Phương án tuyển sinh lớp 6 của các trường ngoài công lập Hà Nội

(Ngày Nay) - Để dự tuyển vào lớp 6 các trường trung học cơ sở ngoài công lập được đánh giá tốp đầu ở Hà Nội, học sinh sẽ phải dự kỳ thi khảo sát do trường tổ chức.

Theo công bố của các trường trung học cơ sở ngoài công lập ở Hà Nội, để xét tuyển, bên cạnh hồ sơ học bạ bậc tiểu học với kết quả xuất sắc, học sinh còn phải tham gia kỳ thi khảo sát do trường tổ chức.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh tuyển 360 chỉ tiêu cho cơ sở Tân Triều và 360 chỉ tiêu cho cơ sở Cầu Giấy. Phương thức xét tuyển kết hợp giữa xét học bạ bậc tiểu học và kết quả khảo sát đánh giá năng lực do trường tổ chức.

Nội dung bài khảo sát đánh giá năng lực thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5, đảm bảo yêu cầu các cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu và vận dụng để đánh giá kỹ năng tư duy của học sinh. Các kỹ năng khảo sát gồm: tư duy ngôn ngữ Tiếng Anh (25 câu hỏi trắc nghiệm), tư duy ngôn ngữ Tiếng Việt (25 câu hỏi trắc nghiệm), tư duy Logic (Toán, 12 câu hỏi gồm trắc nghiệm và điền kết quả). Thí sinh sẽ làm bài thi trên máy tính.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31/3. Trường dự kiến tổ chức khảo sát vào ngày 5/4 với 4 ca thi.

Trường Trung học cơ sở Marie Curie tuyển 10 lớp hệ thường và 2 lớp hệ song ngữ với khoảng 360 chỉ tiêu cho cơ sở Mỹ Đình; 360 chỉ tiêu hệ thường cho mỗi cơ sở Văn Phú và Việt Hưng.

Trường xét tuyển thẳng học sinh lớp 5 trường Marie Curie, học sinh các trường khác cần làm bài kiểm tra đánh giá năng lực theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 2 bài thi. Bài 1 đánh giá năng lực môn Toán với 40 câu hỏi. Bài 2 gồm 60 câu hỏi, đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh học hệ thường; học sinh đăng ký hệ song ngữ làm bài đánh giá năng lực tổ hợp tiếng Anh và khoa học bằng tiếng Anh. Thời gian làm bài mỗi môn 60 phút.

Thời gian đăng ký dự tuyển từ ngày 14/3 đến 10/5. Thời gian kiểm tra đánh giá năng lực dự kiến ngày 17/5.

Hệ thống Archimedes School thông báo tuyển 700 chỉ tiêu dựa trên bài khảo sát ATS do trường tổ chức. Môn khảo sát gồm Toán cơ bản (75 phút), Tiếng Anh cơ bản (60 phút), Tiếng Việt (60 phút), Tiếng Anh nâng cao (90 phút) và Toán nâng cao (120 phút). Trong đó, điểm xét vào chương trình chuẩn bằng điểm môn Toán và Tiếng Anh nhân hệ số 2 cộng điểm môn Tiếng Việt. Điểm Tiếng Anh nâng cao và Toán nâng cao dùng để xét tuyển vào lớp chất lượng cao.

Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tuyển dự kiến có 3 đợt đăng ký tuyển sinh, đợt 1 đến 15/3; đợt 2 đến 7/4 và đợt 3 đến 15/4. Trong tuyển sinh đợt 1, trường tổ chức chương trình học bổng dành cho học sinh xuất sắc. Theo đó, học sinh cần phải đạt danh hiệu xuất sắc ở bậc tiểu học, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa cấp quận (năm học 2024-2025), cấp phường (năm học 2025-2026) trở lên do ngành giáo dục tổ chức hoặc đạt huy chương đồng trở lên trong các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế do các đơn vị được cấp phép tổ chức trong lớp 4 hoặc lớp 5.

Trường Nguyễn Siêu tuyển 270 chỉ tiêu lớp 6 năm học 2206-2027 theo hình thức xét tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào. Học sinh sẽ làm các bài kiểm tra đánh giá năng lực bằng tiếng Anh và tiếng Việt và tham gia phỏng vấn.

Trường Ngôi sao Hà Nội tuyển 7 lớp với 238 học sinh theo hình thức xét tuyển thẳng và thi tuyển. Kỳ thi dự kiến được tổ chức vào ngày 8/3. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton tổ chức thi đánh giá năng lực vào ngày 21/3, thời gian đăng ký hết ngày 17/3. Học sinh sẽ thi bài thi Toán, Tiếng Anh, Tiếng Anh tổng hợp và Tin học, tuỳ theo từng hệ.