viên Nguyễn Thị Sinh phụ trách, sau khi yêu cầu học sinh dọn vệ sinh vì lớp có nhiều rác, giáo viên đặt câu hỏi gợi mở để các em rút ra bài học về giữ gìn vệ sinh chung.

Trong phần trao đổi, một số học sinh nêu phương án “dùng lưỡi liếm, mũi hít” để trả lời. Giáo viên thừa nhận đã nói “Thế thì thử đi.”

Ngay sau đó, một số học sinh cúi xuống thực hiện hành động như phản ánh. Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn và được dừng lại khi giáo viên nhận thấy hành vi không phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Sinh là giáo viên môn Giáo dục thể chất, được tuyển dụng hơn một năm; trước đó chưa có phản ánh tiêu cực liên quan đến chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Theo bản tường trình, dù không trực tiếp yêu cầu học sinh thực hiện hành vi trên, giáo viên đã không kịp thời ngăn chặn và có lời nói khiến học sinh hiểu là đồng ý thực hiện.

Thông tin về vụ việc được phụ huynh lớp 2A2 đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên viết tường trình, đồng thời báo cáo Ủy ban Nhân dân phường Phúc Yên và phối hợp với cơ quan chức năng xác minh. Nhà trường cũng tổ chức làm việc, đối thoại với phụ huynh học sinh lớp 2A2.

Theo bà Lương Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng nhà trường, để đảm bảo khách quan trong quá trình xác minh, đồng thời ổn định tâm lý học sinh, nhà trường đã ban hành thông báo tạm thời phân công bà Nguyễn Thị Sinh thôi đứng lớp, chuyển sang phụ trách công tác thiết bị trường học kể từ ngày 25/2/2026 cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phúc Yên cho biết địa phương đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với nhà trường và lực lượng chức năng khẩn trương xác minh; sau khi có kết luận chính thức sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan theo quy định của pháp luật.

Hiện tình hình học tập tại Trường Tiểu học Trưng Nhị diễn ra bình thường.